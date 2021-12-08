طريقة عمل معطر الجسم يدوم طول اليوم برائحة عطرية جميلة ومنعشة

معطر الجسم من مستحضرات التجميل التي تبحث عنها جميع السيدات، حيث يتميز برائحته الجميلة الهادئة التي تدوم طول اليوم، وتعطينا الإحساس بالنعومة والاسترخاء على مدار اليوم، كما يشعر المرأة بأنوثتها عند استعماله بعد الاستحمام مباشرةً، ويتمتع بخصاصه الفعالة التي تساعد على تفتيح البشرة ومنحها النعومة والترطيب، ويمكن عمله بعدة روائح عطرية مختلفة على حسب الرغبة، وطريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة وتستطيع أي سيدة أو فتاة إعداده بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل معطر الجسم برائحة عطرية جميلة تدوم طول اليوم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل معطر الجسم

يتكون المعطر من بعض المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل والتي سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف زجاجة من زيت جونسون للأطفال.

ملعقة كبيرة من الزيوت العطرية المفضلة.

ملعقة كبيرة من المسك المبشور.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير معطر الجسم برائحة عطرية جميلة تدوم طول اليوم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر زجاجة ونضع بها المسك المبشور، ثم نقلب باستمرار حتى يذوب المسك تمامًا ويصبح الخليط ثقيل القوام. بعد ذلك نضيف الزيت العطري للخليط، ثم نقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نغلق الزجاجة جيدًا، ثم نقوم برجها جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتفوح منها رائحة زكية. نقوم باستخدام المعطر مرة واحدة بعد الاستحمام مباشرةً، حتى نحصل على رائحة عطرية جميلة تدوم طول اليوم. نحتفظ بالزجاجة في درجة حرارة الغرفة، حتى تتفاعل المكونات مع بعضها.

طريقة عمل معطر الجسم برائحة اللافندر

سوف نتعرف على طريقة تحضير المعطر الرهيب من خلال السطور التالية وهى كما يلي:-

نحضر علبة بخاخ فارغة، ثم نقوم بوضع نصف كوب من الماء العادي، وملعقتين من ماء الورد، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللافندر العطري للخليط، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا.

نقوم باستخدام المعطر يوميًا على البشرة حتى نحصل على رائحة عطرية جميلة تدوم طول اليوم.

معطر الجسم من زيت اللوز

سوف نقدم لكم متابعينا طريقة عمل معطر الجسم من زيت اللوز وهى كما يأتي:-

ملعقة واحدة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة شمع عسل.

40 قطرة من الزيوت العطرية.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير معطر الجسم بزيت اللوز وهى كالتالي:-