طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج في المنزل بدون مواد حافظة بلتر واحد من الشوربة

مكعبات مرقة الدجاج ، تعتبر الخيار الأسهل لدي ربات البيوت عند إرادة إضافة نكهة لذيذة للأطعمة المختلف مثل الأرز والظكرونة وغيرها من الأكلات كما أن إعدادها في المنزل من أسهل ما يكون ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج.

مكونات مكعبات مرقة الدجاج

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ثمرة فلفل رومي حمراء مقطعة مكعبات.

حبتين طماطم مقطعين مكعبات.

ثلاث حبات جزر متوسطة مقطعين مكعبات.

حبة بصل مقطعة مكعبات.

قطعة زنجبيل مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة من البقدونس أو الكرفس.

ثلاث ورقات لاورا.

عود من القرفة.

لتر من شوربة الدجاج.

كوب زيت.

كوب دقيق.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة بابريكا.

وملعقة كبيرة كمون مطحون.

ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

وملعقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.

ملعقة كبيرة كركم.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بجلب إناء أو حلة ونضع بداخلها الفلفل الرومي والطماطم والبصل والجزر والزنجبيل والبقدونس وورق اللاورا وعود القرفة ولتر الشوربة.

ثم نقوم بوضع الحلة على النار حتي تتضج جميع الخضروات في الحلة.

وبعدما تنضج جميع الخضروات نقوم بإخراج عود القرفة وورق اللاورا، ثم نقوم بوضع جميع ما في الحلة من شوربة وخضار داخل الخلاط ونخلطهم جيدا.

وبعدما يتم خلط جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا متجانس نقوم بوضع الخليط جانبا.

ثم نقوم بوضع كوب الزيت مع كوب الدقيق على النار ونقلبهم مع بعضهم لمدة أقل من دقيقة.

ثم نضيف إليهم الملح وجميع البهارات ونقوم بتحميص البهارات مع الدقيق ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نقوم بصب خليط الخضروات الذي قمنا بإعداده على الدقيق والبهارات التي نقوم بتحميصها.

ونخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتي تمتزج جيدا وتتجانس ونستمر في تقليب الخليط على النار حتى يثقل قوامه.

ثم نقوم بعد ذلك بصب الخليط في صينية مربعة الشكل بمقاس مناسب.

ثم نقوم بوضع الصينية في الفريزر حتي تتجمد وتتماسك وبعدما تتماسك نقوم بتقطيعها لمكعبات بالحجم المناسب.

ونقوم برص مكعبات المرقة في علبة محكمة الغلق ونضع أكياس البلاستك الغذائي بين كل طبقة.

ونحتفظ بمكعبات مرقة الدجاج في الفريزر ونستخدمها عند الحاجة وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المايونيز

يمكن تناوله مع طبق اللحم بصوص الفلفل ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: