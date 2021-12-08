ماسك النشا الكوري الرهيب: لتفتيح وتبييض البشرة فوري2022

نقدم لكم ماسك النشا الكوري الرهيب ، الذي يعد من افضل أنواع الماسكات التي تعمل علي تبييض وتفتيح البشرة فوري من أول استعمال للماسك دون أي أضرار جانبية بالبشرة، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة مشرقة وناصعة البياض من مكونات طبيعية دون استخدام مواد ضارة بالبشرة، حيث تعد البشرة مصدر جمالهم في كل الأوقات ويجب الاهتمام بها بطريقة مضمونة، والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله, والان سوف نتعرف الأن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل ماسك النشا الكوري الرهيب لتفتيح وتبيض البشرة من أول استخدام ونتائج مبهرة2022.

مكونات عمل ماسك النشا الكوري الرهيب في تفتيح وتبييض البشرة

سوف نتعرف الأن علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها لتحضير الماسك الرهيب في تفتيح وتبييض البشرة بكل سهولة في المنزل وهي كالاتي:-

ثلاث معالق من النشا الكوري.

معلقتين من الحليب البودرة.

معلقة كبيرة من الزبادي.

معلقتين من ماء الورد.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لتحضير الماسك بكل سهولة ودون تكلفة ومن مكونات موجودة في كل منزل للحصول علي اقوي ماسك لتفتيح وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة النشا الكوري والحليب البودرة ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم الزبادي وماء الورد ونستمر في الخلط حتي يصبح خليط متجانس للغاية. ثم نقوم بإضافة عصير الليمون علي حسب نوع البشرة ومع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الأن ابسط طريقة للاستخدام الماسك علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية من أول استعمال للماسك ونتائج مبهرة لن تتخيليها وهي كما يلي:-

نقوم بغسل البشرة بطريقة مضمونة وباستخدام الغسول الخاص بالبشرة حتي تصبح خالية من أي كريمات.

ثم طبقة من الماسك متساوية حيث تغطي جميع البشرة بشكل متناسق لكي تحصلين علي نتائج فعالة.

ثم نترك الماسك علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة إلي 20 دقيقة ليك نستفيد من الماسك بصورة كبيرة.

نقوم بغسل البشرة جيدا ثم نستخدم مرطب خالص بالبشرة ليك تصبح بشرة رطبة وخالية من التشققات.

ثم نكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر ونصف لكي تحصلين علي بشرة خرافية بفضل الله.

نصائح يجب اتباعها عن استخدام الماسك للحصول علي بشرة مثالية

سوف نتعرف الآن علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تحضير واستخدام الماسك للحصول علي بشرة ناصعة البياض وهي كما يأتي:-

يجب اتباع جميع الخطوات المذكورة في المقال لضمان نجاح الماسك. يفضل استخدام الماسك في المساء للحصول علي بشرة مثالية في اقل وقت. يجب استخدام مرطب خاص بالبشرة للحصول علي بشرة خالية من التشققات. يفضل توزيع الماسك بشكل متساوي علي الوجه ليك تحصلين علي تفتيح متناسق. يجب استخدام الماسك يوميا للحصول علي بشرة مثالية في اقل وقت.

فوائد ماسك النشا الكوري علي البشرة

سوف نتعرف الآن علي بعض الفوائد الخاص بالنشا الكوري للبشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية في اقل وقت ممكن وهي كالاتي:-