بكل سهولة اعملي عجينة السمبوسك المقرمشة بمكونات من البيت، تعد عجينة السمبوسك من أهم الخطوات لنجاح تحضير سمبوسك مقرمشة وشهية، لكي تسعدي أفراد عائلتك، ويمكنك حشوها بطرق مختلفة ورائعة، سواء باللحم أو بالدجاج، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسك. طريقة عمل عجينة السمبوسك طريقة عمل عجينة السمبوسك المكونات كأسان كبيران من الدقيق.

٢٠٠مل من الماء.

نصف ملعقة كبيره من الملح.

٢ ملعقة صغيرة من الزبدة. طريقة تحضير عجينة السمبوسك امزجي الزبدة مع مقدار الماء، والملح جيدا، ثم ضعيهم في وعاء حراري على درجة حرارة متوسطة. اتركي الخليط على النار حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم اسكبي الدقيق فوق خليط الزبدة بشكل تدريجي، ثم قلبي الخليط بسرعة حتى يتكون خليط متجانس. قومي بإزالة الخليط من فوق النار، ثم ضعيه جانبا حتى يهدأ، ثم اعجني الخليط بواسطة اصابع اليد لمدة خمس دقائق حتى تحصلي على عجينة. ضعي العجينة في وعاء جانبا لمدة ١٠ دقائق، ثم افردي العجينة جيدا على المنضدة، ثم قسميها إلى عدة مستطيلات، حتى تصبح عجينة السمبوسك جاهزة للحشو. طريقة عمل السمبوسك بحشوة اللحم بالخضار طريقة تحضير عجينة السمبوسكطريقة عمل السمبوسك بحشوة اللحم بالخضار المكونات ربع كيلو من اللحم البقري المفروم.

بصلة كبيرة الحجم.

٢ فص من الثوم.

حبة من الجزر متوسط الحجم.

١٠٠ جرام من البازلاء.

ربع كوب صغير من الطماطم المفرومة.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة من السبع بهارات.

ربع ملعقة من مسحوق الحبهان.

رشة من مسحوق القرفة.

ملعقة من الملح.

ثلث ملعقة من مسحوق الزنجبيل.

١٠ جرام من الكاري.

٤٥ جرام زيت نباتي. طريقة تحضير السمبوسك بحشوة اللحم بالخضار قومي ببشر كل من البصل والثوم، والجزر، ثم ضعيهم في وعاء جانبا، ثم قومي بسلق البازلاء. احضري وعاء حراري مناسب لطهي الطعام، ثم ضيفي إليه الزيت النباتي، ثم ضعيه على النار لمدة نصف دقيقة. ثم ضيفي البصل والثوم إلى الوعاء، ثم اخلطيهم بالزيت واتركيهم حتى يذبل الخليط. بعد ذلك اسكبي مقدار اللحم، ثم قلبي المكونات واتركيهم حتى تنضج اللحم. ثم ضيفي الطماطم، والبازلاء، والجزر، والملح، والفلفل الأسود، والبهارات، والكاري، وباقي المكونات إلى خليط اللحم والبصل. اتركي الخليط على النار حتى ينضج تماما، ثم اتركيه جانبا. طريقة عمل السمبوسك بحشوة الدجاج طريقة تحضير السمبوسك بحشوة اللحم بالخضارطريقة عمل السمبوسك بحشوة الدجاج المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع شرائح.

كمية من السمبوسك.

2 حبة من البصل مقطع شرائح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير السمبوسك بحشوة الدجاج القيام بوضع الزيت في إناء على النار، ويترك حتى يسخن، ثم ضعي شرائح الدجاج والبصل في الإناء. ثم قومي بالتقليب حتى يتغير لون الدجاج والبصل، ثم قومي بإضافة الملح والبهارات والفلفل الأسود إلى الدجاج. بعد ذلك اتركي الدجاج على نار متوسطة واتركيها حتى تنضج تماما. ثم القيام بفرد السمبوسك ووضع القليل من خليط الدجاج في السمبوسك، ولفها بشكل جيد، على شكل مثلث. بعد ذلك القيام بدهن الصينية بالقليل من الزيت ووضع ورص السمبوسك في الصينية. ثم القيام بادخال الصينية في الفرن لمدة عشرين دقيقة أو حتى يتحول لونها ذهبي. طريقة تحضير السمبوسك بحشوة الدجاج الوسوم

بكل سهولة اعملي عجينة السمبوسك المقرمشة بمكونات من البيت، تعد عجينة السمبوسك من أهم الخطوات لنجاح تحضير سمبوسك مقرمشة وشهية، لكي تسعدي أفراد عائلتك، ويمكنك حشوها بطرق مختلفة ورائعة، سواء باللحم أو بالدجاج، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسك. طريقة عمل عجينة السمبوسك طريقة عمل عجينة السمبوسك المكونات كأسان كبيران من الدقيق.

٢٠٠مل من الماء.

نصف ملعقة كبيره من الملح.

٢ ملعقة صغيرة من الزبدة. طريقة تحضير عجينة السمبوسك امزجي الزبدة مع مقدار الماء، والملح جيدا، ثم ضعيهم في وعاء حراري على درجة حرارة متوسطة. اتركي الخليط على النار حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم اسكبي الدقيق فوق خليط الزبدة بشكل تدريجي، ثم قلبي الخليط بسرعة حتى يتكون خليط متجانس. قومي بإزالة الخليط من فوق النار، ثم ضعيه جانبا حتى يهدأ، ثم اعجني الخليط بواسطة اصابع اليد لمدة خمس دقائق حتى تحصلي على عجينة. ضعي العجينة في وعاء جانبا لمدة ١٠ دقائق، ثم افردي العجينة جيدا على المنضدة، ثم قسميها إلى عدة مستطيلات، حتى تصبح عجينة السمبوسك جاهزة للحشو. طريقة عمل السمبوسك بحشوة اللحم بالخضار طريقة تحضير عجينة السمبوسكطريقة عمل السمبوسك بحشوة اللحم بالخضار المكونات ربع كيلو من اللحم البقري المفروم.

بصلة كبيرة الحجم.

٢ فص من الثوم.

حبة من الجزر متوسط الحجم.

١٠٠ جرام من البازلاء.

ربع كوب صغير من الطماطم المفرومة.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة من السبع بهارات.

ربع ملعقة من مسحوق الحبهان.

رشة من مسحوق القرفة.

ملعقة من الملح.

ثلث ملعقة من مسحوق الزنجبيل.

١٠ جرام من الكاري.

٤٥ جرام زيت نباتي. طريقة تحضير السمبوسك بحشوة اللحم بالخضار قومي ببشر كل من البصل والثوم، والجزر، ثم ضعيهم في وعاء جانبا، ثم قومي بسلق البازلاء. احضري وعاء حراري مناسب لطهي الطعام، ثم ضيفي إليه الزيت النباتي، ثم ضعيه على النار لمدة نصف دقيقة. ثم ضيفي البصل والثوم إلى الوعاء، ثم اخلطيهم بالزيت واتركيهم حتى يذبل الخليط. بعد ذلك اسكبي مقدار اللحم، ثم قلبي المكونات واتركيهم حتى تنضج اللحم. ثم ضيفي الطماطم، والبازلاء، والجزر، والملح، والفلفل الأسود، والبهارات، والكاري، وباقي المكونات إلى خليط اللحم والبصل. اتركي الخليط على النار حتى ينضج تماما، ثم اتركيه جانبا. طريقة عمل السمبوسك بحشوة الدجاج طريقة تحضير السمبوسك بحشوة اللحم بالخضارطريقة عمل السمبوسك بحشوة الدجاج المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع شرائح.

كمية من السمبوسك.

2 حبة من البصل مقطع شرائح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير السمبوسك بحشوة الدجاج القيام بوضع الزيت في إناء على النار، ويترك حتى يسخن، ثم ضعي شرائح الدجاج والبصل في الإناء. ثم قومي بالتقليب حتى يتغير لون الدجاج والبصل، ثم قومي بإضافة الملح والبهارات والفلفل الأسود إلى الدجاج. بعد ذلك اتركي الدجاج على نار متوسطة واتركيها حتى تنضج تماما. ثم القيام بفرد السمبوسك ووضع القليل من خليط الدجاج في السمبوسك، ولفها بشكل جيد، على شكل مثلث. بعد ذلك القيام بدهن الصينية بالقليل من الزيت ووضع ورص السمبوسك في الصينية. ثم القيام بادخال الصينية في الفرن لمدة عشرين دقيقة أو حتى يتحول لونها ذهبي. طريقة تحضير السمبوسك بحشوة الدجاج

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