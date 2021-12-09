طريقة عمل كيكة الباندا الباردة الخطيرة دون فرن وبمكونات غير مكلفة

عندما نسمع كلمة كيكة نتخيل على الفور الطرق التقليدية وإعدادها داخل الفرن، ولكن اليوم قررنا أن نقدم لكم طريقة عمل كيكة جديدة باردة دون استخدام فرن، وكيكة الباندا من أشهر أنواع الحلويات الباردة والتي عرفت في المطبخ الفرنسي واشتهرت بشكل كبير في العالم كله، حيث أصبحت تتواجد في الكثير من المناسبات سواء أعياد الميلاد والأفراح وغيرها، وهي من الحلوى التي تدخل السرور والفرحة على قلوب الأطفال، لذلك عليكِ سيدتيِ أن تتعلمي طريقة إعداد كيكة الباندا حتى تسعدي بها عائلتك.

طريقة عمل كيكة الباندا

دائما ما نرغب في تناول نوع جديد من الحلويات، ونبدأ في البحث عن الوصفات الجديدة، وكيكة الباندا لاقت قبولاً كبيراً من الجميع وأصبحت بشكل عام الحلوى المفضلة لدى الكثيرون، فهي عبارة عن طبقات بين كل طبقة والأخرى شوكولاتة ويضاف لها بعض المكونات الغير مكلفة.

200 جرام من البسكويت السادة.

نصف كأس من الماء.

4 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

4 ملاعق كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

3 كأس من اللبن.

نصف كأس سكر.

4 ملاعق كبيرة نشا ذرة.

ملعقة من الزبدة.

3 ملاعق كبيرة دقيق أبيض.

فانيليا.

نصف كأس لبن.

نصف كأس شوكولاتة.

ملعقة زبدة.

نصف كأس لبن بارد.

36 جرام كريم شانتيه.

في وعاء مناسب نضع السكر مع الكاكاو مع الماء والزبدة ونقلب المكونات جيداً.

يرفع الوعاء على النار ونستمر في التقليب لدقائق، ثم يرفع من على النار ويترك يبرد.

في وعاء نقوم بتفتيت البسكويت ونسكب عليه خيط الكاكاو البارد.

في صينية نفرد البسكويت ونضغط عليه جيداً، وندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ساعتين.

لتجهيز المهلبية، نضع اللبن في وعاء ونضيف عليه النشا والدقيق والسكر والفانيليا، ونستمر في التقليب ونضيف الزبدة، ونظل نقلب حتى يثقل القوام.

نسكب المهلبية على البسكويت بالتساوي وتحفظ في الثلاجة من جديد.

نحضر طبقة الكريم شانتيه من خلال مزج اللبن مع بودر الكريم شانتيه ونقلب بالمضرب الكهربائي للحصول على قوام متماسك.

نضع طبقة الكريم شانتيه فوق طبقة المهلبية ويوزع جيداً، مع إعادة الصينية للثلاجة مرة أخرى.

وفي النهاية نحضر الطبقة الأخيرة من خلال وضع الشوكولاتة مع اللبن والزبدة في وعاء، ويرفع بعد ذلك على النار ونقلب حتى تذوب الشوكولاتة، ويترك ليبرد تماماً.

نسكب جناش الشوكولاتة فوق طبقة الكريم شانتيه وتترك الكيكة في الثلاجة لمدة أربع ساعات حتى تتماسك.

2 علبة من البسكويت.

حليب مكثف.

كوب من القشطة.

2 ملعقة كبيرة كاكاو ناعم.

نقوم بتكسير البسكويت ونقوم بطحنه جيداً ويترك جانباً.

نخلط الحليب المكثف مع القشطة والكاكاو في وعاء جيداً للحصول على قوام كريمي.

نخلط خليط القشطة مع البسكويت جيداً حتى تتجانس المكونات.

نحضر صينية ونفرد في الخليط ويحفظ في الثلاجة ساعتين على الاقل.

نخرج الليزي من الثلاجة ويزين بالمكسرات ثم تقطع وتقدم.

المكونات:مكونات طبقة المهلبية:مكونات طبقة جناش الشوكولاتة:مكونات طبقة الكريم شانتيه:طريقة التحضير:طريقة عمل الليزي كيك البارد ومكوناته:طريقة التحضير: