معجزة الخل لإزالة شعر العانة والجسم وتفتيح المناطق الحساسة في دقائق

معجزة الخل إزالة شعر العانة والجسم، يشغل بال الكثير من السيدات والفتيات كيفية التخلص من الشعر الزائد بشكل سريع، بدون استخدام كريمات إزالة الشعر التي تسبب أضرار كثيرة من استخدامها فتعمل على زيادة نمو الشعر بالجسم، فيبحثون عن مواد طبيعية فعالة تساعد في إزالة الشعر وتقليل نموة، ومنها الخل الذي يساعد بصورة كبيرة في إزالة الشعر الزائد وتفتيح المناطق الحساسة.

معجزة الخل للإزالة شعر العانة والجسم وتفتيح المناطق الحساسة

المكونات

ملعقة من الخل.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

تنطبق هذه الوصفة عند الاستحمام من خلال غمر شفرة الحلاقة في الخل، واستخدامها وإزالة الشعر الزائد، فتساعد هذه الوصفة في تقليل نمو الشعر، وبعد الانتهاء من إزالة الشعر عليك دهن الجسم بزيت الزيتون وتركه لمدة 10 دقائق، ثم قومي بغسلة جيداً بالماء الدافئ.

معجزة الخل للإزالة شعر العانة والجسم

المكونات

ملعقة من الخل.

ملعقة من الجلسرين.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بخلط المكونات جيداً حتي تحصلين على مزيج متجانس بدون أي تكتلات، وزعي الخليط على المناطق التي يتواجد بها الشعر الزائد، يترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة حتي يجف بشكل تام، ثم عليك فرك الخليط باستخدام قطنة مبللة بماء الورد، ثم عليك غسل المنطقة وتجفيفها.

طريقة إزالة الشعر الزائد بالخل

المكونات

كوب من الخل الأبيض.

ملعقتان من الملح.

جل استحمام.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بمزج الخل مع ربع كوب من الماء، ثم أضيفي كمية قليلة من حل الاستحمام، ثم أضيفي ملعقتان من الملح اخلطي المكونات جيداً حتي تحصلي على خليط بدون أي تكتلات، عليك توزيع الخليط على المناطق التي يظهر فيها الشعر، نترك الخليط حتي يجف تماماً عليك فرك الخليط ليساعد في تساقط الشعر الزائد، ثم عليك غسل المنطقة جيداً وتجفيفها، ووضع ماء الورد لترطيب المنطقة فتساعد هذه الوصفة بصورة كبيرة في تقليل نمو الشعر، فأن الخل من المواد الطبيعية الفعالة للإزالة الشعر الزائد نهائياً، كما يساعد في تفتيح المناطق الداكنة والتخلص من البقع في الجسم بشكل نهائي.