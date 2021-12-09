سر التتبيلة الخطيرة.. طريقة عمل البرجر في البيت بطعم يجنن احلي من ماكدونالدز

البرجر من أبرز الوصفات من اللحم المفروم والتي من الممكن أن يتم عملها في المنزل وبكل سهولة، حيث يعد البرجر أهم وصفة من اللحم المفروم لمحبوبة من الكبار ومن الصغار وتفضل مختلف السيدات أن تقمن بتحضيرها حيث تعتبر الوصفة سهلة لتحضير بالمنزل ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف على أهم المقادير التي تساعد في عمل الوصفة مثل التي نقوم بإحضارها من المطاعم، والمكونات نذكرها مع التعرف على الطريقة التي من الممكن من خللها التحضير للبرجر وتسويته في المنزل تكون بأبسط الطرق.

طريقة عمل البرجر في البيت

البرجر يمكننا أن نقوم بإعداده في المنزل من خلال استخدم مكونات بسيطة، وتلك المكونات تساعد في الحصول على النكهة المتميزة من البرجر وفيما يلي توضيح أهم لمكونات التي تيسر من الحصول على الوصفة والمكونات تكون كما يلي في لنقاط القادمة:

مكونات خليط البرجر

كلو من اللحم المفروم.

ملعقة بيكربونات الصوديوم.

القليل من مكون فول الصويا حال الرغبة.

بهارات البرجر.

فلفل أسود ناعم.

بصل مبشور.

شرائح خضراوات لتقديم البرجر.

عيش كايزر للتقديم.

نقوم بالتحضير للبرجر من خلال الاستعانة ببعض المكونات وهي التي تتواجد بالفقرة السابقة.

حيث تعد المكونات السابقة أساسية ولا يجوز الاستغناء عنها، ومن الممكن أن نحضر بولة من الزجاج.

ونقوم بوضع اللحم المفروم ومن ثم يتم استعمال البصل المبشور، مع التوابل والخلط المستمر.

والخليط يكون متجانس من خلال التقليب السريع والعجن بواسطة اليد إلى أن نحصل على الخلطة ناعمة ومتجانسة وخالية من الكتل.

ولا بد من نقع مكون فول الصويا قبل الخلط ثم تصفيته وتقليبه مع اللحم ولا بد من إتمام خطوة التشميع للحم قبل التسوية.

طريقة التحضير للبرجر في المنزل

خطوة التشكيل للبرجر

بعد ذلك يتم عقب التشميع تشكيل البرجر بشكل جيد بحيث يكون مستدير كما نعرفه عن شكل البرجر العادي.

ومن ثم يتم استعمال الجريل للتسوية، وتسوية البرجر تحتاج لوقت حوالي من ثلث إلى نصف ساعة.

وبعد التسوية من الجانبين نحصل على لبرجر مكتمل التسوية ومن ثم يتم تناوله فور التحضير.

قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة سهلة لعمل البرجر في البيت بخطوات سهلة وسريعة وسر التتبيلة الخطيرة بطعم لذيذ واحلي من المطاعم ماكدونالدز، وبطعم صحي وأمان علي صحة أطفالك وبطعم أطفالك سيعشقونة، مش هتشتري من برة تاني لذا ننصحكم بتجربة هذه الوصفة لو جربتها مرة مش هتبطلي تعمليها تاتي