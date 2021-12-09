اسرار تحضير شاورما الدجاج السورية الشهية زى المطاعم

تعتبرالشاورما السورية من افضل انواع الشاورما .والتى يقبل عليها الكثير سواء فى مصر والوطن العربى ودول الخليج. وتشتهر الشاورما السورية بمذاقها الشهى اللذيذ. وتبحث ربات البيوت والامهات وخاصة المتدئين فى الطبخ عن افضل طريقة لعمل الشاورما السورية فى المنزل بنفس المذاق والطعم المشهور فى المطاعم. وتعتبر وجبة الشاورما هامه وضروريه حيث تحتوي على العديد من البروتينات والفيتامينات والعناصر الغذائية. ونقدم اليكم اسهل وافضل طريقة لعمل الشاورما السورية فى المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وتكلفة أقل فى الخطوات التالية طريقة اعداد وتجهيز الشاورما السورية بالدجاج طريقة اعداد وتجهيز الشاورما السورية بالدجاج يراعى جيدا المكونات والمقادير اللازمة لعمل الشاورما بالطريقة السوريه اللذيذه حتى تحصلى على نفس الطعم والمذاق الشهى واللذيذ المكونات والمقادير اللازمة لعمل الشاورما السورىة بالدجاج نحتاج كيلو ونصف من صدورالدجاج المخلى والمقطعة إلى شرائح رقيقة.

كذلك كوب زيت. كوب من الماء.

كوبان من الزبادى.

اربع معالق خل.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة

ايضا نصف ملعقة القرنفل المطحون والزنجبيل المطحون والكركم.

مقدار اربع معالق من عصير الليمون.

ثم ملعقتان معجون طماطم.

مع ملعقة ونصف من الكمون.

البصل البودر والثوم البودر ملعقة صغيرة من كل منهم.

الكزبره المطحونه و البابريكا ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود. وبهارات شاورما ملعقة ايضا من كل منهم.

حبتان طماطم مقطعة شرائح او قطع صغيرة.

ثلاث حبات فلفل رومى شرائح. المكونات والمقادير اللازمة لعمل الشاورما السورىة بالدجاج طريقة تجهيز وتحضير الشاورما السورية خلط كل من البهارات والفلفل الاسود والكمون والزنجبيل والقرفة والقرنفل والبابريكا

مع البصل البودر والثوم البودر والكركم والكزبرة والملح جيدا.

احضار وعاء كبير ونقوم بوضع الزبادى وعصير الليمون والخل ومعجون الطماطم والزيت وبعض البهارات والملح.

ثم خلط المكونات جيدا. نضيف الى المزيج خلطة البهارات والفلفل .

نقوم بوضع شرائح الدجاج على الخليط السابق وتقليب شرائح الدجاج جيدا فى التتبيلة حتى تمتص التتبيلة.

بعد ذلك نغطي شرائح الدجاج بالتتبيله ثم نضعها فى الثلاجه لمدة أربع ساعاتالى ست ساعات على الاقل. طريقة تجهيز وتحضير الشاورما السورية كيفية تسوية الشاورما على النار والفرن نخرج شرائح الدجاج بالتتبيلة من الثلاجه بعد مضى ست ساعات.

احضار مقلاة كبيره ثم نضعها على نار متوسطة ووضع بعض الزيت القليل فيها.

بعد ذلك اضافة شرائح الدجاج الى المقلاة مع التقليب حتى قرب النضج وتجف السوائل.

دهن صينية الفرن بقليل من الزيت ثم وضع شرائح الدجاج بعد اخراجها من المقلاة.

وضع الصينية فى الفرن بعد تسخينه على درجة 180 درجةمئوية اى حرارة عالية.

نترك الصينية فى الفرن حتى يتحول لونها الى الذهبيما يقرن من عشرين دقيقة .

ثم نخرج الشاورما من الفرن ثم أضافة شرائح الفلفل والطماطم اليها. طريقة عمل الثومية مقادير الثومية اللذيذة نحتاج كوبان من الزبادى.

ثم خمس معالق من النشا.

ايضا ست فصوص ثوم مفروم.

ملعقتان عصير ليمون.

مع ربع كوب زيت.

مقدار من الملح حسب الرغبة. كيفية تسوية الشاورما على النار والفرنطريقة عمل الثومية مقادير الثومية اللذيذة كبفية تحضير الثومية نقوم بوضع النشاء فى ماء بارد مع التزويب حتى لا يتكتل.

ثم يوضع على نار هادئه حتى يصبح ثقيل ثم نخرجة من على النار حتى يبرد قليلا.

بعد ذلك يوضع النشا فى الخلاط ويضرب قليلا ثم يضاف الزبادى مع الخلط.

وضع الليمون مع الملح والخلط ايضا ثم وضع الزيت عبارة عن خيط رفيع مع استمرار الخلط ثلاث دقائق.

وفى النهاية تصبح الثومية جاهزهللاستعمال. كيفية تقديم الشاورما نجهز الخبز و نقوم بفرده ثم نضع به بعض الثومية والمايونيز وشرائح الدجاج.

يمكن وضع بعض شرائح البطاطس المقليه والكاتشب حسب الرغبة. نقوم بلف رغيف الخبز جيدا.

فى مقلاة كبيره نضع بعض الزيت القليل على نار متوسطة ثم نضع ارغفة الشاورما وتقلب على كل الجوانب حتى تأخذ اللون الذهبى الفاتح.

نقوم بوضع ارغفة الشاورما فى اغلفه من الورق المخصص للسندوتشات وقدميها. كبفية تحضير الثوميةكيفية تقديم الشاورما الوسوم

تعتبرالشاورما السورية من افضل انواع الشاورما .والتى يقبل عليها الكثير سواء فى مصر والوطن العربى ودول الخليج. وتشتهر الشاورما السورية بمذاقها الشهى اللذيذ. وتبحث ربات البيوت والامهات وخاصة المتدئين فى الطبخ عن افضل طريقة لعمل الشاورما السورية فى المنزل بنفس المذاق والطعم المشهور فى المطاعم. وتعتبر وجبة الشاورما هامه وضروريه حيث تحتوي على العديد من البروتينات والفيتامينات والعناصر الغذائية. ونقدم اليكم اسهل وافضل طريقة لعمل الشاورما السورية فى المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وتكلفة أقل فى الخطوات التالية طريقة اعداد وتجهيز الشاورما السورية بالدجاج طريقة اعداد وتجهيز الشاورما السورية بالدجاج يراعى جيدا المكونات والمقادير اللازمة لعمل الشاورما بالطريقة السوريه اللذيذه حتى تحصلى على نفس الطعم والمذاق الشهى واللذيذ المكونات والمقادير اللازمة لعمل الشاورما السورىة بالدجاج نحتاج كيلو ونصف من صدورالدجاج المخلى والمقطعة إلى شرائح رقيقة.

كذلك كوب زيت. كوب من الماء.

كوبان من الزبادى.

اربع معالق خل.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة

ايضا نصف ملعقة القرنفل المطحون والزنجبيل المطحون والكركم.

مقدار اربع معالق من عصير الليمون.

ثم ملعقتان معجون طماطم.

مع ملعقة ونصف من الكمون.

البصل البودر والثوم البودر ملعقة صغيرة من كل منهم.

الكزبره المطحونه و البابريكا ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود. وبهارات شاورما ملعقة ايضا من كل منهم.

حبتان طماطم مقطعة شرائح او قطع صغيرة.

ثلاث حبات فلفل رومى شرائح. المكونات والمقادير اللازمة لعمل الشاورما السورىة بالدجاج طريقة تجهيز وتحضير الشاورما السورية خلط كل من البهارات والفلفل الاسود والكمون والزنجبيل والقرفة والقرنفل والبابريكا

مع البصل البودر والثوم البودر والكركم والكزبرة والملح جيدا.

احضار وعاء كبير ونقوم بوضع الزبادى وعصير الليمون والخل ومعجون الطماطم والزيت وبعض البهارات والملح.

ثم خلط المكونات جيدا. نضيف الى المزيج خلطة البهارات والفلفل .

نقوم بوضع شرائح الدجاج على الخليط السابق وتقليب شرائح الدجاج جيدا فى التتبيلة حتى تمتص التتبيلة.

بعد ذلك نغطي شرائح الدجاج بالتتبيله ثم نضعها فى الثلاجه لمدة أربع ساعاتالى ست ساعات على الاقل. طريقة تجهيز وتحضير الشاورما السورية كيفية تسوية الشاورما على النار والفرن نخرج شرائح الدجاج بالتتبيلة من الثلاجه بعد مضى ست ساعات.

احضار مقلاة كبيره ثم نضعها على نار متوسطة ووضع بعض الزيت القليل فيها.

بعد ذلك اضافة شرائح الدجاج الى المقلاة مع التقليب حتى قرب النضج وتجف السوائل.

دهن صينية الفرن بقليل من الزيت ثم وضع شرائح الدجاج بعد اخراجها من المقلاة.

وضع الصينية فى الفرن بعد تسخينه على درجة 180 درجةمئوية اى حرارة عالية.

نترك الصينية فى الفرن حتى يتحول لونها الى الذهبيما يقرن من عشرين دقيقة .

ثم نخرج الشاورما من الفرن ثم أضافة شرائح الفلفل والطماطم اليها. طريقة عمل الثومية مقادير الثومية اللذيذة نحتاج كوبان من الزبادى.

ثم خمس معالق من النشا.

ايضا ست فصوص ثوم مفروم.

ملعقتان عصير ليمون.

مع ربع كوب زيت.

مقدار من الملح حسب الرغبة. كيفية تسوية الشاورما على النار والفرنطريقة عمل الثومية مقادير الثومية اللذيذة كبفية تحضير الثومية نقوم بوضع النشاء فى ماء بارد مع التزويب حتى لا يتكتل.

ثم يوضع على نار هادئه حتى يصبح ثقيل ثم نخرجة من على النار حتى يبرد قليلا.

بعد ذلك يوضع النشا فى الخلاط ويضرب قليلا ثم يضاف الزبادى مع الخلط.

وضع الليمون مع الملح والخلط ايضا ثم وضع الزيت عبارة عن خيط رفيع مع استمرار الخلط ثلاث دقائق.

وفى النهاية تصبح الثومية جاهزهللاستعمال. كيفية تقديم الشاورما نجهز الخبز و نقوم بفرده ثم نضع به بعض الثومية والمايونيز وشرائح الدجاج.

يمكن وضع بعض شرائح البطاطس المقليه والكاتشب حسب الرغبة. نقوم بلف رغيف الخبز جيدا.

فى مقلاة كبيره نضع بعض الزيت القليل على نار متوسطة ثم نضع ارغفة الشاورما وتقلب على كل الجوانب حتى تأخذ اللون الذهبى الفاتح.

نقوم بوضع ارغفة الشاورما فى اغلفه من الورق المخصص للسندوتشات وقدميها. كبفية تحضير الثوميةكيفية تقديم الشاورما

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