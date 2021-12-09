بالماء المغلي بدون خميرة ولا فرن طريقة عمل خبز العشر دقائق في المقلاة رائع ولذيذ

طريقة عمل خبز العشر دقائق في المقلاة، يطلق على هذا النوع من العيش خبز الصاج أو يشبه التورتيلا في المذاق كثيراً، من أسهل الوصفات السريعة والعجائن بدون خميرة ولا وقت كثير، وهنا قدم من مبتكري الوصفات الجديدة كيفية صناعة عجينة بالماء المغلي دون أن تحتاج إلى تخمر وهذا كان الإنبهار عند التجربة الفعلية والنتيجة كانت مذهلة عجينة طرية ورطبة مما صنع منها خبز رائع سهل وسريع في دقائق يكون جاهز، يمكن استخدام عيش الصاج لفائف الشاورما أو قطع الدجاج المقرمش مع الخس وصوص الجبن اللذيذ، أو الحشوات حسب الرغبة في حب الطعام لكم حرية الاختيار فالعيش هذا مناسب لجميع الحشوات.

مقادير عجينة العشر دقائق

نصف كيلو دقيق متعدد الأغراض.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب زيت.

ماء مغلي للعجن حسب احتياج العجينة.

طريقة عمل خبز العشر دقائق في المقلاة

يعد الخبز من أهم الطعام الذي لا غنى عنه في البيت، مما نحتاج كلنا لعمل الساندوتش للأطفال في المدارس أو حتى لنا نأخذه معنا في العمل أفضل من شراء الطعام الجاهز فهو من الوجبات الصحية التي تفيد الجسم دون ضرر، ومن الوصفات السريعة أيضاً طريقة عمل أم علي بالقشطة رائعة في ليال الشتاء، وطريقة عمل كيكة بسكويت على البارد بدون فرن 3 طبقات من أطيب وأحلى أنواع الكيك.

مكونات بسيطة جداً لعمل عيش الصاج في المنزل بكل سهولة :-

في طبق مجوف ضعي الدقيق ورشة الملح ويخلط.

ثم ضيفي الزيت ويخلط حتى يغلف كل ذرة من الدقيق بالزيت.

يلها إضافة الماء المغلي تدريجياً مع التقليب بملعقة خشبية وكوني حذرة أن تلمس يدك.

عندما تلم العجينة تترك لتبرد.

ثم تعجن لمدة 5 دقائق لن تحتاج الكثير في عجنها لأنها تكون رطبة وطرية نتيجة الماء المغلي.

تقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، تفرد كل واحدة على رشة دقيق بسمك 1 مل.

أحضري مقلاة لا تلصق على النار تسخن متوسطة الحرارة.

ثم يخبز العيش عليها ويقلب على الوجه الآخر بعدما يأخذ لون ذهبي جميل.

لابد من تغطية الخبز أثناء استكمال بقية العجين.

يمكن دهن الخبز بالزيت أو الزبد بعد خبزه مباشرة لكي يصبح طري.

يحشى بالجبن الموزاريلا وقطع الدجاج أو اللحم ثم يحمص في المقلاة “بدون زيت”، ثم يقدم بالهنا.