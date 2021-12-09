‏تبييض الأسنان وإزالة الجير وصفة هائله لتبيض الأسنان بمكونات بسيطة موجودة في المنزل، أصبح يلجأ العديد من الأشخاص إلى عيادات طبيب الأسنان لإجراء تبييض الأسنان والتخلص من طبقات الجير المتراكمة والتي تعطي مظهر غير لائق وغير صحي، وكذلك التخلص من الاصفرار المتراكم على الأسنان، لهذا سوف نقدم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الجير وتعمل على تبييض الإنسان بمكونات بسيطة ومتوفرة، دون اللجوء إلى التخلص من أحد طبقات مينا الأسنان كما يفعل البعض، فتابعونا لمعرفة هذه الطرق الطبيعية.

‏توجد مكونات طبيعية يمكن استخدامها في القيام بعمل تنظيف للأسنان للتخلص من الاصفرار والأوساخ المتراكمة والتي تعطي مظهر محرج لِلكثيرون، وهذه هي بعض من الطرق المستخدمة وهي كالتالي:

يعتبر ‏السواك من أهم المواد الطبيعية التي تستخدم في تبييض الأسنان، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدمه وهو من السنن النبوية، ويساعد السواك بشكل كبير في التخلص من الاصفرار.

استخدام ملح الطعام في تطهير الفم والتخلص من الأوساخ العالقة كما أنه يستخدم في تسكين آلام الفم واللثة ويساعد في تفتيت طبقات الجير المتراكمة.

‏صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم من أهم المواد المستخدمة في تبييض الأسنان، ولكن يفضل استخدامها لعدد مرات محدودة خلال الأسبوع وذلك لأن مع الاستخدام الغير الصحيح تسبب ضرر في طبقات الأسنان.

توجد طرق يومية تستخدم من أجل العناية بالأسنان والمحافظة على صحتها ومظهرها، وكذلك صحة الفم واللثة، ويحب أن يتم المحافظة على هذه العادات والتي منها: