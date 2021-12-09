مكونات مندي الدجاج مدخن بالفحم وطريقة المندي بالفرن

مندي الدجاج مدخن بالفحم من الوصفات اللذيذة والسهلة في التحضير أيضًا، فيمكن تحمير دجاج المندي أو شويه في المنزل دون الحاجة إلى زيارة المطاعم والشراء بأسعار عالية، كما يمكن عمل مندي دجاج يمني في المنزل بالإضافة إلى وصفات بصدور الدجاج سهلة وسريعة في التحضير، وسوف نوفر لكم كيفية تحضيره مثل المطاعم وطريقة تتبيل مندي الدجاج مدخن بالفحم كذلك.

طريقة مندي الدجاج مدخن بالفحم

هناك العديد من الأكلات الخليجية المشهورة في الخليج العربي وفي المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، من بينها مندي الدجاج مدخن بالفحم ويمكن تحضيره بعد أن نقوم بتوفير المكونات التالية:

عليك أن تقوم بإحضار دجاج كاملة، ونحرص على تنظيفها جيدًا بالخل وبالدقيق قبل الاستخدام.

نقوم بتوفير أيضًا كوبين من الأرز البسمتي أو أي نوع أرز على حسب الرغبة وكذلك ماسالا.

توفير كمية مناسبة من البصل على ألا تقل عن حبة متوسطة الحجم.

ثم نقوم بتوفير طماطم ونقوم بتقطيعها إلى شرائح، ونوفر أيضًا ثلاث ملاعق من الطماطم المطحونة.

كمية مناسبة من الثوم والكزبرة الجافة، وحبات من القرنفل والفلفل الأسود أو التوابل المفضلة لديك ولدى أفراد الأسرة جميعًا.

كوبين من المياه وكوب من الزيت وكوب من الزبدة.

طريقة عمل مندي الدجاج بالفرن

بعد أن نقوم بتوفير كافة المكونات السابقة نبدأ في التحضيرات الأساسية لمندي الدجاج في المنزل، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

في بادئ الخطوات علينا أن نضع كمية الزيت التي قمنا بتوفيرها على النار في قدر عميق. نضيف إليها البصل والطماطم والثوم ونقوم بتقليبهم. بعد ذلك نقوم بإضافة البهارات، ونقوم بوضع الدجاج على المكونات السابقة. ونستمر في التقليب قليلًا، ثم نتركها على النار بعض إضافة مياه إليها.

علينا أن نقوم برفع الدجاج من على النار بعد التأكد من أنه نضج إلى حد ما، ونضع الأرز في مياه مغلية على النار الهادئة، ثم نقوم بوضع الأرز في وعاء آخر بعد نضجه ونضع معه الدجاج، ونقوم بإدخالها إلى الفرن، ثم نقوم بوضع قطعة صغيرة من الفحم داخل الفرن ولا بد أن نحرص على لفها في ورق مصنوع من الألومنيوم، حتى لا تلامس الطعام.