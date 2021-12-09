أسهل وصفات بصدور الدجاج وطريقة تحضير اكلات سهلة

أسهل وصفات بصدور الدجاج يدخل فيها العديد من المكونات المتوفرة في المنزل، فيمكن عمل أكلات بصدور الدجاج والبطاطس كما يمكن عمل وصفات بصدور الدجاج مع الأرز أو أي نوع من أنواع النشويات أو المقبلات السريعة، والدجاج بوجه عام من الوجبات الشهية للكبار والأطفال في نفس الوقت، لذا سنتعرف على اكلات بصدور الدجاج سهلة وسريعة في المنزل وغير مكلفة أيضًا مثلما تطرقنا لمعرفة كيفية إعداد مندي الدجاج مدخن بالفحم أو بالفرن.

أسهل وصفات بصدور الدجاج

تستطيع أن تقوم بعمل وصفات بصدور الدجاج للرجيم أو وجبات صحية مناسبة لكافة الأعمار، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توفير المكونات على حسب الرغبة، وتتمثل طريقة عمل صدور الدجاج بطريقة لذيذة في الطريقة التالية:

وصفات بصدور الدجاج والبطاطس

يمكن العمل الصدور مع البطاطس وهي عبارة عن وجبة غذائية سريعة وشهية للأطفال على وجه التحديد، وحتى تقوم بتحضيرها لا بد من توفير المكونات التالية:

ينبغي أن تقوم بتحضير ثلاث ملاعق من البقدونس.

ثم قم بتوفير ملعقة من الملح وملعقة أخرى من البابريكا.

كما يمكن توفير توابل على حسب الرغبة وأيضًا ملعقة كبيرة من الزبدة، أو السمنة الشهية.

ربع كوب من الحليب بالإضافة إلى توفير كوب من الدقيق.

ينبغي أيضًا توفير كمية مناسبة من البطاطس المسلوقة ومكعب من مرق الدجاج.

طريقة تحضير اكلات بصدور الدجاج سهلة

بعد أن نقوم بتوفير كافة المكونات السابقة نستطيع البدء في التحضيرات الأساسية:

في البداية ينبغي أن يتم تتبيل الدجاج، ومن ثم وضعه في وعاء، على أن يكون التتبيل باستخدام الملح وباستخدام التوابل حسب الرغبة، وكذلك الدجاج، ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة ونصف الساعة.

بعد أن نقوم بذلك، نضع مقلاة على النار، ونضيف إليها الزبدة التي قمنا بتوفيرها، ونضيف إليها الدجاج ونبدأ في التحمير، ثم نقوم بوضع باقي المكونات، ونمزج في وعاء آخر البطاطس، وكذلك الحليب ومرق الدجاج. وبعدها نضعها في صينية.

ثم نقوم بوضع الدجاج أعلاها وندخلها إلى الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو على الأقل حتى نتأكد أن الدجاج قد نضج تمامًا وتحول لون البطاطس إلى اللون الذهبي المميز، وتقدم ساخنة بعد ذلك على السفرة.