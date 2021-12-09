ألذ مشروب ساخن هيدفيكي أعملي مشروب الكاكاو بطريقة لذيذة ومذاق رائع

دائما تبحث جميع الناس عن المشروبات الساخنة التي تعمل علي تدفئة الجسم في فصل الشتاء لأنهم يشعرون بالبرودة ففي هذا الوقت يقومون بتناول مشروب من المشروبات الساخنة، فمن أمثلة هذه المشروبات الكاكاو حيث أنه يعد من الأنواع الأكثرة شهروة ومعرفة علي مستوي العالم وخاصة في مصر فهو يتميز بمذاق لذيذ جدا ونكهة رائعة وغير هذا أنه من أكثر المشروبات التي يكون سعرها أقل بكثير عن باقي المشروبات، فالمكونات التي يحتوي عليها بسيطة فهم ثلاث مكونات فقط وهي الكاكاو الخام وهذا هو المكون الأساسي والسكر وكميته علي حسب رغبة الأشخاص الذيت يتناولونه ويحتوي أيضا علي الحليب سواء كان سائل أو بودر، فقد يوجد نوعان من الكاكاو متوافران دائما في المحلات وهما الكاكاو الخام أو الكاكاو المُحلي فمن المعروف أن الكاكاو الخام هو الذي يتم إستخدامه بكثرة لأنه يدخل في العديد من أنواع الحلويات مثلا الكيكة أو الكنافة أو الجلاش وكذلك يدخل في أصناف المعجنات مثل الكرواسون والباتيه وبعض الفطائر. مكونات مشروب الكاكاو الساخن ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو الخام.

كوب واحد كبير من الحليب السائل. طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن قومي بتحضير وعاء عميق ونضع به كوب كبير من الحليب السائل ثم نضيف إليه ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر، وبعد ذلك نضع ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو الخام ثم يتم تقليب كل هذه المكونات بإستخدام ملعقة.

وبعد تقليب كل المكونات والتأكد من ذوبان السكر نقوم بوضع هذا الوعاء علي النار وتكون النار متوسطة، ثم نتركه علي النار لمدة ثلاث دقائق أو نتركه حتي قبل غليان الكاكاو.

وبعد ذلك يتم تجهيز كوب مناسب لتقديم الكاكاو وعند غليان الكاكاو نقوم برفع الوعاء من علي النار ثم يتم سكب مشروب الكاكاو في الكوب الذي يتم تجهيزه ونقوم بتقديمه مباشرة وهوساخن، ومن الممكن أن نضاعف في الكمية إذا قمنا بعمل أكثر من كوب فبهذه الطريقة نكون قدمنا لكي سيدتي أحلي وأجمل مشروب كاكاو ساخن وبمذاق يفوق مذاق الكافيهات. مكونات مشروب الكاكاو الساخنطريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن الوسوم

دائما تبحث جميع الناس عن المشروبات الساخنة التي تعمل علي تدفئة الجسم في فصل الشتاء لأنهم يشعرون بالبرودة ففي هذا الوقت يقومون بتناول مشروب من المشروبات الساخنة، فمن أمثلة هذه المشروبات الكاكاو حيث أنه يعد من الأنواع الأكثرة شهروة ومعرفة علي مستوي العالم وخاصة في مصر فهو يتميز بمذاق لذيذ جدا ونكهة رائعة وغير هذا أنه من أكثر المشروبات التي يكون سعرها أقل بكثير عن باقي المشروبات، فالمكونات التي يحتوي عليها بسيطة فهم ثلاث مكونات فقط وهي الكاكاو الخام وهذا هو المكون الأساسي والسكر وكميته علي حسب رغبة الأشخاص الذيت يتناولونه ويحتوي أيضا علي الحليب سواء كان سائل أو بودر، فقد يوجد نوعان من الكاكاو متوافران دائما في المحلات وهما الكاكاو الخام أو الكاكاو المُحلي فمن المعروف أن الكاكاو الخام هو الذي يتم إستخدامه بكثرة لأنه يدخل في العديد من أنواع الحلويات مثلا الكيكة أو الكنافة أو الجلاش وكذلك يدخل في أصناف المعجنات مثل الكرواسون والباتيه وبعض الفطائر. مكونات مشروب الكاكاو الساخن ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو الخام.

كوب واحد كبير من الحليب السائل. طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن قومي بتحضير وعاء عميق ونضع به كوب كبير من الحليب السائل ثم نضيف إليه ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر، وبعد ذلك نضع ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو الخام ثم يتم تقليب كل هذه المكونات بإستخدام ملعقة.

وبعد تقليب كل المكونات والتأكد من ذوبان السكر نقوم بوضع هذا الوعاء علي النار وتكون النار متوسطة، ثم نتركه علي النار لمدة ثلاث دقائق أو نتركه حتي قبل غليان الكاكاو.

وبعد ذلك يتم تجهيز كوب مناسب لتقديم الكاكاو وعند غليان الكاكاو نقوم برفع الوعاء من علي النار ثم يتم سكب مشروب الكاكاو في الكوب الذي يتم تجهيزه ونقوم بتقديمه مباشرة وهوساخن، ومن الممكن أن نضاعف في الكمية إذا قمنا بعمل أكثر من كوب فبهذه الطريقة نكون قدمنا لكي سيدتي أحلي وأجمل مشروب كاكاو ساخن وبمذاق يفوق مذاق الكافيهات. مكونات مشروب الكاكاو الساخنطريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

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