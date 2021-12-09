معجزة ملعقة الفازلين لتكثيف وتطويل الشعر لحد الركب وإنبات الفراغات بسرعة الصاروخ

ترغب كل الفتيات والنساء في الحصول علي شعر طويل وجذاب حيث أن الشعر هو الذي يجعل الفتاة أو المرأة تظهر بمظهر رائع وجذاب لأن الشعر هو زينة المرأة لذلك هي دائما تهتم وتعتني به، فتقوم جميع الفتيات عادة بعلاج كل المشاكل التي تظهر بالشعر ومن أمثلتها جفاف الشعر أو تساقطه وتقصفه وهيشانه أو عندما يكون الشعر خشن أو مجعد يؤثر علي الفتاة بشكل كبير فيكون هذا بالنسبة لها مصدر للإزعاج، وكذلك الشعر القصير هو من أكثر الأشياء التي تعاني منها عدد من الفتيات فهو يجعلها دائما تشعر بالخجل وعدو الثقة في نفسها أيضا فهي دائما تبحث عن الطرق التي تساعد علي تطويل الشعر، فمن خلال عمليات البحث التي تقوم بها يتضح لها أن إستعمال الخلطات الطبيعية هو الحل المناسب لتطويل الشعر في وقت قصير ومن أكثر الأشياء الطبيعية التي تساعد علي ذلك هو الفازلين. مكونات خلطة الفازلين لتطويل الشعر ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل خلطة الفازلين لتطويل الشعر قومي في البداية بتجهيز طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين ثم نضع ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع، وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

وبعد ذلك قومي بمزج كل المكونات التي تم ذكرها بطريقة جيدة حتي يتم تجانسهم مع بعض.

ثم قومي بغسل الشعر قبل وضع هذا المزيج بالماء والشامبو وبعد ذلك يتم تجفيف الشعر من الماء ونتركه في الهواء، ثم قومي بوضع هذا المزيج علي الشعر من الجذور وحتي إلي الأطراف.

وبعد ذلك يتم ترك المزيج علي الشعر لمدة ساعة أو ساعتين تقريبا ثم قومي بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو البلسم المناسب لنوع شعرك، ولابد من تكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع وبعد مرور شهر واحد فقط سوف تحصلي علي النتيجة المطلوبة. مكونات خلطة الفازلين لتطويل الشعرطريقة عمل خلطة الفازلين لتطويل الشعر الوسوم

ترغب كل الفتيات والنساء في الحصول علي شعر طويل وجذاب حيث أن الشعر هو الذي يجعل الفتاة أو المرأة تظهر بمظهر رائع وجذاب لأن الشعر هو زينة المرأة لذلك هي دائما تهتم وتعتني به، فتقوم جميع الفتيات عادة بعلاج كل المشاكل التي تظهر بالشعر ومن أمثلتها جفاف الشعر أو تساقطه وتقصفه وهيشانه أو عندما يكون الشعر خشن أو مجعد يؤثر علي الفتاة بشكل كبير فيكون هذا بالنسبة لها مصدر للإزعاج، وكذلك الشعر القصير هو من أكثر الأشياء التي تعاني منها عدد من الفتيات فهو يجعلها دائما تشعر بالخجل وعدو الثقة في نفسها أيضا فهي دائما تبحث عن الطرق التي تساعد علي تطويل الشعر، فمن خلال عمليات البحث التي تقوم بها يتضح لها أن إستعمال الخلطات الطبيعية هو الحل المناسب لتطويل الشعر في وقت قصير ومن أكثر الأشياء الطبيعية التي تساعد علي ذلك هو الفازلين. مكونات خلطة الفازلين لتطويل الشعر ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل خلطة الفازلين لتطويل الشعر قومي في البداية بتجهيز طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين ثم نضع ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع، وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

وبعد ذلك قومي بمزج كل المكونات التي تم ذكرها بطريقة جيدة حتي يتم تجانسهم مع بعض.

ثم قومي بغسل الشعر قبل وضع هذا المزيج بالماء والشامبو وبعد ذلك يتم تجفيف الشعر من الماء ونتركه في الهواء، ثم قومي بوضع هذا المزيج علي الشعر من الجذور وحتي إلي الأطراف.

وبعد ذلك يتم ترك المزيج علي الشعر لمدة ساعة أو ساعتين تقريبا ثم قومي بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو البلسم المناسب لنوع شعرك، ولابد من تكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع وبعد مرور شهر واحد فقط سوف تحصلي علي النتيجة المطلوبة. مكونات خلطة الفازلين لتطويل الشعرطريقة عمل خلطة الفازلين لتطويل الشعر

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