طريقه عمل الكنافه بالقشطة احلى من الجاهزة بكل أسرار الحلوانى

الكنافة بالقشطة تعد من أشهى و أحلى الحلويات الشرقية الطعمة و اللذيذة جدًا وهذا لأنها تحتوي على طبقة من القشطة التي تعطيها طعم مميز، لهذا دائما نقوم بشرائها من الخارج وتناولها في الكافيهات و المطاعم، ويوجد العديد من الطرق التي يمكن أن نحضر بها الكنافة سواء بحشو الجبنة أو بالسادة أو بالمكسرات و لكن تظل الكنافة بالقشطة هي المميزة والمحببة لدى الجميع، لهذا يا سيدتي سنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات و سنعرض لكم اسرار و تكات الحلواني لتحضيرها من المنزل مثل الجاهزة تمامًا.

الكنافة بالقشطة تعد من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها من المنزل بمكونات اقتصادية وبسيطة، وسنقدم لكم مكوناتها وهي:

نصف كيلو من الكنافة المفروكة.

كوب من السمن السائحة.

ملعقة من السكر الأبيض الخشن.

مقادير القشطة:

2 كوب من الحليب الكامل الدسم.

5 ملاعق كبيرة من الدقيق.

كوب من القشطة.

ملعقة من السمن البلدي.

مقادير الشربات:

كوب من السكر الأبيض.

¾ كوب من الماء.

عصير ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة من السمن البلدي.

لن تجدي أسهل من الكنافة بالقشطة لتحضير حلوي سهلة و مغذية و سريعة و خفيفة، طريقة تحضيرها هي: