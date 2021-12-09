طريقه عمل الكنافه بالقشطة احلى من الجاهزة بكل أسرار الحلوانى

الكنافة بالقشطة تعد من أشهى و أحلى الحلويات الشرقية الطعمة و اللذيذة جدًا وهذا لأنها تحتوي على طبقة من القشطة التي تعطيها طعم مميز، لهذا دائما نقوم بشرائها من الخارج وتناولها في الكافيهات و المطاعم، ويوجد العديد من الطرق التي يمكن أن نحضر بها الكنافة سواء بحشو الجبنة أو بالسادة أو بالمكسرات و لكن تظل الكنافة بالقشطة هي المميزة والمحببة لدى الجميع، لهذا يا سيدتي سنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات و سنعرض لكم اسرار و تكات الحلواني لتحضيرها من المنزل مثل الجاهزة تمامًا.مقادير الكنافة بالقشطة
الكنافة بالقشطة تعد من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها من المنزل بمكونات اقتصادية وبسيطة، وسنقدم لكم مكوناتها وهي:
- نصف كيلو من الكنافة المفروكة.
- كوب من السمن السائحة.
- ملعقة من السكر الأبيض الخشن.
مقادير القشطة:
- 2 كوب من الحليب الكامل الدسم.
- 5 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- كوب من القشطة.
- ملعقة من السمن البلدي.
مقادير الشربات:
- كوب من السكر الأبيض.
- ¾ كوب من الماء.
- عصير ليمونة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة من السمن البلدي.
لن تجدي أسهل من الكنافة بالقشطة لتحضير حلوي سهلة و مغذية و سريعة و خفيفة، طريقة تحضيرها هي:
- نبدأ أولا في البداية بتحضير الشربات نضع في وعاء على النار السكر الأبيض و الماء.
- توضع على النار حتى يتم الغليان نضيف بعد ذلك الليمون و الفانيليا ثم نغلق النار وتترك حتى تبرد.
- بعد ذلك نبدأ في تحضير القشطة نضع في وعاء كبير الدقيق و القشطه ونحركهم نع بعضهم البعض ثم نضيف عليهم الحليب و نضربه جدًا لكي لا يحدث تكتلات.
- نضعه بعد ذلك على النار و نحرص على عدم تركه لابد من الاستمرار في التقليب.
- ستلاحظين أن خليط القشطة بدأ في التماسك عندما يتماسك ضيفي ملعقة السمن و قلبيها.
- أرفعي القشطة مع علي النار واتركيها لكي تهدئ قليلاً.
- بعد ذلك نقوم بفرك الكناقة لكي تصبح ناعمة ثم نضيف كوب السمن السائحة عليها ونبدأ بخلطهم في السمن حتى تتشربها تماماً.
- نحضر صينية الخبز ونبدأ بتوزيع القليل من السمن لكي لا تلتصق.
- بعد ذلك نفرد طبقة من الكنافة في الصينية ونضغط عليها بشيء ثقيل لكي تتماسك تماماً.
- نضع طبقة من القشطة ونفردها ونحرص على عدم وصول القشطة على الأطراف.
- بعد ذلك نفرد طبقة ثانية من الكنافة ونوزعها ونضغط عليها بحرص.
- بعد ذلك ندخلها في الفرن على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر.
- فور خروجها من الفرن نوزع الشربات البارد عليها، ونوزع ملعقتين من السمن البلدي.
- إذا كنت تريدها طرية قومي بتغطيتها فور خروجها من الفرن.
- تترك حتى تبرد تماماً ثم تقطع بعد ذلك و تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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الكنافة بالقشطة تعد من أشهى و أحلى الحلويات الشرقية الطعمة و اللذيذة جدًا وهذا لأنها تحتوي على طبقة من القشطة التي تعطيها طعم مميز، لهذا دائما نقوم بشرائها من الخارج وتناولها في الكافيهات و المطاعم، ويوجد العديد من الطرق التي يمكن أن نحضر بها الكنافة سواء بحشو الجبنة أو بالسادة أو بالمكسرات و لكن تظل الكنافة بالقشطة هي المميزة والمحببة لدى الجميع، لهذا يا سيدتي سنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات و سنعرض لكم اسرار و تكات الحلواني لتحضيرها من المنزل مثل الجاهزة تمامًا.مقادير الكنافة بالقشطة
الكنافة بالقشطة تعد من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها من المنزل بمكونات اقتصادية وبسيطة، وسنقدم لكم مكوناتها وهي:
- نصف كيلو من الكنافة المفروكة.
- كوب من السمن السائحة.
- ملعقة من السكر الأبيض الخشن.
مقادير القشطة:
- 2 كوب من الحليب الكامل الدسم.
- 5 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- كوب من القشطة.
- ملعقة من السمن البلدي.
مقادير الشربات:
- كوب من السكر الأبيض.
- ¾ كوب من الماء.
- عصير ليمونة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة من السمن البلدي.
لن تجدي أسهل من الكنافة بالقشطة لتحضير حلوي سهلة و مغذية و سريعة و خفيفة، طريقة تحضيرها هي:
- نبدأ أولا في البداية بتحضير الشربات نضع في وعاء على النار السكر الأبيض و الماء.
- توضع على النار حتى يتم الغليان نضيف بعد ذلك الليمون و الفانيليا ثم نغلق النار وتترك حتى تبرد.
- بعد ذلك نبدأ في تحضير القشطة نضع في وعاء كبير الدقيق و القشطه ونحركهم نع بعضهم البعض ثم نضيف عليهم الحليب و نضربه جدًا لكي لا يحدث تكتلات.
- نضعه بعد ذلك على النار و نحرص على عدم تركه لابد من الاستمرار في التقليب.
- ستلاحظين أن خليط القشطة بدأ في التماسك عندما يتماسك ضيفي ملعقة السمن و قلبيها.
- أرفعي القشطة مع علي النار واتركيها لكي تهدئ قليلاً.
- بعد ذلك نقوم بفرك الكناقة لكي تصبح ناعمة ثم نضيف كوب السمن السائحة عليها ونبدأ بخلطهم في السمن حتى تتشربها تماماً.
- نحضر صينية الخبز ونبدأ بتوزيع القليل من السمن لكي لا تلتصق.
- بعد ذلك نفرد طبقة من الكنافة في الصينية ونضغط عليها بشيء ثقيل لكي تتماسك تماماً.
- نضع طبقة من القشطة ونفردها ونحرص على عدم وصول القشطة على الأطراف.
- بعد ذلك نفرد طبقة ثانية من الكنافة ونوزعها ونضغط عليها بحرص.
- بعد ذلك ندخلها في الفرن على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر.
- فور خروجها من الفرن نوزع الشربات البارد عليها، ونوزع ملعقتين من السمن البلدي.
- إذا كنت تريدها طرية قومي بتغطيتها فور خروجها من الفرن.
- تترك حتى تبرد تماماً ثم تقطع بعد ذلك و تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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