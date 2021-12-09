مقشر منزلي قوي لتبييض وتقشير وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة في دقائق معدودة

العناية بالجسم والبشرة من أكثر الأشياء التي تشغل بال كل فتاة حيث أنها تنفق الكثير من المال علي المنتجات التي تعتني ببشرة الجسم فمن ضمن هذه المنتجات هي المقشرات، حيث أن هذه المقشرات تعمل علي إزالة خلايا الجلد الميت والمتراكم علي الجسم حيث أن وجودها يعمل علي جفاف الجلد مما يؤدي إلي ملمس خشن ببشرة الجسم، لذلك تستخدم جميع الفتيات الكريمات التي تساعد علي إزالة خلايا الجلد الميت ولكن مفعولها لا يدوم إلا لعدة أيام قليلة وغير هذا أنها قد تضر الجلد وتصيبه بالحساسية، لذلك من الأفضل أن نقوم بإستعمال الوصفات الطبيعية والتي تتكون من مواد طبيعية تعمل علي تقشير بشرة الجسم، فمن الوصفة الأقوي من بين الوصفات الطبيعية هي وصفة الأرز والعسل الأبيض حيث أنها تساعد بشكل كبير علي تقشير الجسم من خلايا الجلد الميتة والتي تتسبب في ظهور البشرة باللون الأسمر أو الغامق. مكونات خلطة الأرز والعسل لتقشير الجسم أربع ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

كوب واحد من الأرز المصري.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد. طريقة عمل خلطة الأرز والعسل لتقشير الجسم نقوم بتجهيز كوب واحد من الأرز المصري ثم يتم طحن الأرز جيدا حتي نحصل علي مسحوق ناعم للأرز.

وبعد ذلك يتم تحضير إناء مناسب ونضع في هذا الإناء كوب من مسحوق الأرز المطحون وبعد ذلك نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون، ثم نقوم بإضافة أربع ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض ونضع أيضا ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ثم نقوم بمزج كل هذه المكونات جيدا لكي يتم الحصول علي مزيج متجانس ومتماسك، وبعد ذلك يتم تجهيز وعاء محكم الغلق ويكون نظيف ثم نضع به المزيج الذي قومنا بعمله ونقوم بوضع الغطاء عليه ونتركه لحين إستخدامه.

وعند إستخدام هذا المزيج نقوم بغسل الجسم بالماء فقط ثم يتم وضع المزيج عليه دون تجفيف الجسم من الماء، ونتركه علي الجسم لمدة ربع ساعة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر ويتم تكرار هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع. مكونات خلطة الأرز والعسل لتقشير الجسمطريقة عمل خلطة الأرز والعسل لتقشير الجسم الوسوم

العناية بالجسم والبشرة من أكثر الأشياء التي تشغل بال كل فتاة حيث أنها تنفق الكثير من المال علي المنتجات التي تعتني ببشرة الجسم فمن ضمن هذه المنتجات هي المقشرات، حيث أن هذه المقشرات تعمل علي إزالة خلايا الجلد الميت والمتراكم علي الجسم حيث أن وجودها يعمل علي جفاف الجلد مما يؤدي إلي ملمس خشن ببشرة الجسم، لذلك تستخدم جميع الفتيات الكريمات التي تساعد علي إزالة خلايا الجلد الميت ولكن مفعولها لا يدوم إلا لعدة أيام قليلة وغير هذا أنها قد تضر الجلد وتصيبه بالحساسية، لذلك من الأفضل أن نقوم بإستعمال الوصفات الطبيعية والتي تتكون من مواد طبيعية تعمل علي تقشير بشرة الجسم، فمن الوصفة الأقوي من بين الوصفات الطبيعية هي وصفة الأرز والعسل الأبيض حيث أنها تساعد بشكل كبير علي تقشير الجسم من خلايا الجلد الميتة والتي تتسبب في ظهور البشرة باللون الأسمر أو الغامق. مكونات خلطة الأرز والعسل لتقشير الجسم أربع ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

كوب واحد من الأرز المصري.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد. طريقة عمل خلطة الأرز والعسل لتقشير الجسم نقوم بتجهيز كوب واحد من الأرز المصري ثم يتم طحن الأرز جيدا حتي نحصل علي مسحوق ناعم للأرز.

وبعد ذلك يتم تحضير إناء مناسب ونضع في هذا الإناء كوب من مسحوق الأرز المطحون وبعد ذلك نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون، ثم نقوم بإضافة أربع ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض ونضع أيضا ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ثم نقوم بمزج كل هذه المكونات جيدا لكي يتم الحصول علي مزيج متجانس ومتماسك، وبعد ذلك يتم تجهيز وعاء محكم الغلق ويكون نظيف ثم نضع به المزيج الذي قومنا بعمله ونقوم بوضع الغطاء عليه ونتركه لحين إستخدامه.

وعند إستخدام هذا المزيج نقوم بغسل الجسم بالماء فقط ثم يتم وضع المزيج عليه دون تجفيف الجسم من الماء، ونتركه علي الجسم لمدة ربع ساعة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر ويتم تكرار هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع. مكونات خلطة الأرز والعسل لتقشير الجسمطريقة عمل خلطة الأرز والعسل لتقشير الجسم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر منزلي قوي لتبييض وتقشير وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة في دقائق معدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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