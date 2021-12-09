طريقة تحضير أكواب كاستيلا كيك الرهيبة بالكريم كراميل، نقدم لكم اليوم طريقة فريدة وسهلة لتحضير الكاستيلا كيك ذات الطعم المتنوع واللذيذ، حيث أن وصفة أكواب الكاستيلا كيك هي خليط طبقات رائع يحتوى على طبقة من الكريم كراميل وطبقة من الكريمة اللذيذة، إضافة إلى الطبقة الأساسية وهي الكيك الاسفنجي هش القوام، لتعطيكي في النهاية حلى طبقات بطريقة في غاية السهولة وطعم في منتهى الروعة.

طريقة تحضير أكواب كاستيلا كيك

المقادير التالية هي اللازمة لكل طبقة على حدا:

لطبقة الكراميل سنحتاج ثلث كوب سكر بمقدار 60 جرام، 3 ملاعق ماء مقسمة نصفين.

لطبقة الكريمة سنحتاج 2 كوب حليب ساخن، ثلث كوب سكر، ملعقة عسل أبيض، 3 حبات بيض، صفار بيضة، فانيليا.

لطبقة الكيك الأساسية سنحتاج عدد 2 بيضة، فانيليا، ثلث كوب + ملعقة من الدقيق، نصف ملعقة صغيرة من النشا، 4 ملاعق كبيرة سكر.

نبدأ أولا بتحضير طبقة الكريم كراميل المستخدمة في الكاستيلا كيك، وذلك بتجهيز إناء للطهي ونضيف إليه السكر وملعقة ونصف من الماء ونرفعه على النار، حتى يتغير اللون ويقارب للون الكراميل ثم نضيف ماء بمقدار ملعقة ونصف ونحرك الإناء قليلاً ثم نرفعه بعيداً عن النار، ونتركه يهدأ لمدة دقيقة فقط ثم نسكبه في أكواب مناسبة 120-150 مللي ونوزعه بالتساوي، ونحضر بعد ذلك الكريمة بتجهيز إناء مناسب ونضيف إليه السكر، البيض، صفار البيضة، العسل والفانيليا ثم نخلط المكونات بشكل جيد حتى يصبح الخليط فاتح اللون، وبعد ذلك نضيف الحليب الساخن بالتدريج مع التقليب المستمر وبعد ذلك نصفي الخليط بمصفاة، ثم نتركه يهدأ قليلاً وبعد ذلك نسكب الخليط في الأكواب لتمتلئ بمقدار ثلثين ثم نتركها جانباً.

كاستيلا كيك بالكريم كراميل

في وعاء مناسب نضيف البيض، السكر والفانيليا وفي وعاء آخر خارجي نضيف القليل من الماء الساخن ثم نضع بداخله الوعاء الذي به المكونات، ونبدأ بخفق المكونات بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط دافئاً ثم نضعه بعيداً عن وعاء الماء الساخن، ونخفق مجدداً لمدة 3 دقائق حتى يتحول الخليط إلى خليط كريمي أبيض، وبعد ذلك نخفض السرعة ونستمر في الخفق لمدة 3 دقائق أخرى.

بعد ذلك نقوم بغربلة الدقيق مع النشا ونضيفهم إلى الخليط، ونقلب بملعقة حتى يختفي الدقيق ثم نوزعه في الأكواب حتى تمتلئ ثم نساوي الوجه، وبعد ذلك نضع الأكواب في صينية بها ماء ساخن وندخلها للفرن على درجة حرارة 160 مئوية رف أوسط لمدة 35-40 دقيقة، حتى يحمر الوجه ثم نخرج الصينية ونضع الأكواب على منشفة ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم ندخلها للثلاجة لمدة ساعتين وبعد ذلك تكون جاهزة للتقديم.