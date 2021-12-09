فتة شاورما اللحم بالخلطة السرية

فتة الشاورما السوري من أطعم الأطباق السورية اللذيذة والمبتكرة، وهي وجبة متكاملة العناصر وسهلة التحضير بالخلطة السرية والعيش المحمص المقرمش ويمكن تجهيزها بجانب الثومية السورية الشهية وبعض البطاطس المحمرة المقرمشة هذة الوجبة السورية يعشقها الجميع واليوم سوف نتناول طريقة عمل فتة الشاورما باللحم بكل أسرارها. مكونات فتة الشاورما باللحم: مكونات فتة الشاورما باللحم: نصف كيلو لحم متقطع شرائح.

ملعقة زيت.

٢ حبة بصل.

٢ حبة فلفل.

٢ حبة طماطم.

١ حبة فلفل حار (إختياري).

بقدونس فريش متقطع.

عصير ليمون.

بهارات شاورما او بهارات لحمة.

فلفل أسمر.

ملعقة طحينة.

ملح.

ملعقة كركم.

٢ كوب أرز بسمتى.

كوب مكسرات (إختياري).

خبز شامي ابيض متقطع.

١ ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

٣ معالق كبيرة مايونيز.

١ علبة زبادي.

١ ملعقة خل. طريقة عمل فتة الشاورما باللحم : نقوم بتحضير الأرز اولاً فى وعاء على النار نضع الزيت والكركم والملح وبعد أن يسخن الزيت نضع الأرز البسمتى بعد غسلة جيداً وتصفية. نضيف الشوربة او الماء المغلي الي الأرز ونتركها حتى تغلي ثم نهدئ النار وتترك الأرز حتى ينضج. نقوم نتحضير شاورما اللحم نقوم بتتبيل اللحم بالملح والفلفل الأسمر وبهارات الشاورما والخل والليمون وملعقة الطحينة ونتركهم على الاقل ٣ ساعات ويفضل تركها ليلة كاملة في الثلاجة تعطي مذاق غني. نقوم بتقطيع البصل والفلفل والطماطم شرائح. فى طاسة على النار نضع بها زيت ونضع اللحم المتقطع شرائح المتبل ونتركه ١٠ دقائق حتى يتغير لونه ثم نضيف البصل والفلفل والطماطم والفلفل الحار ونقلب ونتركها حتى تنضج تماماً. نضيف البقدونس بعد أن نطفئ النار. نقوم بتحضير الثومية في وعاء نضع الثوم المفروم وعلية المايونيز وعلبة الزبادي والخل الأبيض ونقلبهم جيداً حتى نحصل على قوام كريمي متجانس. نقوم نتحميص الخبز نقطع الخبر ونضع علية زبدة ونقلب جيداً ثم نضعة في صينية وندخلها الفرن ونقلب بأستمرار حتى يتحمص. ويمكن عمله على النار مع التقليب المستمر ايضاً حتى لا يحترق الخبز. طريقة تحضير طبق فتة الشاورما نحضر طبق التقديم ونضع الأرز وعليه شاورما اللحم وعليه الثومية والخبر المتحمص. ونزين طبق فتة الشاورما بالمكسرات. مكونات الثومية بالبطاطس: حبة من البطاطس المسلوقة.

علبة زبادي.

٢ ملعقة خل.

٥ فصوص ثوم مفروم.

ملح.

ربع كوب زيت.

عصير ليمونة. الطريقة: نقوم بخفق البطاطس مع الزبادي حتى تمتزج معاً. ثم نضيف الثوم والخل والليمون ونخفق مره أخري. ثم نضيف الزيت تدريجياً. نتحكم في قوام الثومية بزيادة باضافة حليب وتقليل كمية البطاطس. مكونات الثومية بالبيض: ٢ بياض بيضة.

كوب زيت.

٥ فصوص ثوم مفروم.

٢ ملعقة خل.

عصير ليمون.

ملح

فلفل ابيض. طريقة تحضير تومية البيض: نقوم بخفق بياض البيض حتى نحصل على قوام هش خفيف. ثم نضيف الزيت تدريجياً مع الإستمرار في الخفق. ثم نضيف الثوم وباقي المكونات مع الخفق حتى نحصل على قوام كريمي. نزين الثومية وقت التقديم بنعناع فريش وزيت زيتون. مكونات الثوميةالسوري: ٣ ملعقة كبيرة زبادي.

نصف كوب ماء

٣ملعقة كبيرة مايونيز.

٤ فص ثوم.

نصف كوب زيت.

٢ ملعقة كبيرة نشأ.

٢ ملعقة خل كبيرة.

ملعقة ملح.

ملعقة صغيرة سكر. للتزين : زيت زيتون.

نعناع فريش. طريقة عمل الثومية: نقوم بتقليب الماء والنشأ على البارد ثم وضع الثوم ونرفع على النار حتى يثقل الخليط ونتركه يبرد. نخفق الخليط في الخلاط ونضيف عليه باقي المكونات ونخفق حتى تمتزج كل المكونات معاً. نضيف الزيت تدريجياً مع الإستمرار في الخفق. نزين عند التقديم بزيت الزيتون ورشة النعناع الفريش. طريقة عمل فتة الشاورما باللحم :مكونات الثومية بالبطاطس:الطريقة:مكونات الثومية بالبيض:طريقة تحضير تومية البيض:مكونات الثوميةالسوري:للتزين :طريقة عمل الثومية:

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