أقوي كريم لتفتيح البشرة: من مكون واحد فقط لن تتخيلي نتائجه2022

نقدم لكم أقوي كريم لتفتيح البشرة ، حيث يعد من أفضل الكريمات التي تساعد بشكل كبير علي تفتيح البشرة دون اي اضرار جانبية، ويتكون من مكون اساسي رهيب يعمل علي التفتيح المثالي للبشرة، ويحتوي علي مواد فعالة جدا وطبيعية لتفتيح البشرة بكل سهولة دون اي مواد ضارة او تكلفة، حيث تعد البشرة مصدر جمال لمعظم السيدات والفتيات، ويجب الاهتمام بها بالمكونات الطبيعية الفعالة، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة اعداد أقوي كريم لتفتيح البشرة من مكون واحد فقط رهيب لن تتخيلي نتائجه المبهرة2022.

مكونات اعداد أقوي كريم لتفتيح البشرة من مكون واحد فقط

سوف نقدم لكم المكون الاساسي وبعض المكونات التي سوف نستخدمها بجانب المكون الاساسي لضمان نجاح الكريم وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية .

. معلقة ونصف من النشا.

معلقتين من الزبادي.

ثلاث معالق من زيت اللوز الحلو.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

ماء ورد علي حسب الطلب.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير الكريم الذي يعد من أقوي انواع الكريمات التي تساعد بشكل كبير علي التفتيح بكل سهولة دون اي اضرار جانبية بالبشرة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء عميق ثم نضع بداخلة الخميرة الفورية والنشا ونخلط المكونات الجافة جيدا قبل وضع الزبادي. ثم نقوم بوضع الزبادي وزيت اللوز الحلو ونستمر في التقليب الجيد حتي تتجانس المكونات. ثم ننزل بماء الورد علي حسب الخليط حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس للغاية. نقوم بوضع عصير الليمون اختياري علي حسب نوع البشرة التي سوف يتم وضع الكريم عليها.

طريقة الاستعمال

نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا وغير مكلفة للاستخدام الكريم وكيفية الحصول علي بشرة مثالية في اقل وقت ممكن دون اي اضرار جانبية بالبشرة وهي كالتالي:-