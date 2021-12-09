كريم الخميرة الرهيب لتبييض وتفتيح البشرة والمناطق الحساسة ونتائجه مذهلة

كريم الخميرة الرهيب لتفتيح البشرة والتي تبحث عنه العديد من الفتيات والنساء فهو عبارة عن مكونات طبيعية لتفتيح بشرتهن على الفور، كما أنه يلعب دور فعال في العمل علي نضارة البشرة واعطائها الحيوية والقضاء علي الهالات السوداء، وهذه الوصفة ليس لها أضرار جانبية، ولن تكلفك شىءوسوف نوضح لك كيفية يتم صنع هذه الوصفة بسهولة في المنزل بالنسبة لغالبية النساء والفتيات ، فهو مصدر للجمال ، ومن المهم العناية بالبشرة باستخدام مكونات طبيعية فعالة.

مكونات كريم الخميرة المعجزة

سننظر في هذه المكونات السهلة لنتمكن من عمل هذا الكريم الرائع في المنزل ، والتي تشمل ما يلي: –

ملعقة صغيرة خميرة فورية وهي المكون الاساسي للكريم.

ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة كبيرة عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الحناء البيضة.

طريقة تحضير كريم الخميرة المعجزة

تستطيع ربة المنزل القيام بتحضير كريم الخميرة المعجزة في المنزل والذي ستستخدمه تفتيح البشرة وأيضا تفتيح المناطق الحساسة باتباع هذه الخطوات السهلة: