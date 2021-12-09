كريم الخميرة الرهيب لتبييض وتفتيح البشرة والمناطق الحساسة ونتائجه مذهلة

كريم الخميرة الرهيب لتفتيح البشرة والتي تبحث عنه العديد من الفتيات والنساء فهو عبارة عن مكونات طبيعية لتفتيح بشرتهن على الفور، كما أنه يلعب دور فعال في العمل علي نضارة البشرة واعطائها الحيوية والقضاء علي الهالات السوداء، وهذه الوصفة ليس لها أضرار جانبية، ولن تكلفك شىءوسوف نوضح لك كيفية يتم صنع هذه الوصفة بسهولة في المنزل بالنسبة لغالبية النساء والفتيات ، فهو مصدر للجمال ، ومن المهم العناية بالبشرة باستخدام مكونات طبيعية فعالة.مكونات كريم الخميرة المعجزة
سننظر في هذه المكونات السهلة لنتمكن من عمل هذا الكريم الرائع في المنزل ، والتي تشمل ما يلي: –
- ملعقة صغيرة خميرة فورية وهي المكون الاساسي للكريم.
- ملعقة كبيرة زبادي.
- ملعقة صغيرة نشا.
- ملعقة كبيرة عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الحناء البيضة.
تستطيع ربة المنزل القيام بتحضير كريم الخميرة المعجزة في المنزل والذي ستستخدمه تفتيح البشرة وأيضا تفتيح المناطق الحساسة باتباع هذه الخطوات السهلة:
- نأخذ وعاءً صغيرًا ونضيف فيه كل المكونات التي سبق وأن قمنا بذكرها في مكونات الوصفة وهي الخميرة والزبادي والنشا وعصير الليمون ونمزج كل هذه المكونا مع بعض جيدًا حتى يصبح هذا المزيج ناعمًا جدا
- بعد ذلك سوف نأتي للخطوة الهامة وهي كيفية وضع هذا الخليط علي الوجه لتفتيح البشرة، يجب قبل أن يتم استخدامه نقوم بغسل الوجه جيدا للتخلص من أى أتربة أو شوائب تؤثر علي نجاح هذه الوصفة كما أن غسيل الوجه يفتح المسام المغلقة
- نبدأ بعد ذلك في وضع كريم الخميرة علي بشرة الوجه برفق حيث ندهن في اتجاه دائري ونضع في كل جزء في الوجه ويجب التأكد أن البشرة قد امتصت الكريم جيدا
- نترك كريم الخميرة علي بشرتنا ليس أقل من ساعة حتى نتأكد أنه قد نشف تماما
- ثم نبدأ بعد ذلك في ازالة هذا الماسك من علي وجهنا جيداً من خلال تحريك اليد ليتم ازالته برفق وبعد التأكد من أنه الكريم قد تم محوه نقوم بغسل بشرة الوجه جيدا بالماء البارد وسوف نجد تغير ملحوظ في البشرة من أول مرة.
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كريم الخميرة الرهيب لتفتيح البشرة والتي تبحث عنه العديد من الفتيات والنساء فهو عبارة عن مكونات طبيعية لتفتيح بشرتهن على الفور، كما أنه يلعب دور فعال في العمل علي نضارة البشرة واعطائها الحيوية والقضاء علي الهالات السوداء، وهذه الوصفة ليس لها أضرار جانبية، ولن تكلفك شىءوسوف نوضح لك كيفية يتم صنع هذه الوصفة بسهولة في المنزل بالنسبة لغالبية النساء والفتيات ، فهو مصدر للجمال ، ومن المهم العناية بالبشرة باستخدام مكونات طبيعية فعالة.مكونات كريم الخميرة المعجزة
سننظر في هذه المكونات السهلة لنتمكن من عمل هذا الكريم الرائع في المنزل ، والتي تشمل ما يلي: –
- ملعقة صغيرة خميرة فورية وهي المكون الاساسي للكريم.
- ملعقة كبيرة زبادي.
- ملعقة صغيرة نشا.
- ملعقة كبيرة عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الحناء البيضة.
تستطيع ربة المنزل القيام بتحضير كريم الخميرة المعجزة في المنزل والذي ستستخدمه تفتيح البشرة وأيضا تفتيح المناطق الحساسة باتباع هذه الخطوات السهلة:
- نأخذ وعاءً صغيرًا ونضيف فيه كل المكونات التي سبق وأن قمنا بذكرها في مكونات الوصفة وهي الخميرة والزبادي والنشا وعصير الليمون ونمزج كل هذه المكونا مع بعض جيدًا حتى يصبح هذا المزيج ناعمًا جدا
- بعد ذلك سوف نأتي للخطوة الهامة وهي كيفية وضع هذا الخليط علي الوجه لتفتيح البشرة، يجب قبل أن يتم استخدامه نقوم بغسل الوجه جيدا للتخلص من أى أتربة أو شوائب تؤثر علي نجاح هذه الوصفة كما أن غسيل الوجه يفتح المسام المغلقة
- نبدأ بعد ذلك في وضع كريم الخميرة علي بشرة الوجه برفق حيث ندهن في اتجاه دائري ونضع في كل جزء في الوجه ويجب التأكد أن البشرة قد امتصت الكريم جيدا
- نترك كريم الخميرة علي بشرتنا ليس أقل من ساعة حتى نتأكد أنه قد نشف تماما
- ثم نبدأ بعد ذلك في ازالة هذا الماسك من علي وجهنا جيداً من خلال تحريك اليد ليتم ازالته برفق وبعد التأكد من أنه الكريم قد تم محوه نقوم بغسل بشرة الوجه جيدا بالماء البارد وسوف نجد تغير ملحوظ في البشرة من أول مرة.
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