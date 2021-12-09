أحذر من غسل الدجاج بالماء قبل طهيها يسبب التسمم الغذائي اليكم الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج

الدجاج من اللحوم المحببة لدى الجميع، لذلك تقوم ربات البيوت بطبخها أكثر من مرة في الأسبوع، لكن تقع الكثيرات في خطأ فادح أثناء طبخ الدجاج ، وقد يتسبب بإصابة أفراد الأسرة بالتسمم، وهذا الخطأ هو القيام بغسل الدجاج بالماء الجاري قبل طبخه، اعتقادا من الجميع أن عملية غسل المياه هي الطريقة الوحيدة للقضاء على البكتريا والجراثيم التي تتواجد على سطح الدجاج النيء، لكن في الحقيقة حذرت الرقابة الدولية أكثر من مرة من غسل الدجاج بالماء، لأن هذه الطريقة تزيد من انتشار البكتيريا الموجودة في الدجاج مثل بكتيريا العطيفة والسالمونيلا، وكما نعلم جميعاً فإن هذه البكتيريا ضارة جداً وتسبب الكثير من المشاكل لجسم الإنسان.

عند غسل الدجاج بالماء الجاري تتناثر قطرات المياه على أسطح المطبخ وأدواته، وبالطبع فإن البكتريا لا ترى بالعين المجردة.

ولا يمكن التخلص منها بشكل كامل بطرق التنظيف العادية، حيث أن البكتريا تظل نشطة لمدة تصل إلى أكثر من 48 ساعة،

لذلك يجب التوقف بشكل نهائي عن غسل الدجاج أو اللحوم بالماء الجاري، وقد أكدت الرقابة الدولية.

أن عملية طهي الدجاج كافية للتخلص من أي بكتريا أو جراثيم موجودة على سطح اللحم، لأن عملية طهي الدجاج تتم في درجات حرارة عالية جداً.

يمكن تنظيف الدجاج قبل طهيه بطرق صحية غير غسله بالماء، أولها استخدام مناديل المطبخ لإزالة أي تجمعات دموية داخل الدجاج وتجفيف أي سوائل محيطة بها.

كما يمكن تنظيف الدجاج من الداخل والخارج باستخدام الليمون، حيث يتم تقطيعه إلى أنصاف ثم تفرك الدجاجة من الداخل والخارج جيداً ثم يتم تجفيفها بمناديل المطبخ.

يجب الحذر أثناء حفظ الدجاج النيء في الثلاجة لأن بعض السوائل قد تتساقط على الأطعمة الموجودة في الثلاجة.

وبالطبع فإن هذه السوائل تحتوي على البكتيريا والجراثيم، لذلك يجب حفظ الدجاج النيء في علبة محكمة الإغلاق بالإضافة إلى وضعها في الرف السفلي من الثلاجة.

كما يجب تخصيص لوح وسكين تقطيع خاصة بالدجاج واللحوم عامةً ويتم تنظيفه جيداً بعد الانتهاء من استخدامه وتعقيمه قدر المستطاع.

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