سر من أسرار الكوافيرات صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح والغامق بمكونات طبيعة نتيجة روعة من أول مرة

أسرار الكوافيرات صبغ الشعر باللون الزيتوني، هناك الكثير من السيدات الآتي يرغبن في التغيير الدائم في الشكل خاصة في لون الشعر بحيث يظهر بإطلاله جديدة وجذابة ، وصبغ الشعر وتغيير لونه إلى اللون الزيتوني الفاتح أو الغامق إحدى الأفكار الرائعة والمميزة التي يبحث عنها الكثير من الفتيات والسيدات، لذا سنوضح كيفية صبغ الشعر والوصول إلى اللون الزيتوني الرائع الغامق والفاتح بمكونات طبيعية بسيطة ومتوفرة في المنزل.

أسرار الكوافيرات صبغ الشعر باللون الزيتوني

قد ترغب دائماً السيدات في تغير لون الشعر والآن سوف نقدم لكم طريقة جديدة لصبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح بمكونات طبيعية

كوب ونصف من عسل النحل الأبيض النقي.

3 أكواب خل التفاح.

ملعقة ونصف من القرفة.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

فرشاة لوضع صبغة الشعر.

غطاء رأس بلاستيك.

نحضر وعاء صغير ونضع به كمية عسل النحل والخل ونخلطهم جيداً.

يتم إضافة القرفة تدريجياً مع التقليب المستمر حتى يتغير اللون إلى اللون الزيتوني الفاتح.

أخيراً نضيف زيت الزيتون ونقلب الجميع.

نحضر فرشاة الصبغة الناعمة والخليط السابق ونطبق من الخليط على فروة الرأس والشعر وتفرد الخليط على كافة مناطق الشعر باستخدام الفرشاة.

بعد الانتهاء نغطي جميع الشعر بغطاء الرأس البلاستيك ونتركه طوال الليل أثناء النوم وقبل النوم بعدة ساعات.

يتم غسل الشعر بالماء وقليل من الشامبو بعد مرور حوالي نصف يوم وتألقي يلون الشعر الجديد لون الزيتوني الفاتح.

مكونات صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتحطريقة تحضير واستخدام صبغة الشعر الزيتوني الفاتح

طريقة صبغ الشعر والوصول إلى اللون الزيتوني الغامق

سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق

نفس مكونات صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح من العسل والخل والقرفة وزيت الزيتون.

3 أكياس من الشاي الأسود الجاف.

مكونات صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق

طريقة تحضير واستخدام صبغة الشعر الزيتوني الغامق

بعد خلط جميع المكونات الأولي للوصول إلى صبغة الشعر الزيتوني الفاتح.

نحضر وعاء مناسب ونضع به أكياس الشاي ومقدار كوب ونصف من الماء ونضعه على النار حتى يغلي ونتركه يغلي مدة 3 دقائق على النار الهادئة للوصول إلى اللون الأسود الداكن.

يتم إضافة الشاي الأسود المغلي بعد تصفيته إلى خليط صبغة الشعر الزيتوني الفاتح السابقة والتقليب جيدا.

نفرد الخليط على الشعر باستخدام مشط تقسيم الشعر وفرشاة حتى نغطي الشعر بالكامل.

نغطي الشعر بقبعة الحمام البلاستيكية ونتركها من المساء حتى الصباح ثم يتم إزالتها وغسل الشعر بالماء وقليل من الشامبو المناسب واستمتعي باللون الزيتوني الغامق المميز.