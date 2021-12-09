طريقة عمل كفتة البطاطس السريعة الشهية لوجبة العشاء

‏تعد البطاطس من الأكلات الشعبية البسيطة المنتشرة في كثير من الدول ‏كما أنها من الوصفات والأكلات الخفيفة على المعدة ‏وأيضا لها قيمة غذائية عالية ‏كما تعتبر البطاطس أكثر الاكلات التي يعشقها كل أفراد الأسرة الكبار والصغار وتقوم ربات البيوت بالبحث عن الطرق المختلفة لتحضيرها للأسرة ‏وهي تعتبر من الأكلات الاقتصادية بشكل كبير ‏ونقدم لكم الآن طريقة عمل كفتة البطاطس بدون حشوة المقرمشة بطريقة مختلفة ‏وسهلة ‏في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة بدون حشو في البيت طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة بدون حشو في البيت المكونات: مقدار حبتين بطاطس كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

‏أثنين عود بصل أخضر.

ملعقتين من بقدونس مفروم.

‫1\4‬ ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من شبت مفروم.

‏أثنين فص ثوم مهروس.

ملعقة ‏صغيرة من ملح الطعام.

صفار بيضة واحدة.

ملعقة من التوابل مشكلة.

كوب من الدقيق. طريقة التحضير: ‏في البداية نقوم أولاً بتقشير البطاطس وتقطيع إلى مكعبات ‏ثم بعد ذلك نضعها في وعاء به ماء ‏ ‏ونضع فيه البطاطس ثم الملح ووضعها على نار متوسطة. ضعيها في مصفاة حتى تتخلص من الماء ثم بعد ذلك ضعيها في طبق واهرسي البطاطس بالشوكة. ‏ثم بعد ذلك يضاف إلى البطاطس ملعقة من الدقيق وبعد ذلك يضاف صفار البيض وباقي المكونات من البصل الأخضر ثم البقدونس المفروم، والشبت المفروم والثوم المهروس والتوابل المشكلة التي سبق ذكرها ‏ثم نقلبهم جيداً ويتبل بالملح ثم الفلفل الأسود ونستمر في التقليب حتى يتجانس الخليط تماماً. بعد ‏ذلك نشكل خليط البطاطس على شكل الإصبع أو الشكل المرغوب به حسب ذوق كل شخص. ثم بعد ذلك في الخطوة التالية قومي بإحضار مقلاة مناسبة ونضع فيها الزيت ونتركها حتي يسخن ثم نضع الإصبع البطاطس في الدقيق ثم نضعه في المقلاة ثم قلبيها في الزيت واتركيه حتى يصبح لونها ذهبياً مائل إلى البني. ثم بعد ذلك في الخطوة التالية نقوم بإخراج كفتة البطاطس من الزيت ونضعها على ورق مطبخ لتخلص من الزيت ثم نضعها في طبق التقديم ورش فوقها بقدونس ونتناول بجانبها الكاتشب والسلطة وقدميها لأسرتك. طريقة التحضير: الوسوم

‏تعد البطاطس من الأكلات الشعبية البسيطة المنتشرة في كثير من الدول ‏كما أنها من الوصفات والأكلات الخفيفة على المعدة ‏وأيضا لها قيمة غذائية عالية ‏كما تعتبر البطاطس أكثر الاكلات التي يعشقها كل أفراد الأسرة الكبار والصغار وتقوم ربات البيوت بالبحث عن الطرق المختلفة لتحضيرها للأسرة ‏وهي تعتبر من الأكلات الاقتصادية بشكل كبير ‏ونقدم لكم الآن طريقة عمل كفتة البطاطس بدون حشوة المقرمشة بطريقة مختلفة ‏وسهلة ‏في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة بدون حشو في البيت طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة بدون حشو في البيت المكونات: مقدار حبتين بطاطس كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

‏أثنين عود بصل أخضر.

ملعقتين من بقدونس مفروم.

‫1\4‬ ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من شبت مفروم.

‏أثنين فص ثوم مهروس.

ملعقة ‏صغيرة من ملح الطعام.

صفار بيضة واحدة.

ملعقة من التوابل مشكلة.

كوب من الدقيق. طريقة التحضير: ‏في البداية نقوم أولاً بتقشير البطاطس وتقطيع إلى مكعبات ‏ثم بعد ذلك نضعها في وعاء به ماء ‏ ‏ونضع فيه البطاطس ثم الملح ووضعها على نار متوسطة. ضعيها في مصفاة حتى تتخلص من الماء ثم بعد ذلك ضعيها في طبق واهرسي البطاطس بالشوكة. ‏ثم بعد ذلك يضاف إلى البطاطس ملعقة من الدقيق وبعد ذلك يضاف صفار البيض وباقي المكونات من البصل الأخضر ثم البقدونس المفروم، والشبت المفروم والثوم المهروس والتوابل المشكلة التي سبق ذكرها ‏ثم نقلبهم جيداً ويتبل بالملح ثم الفلفل الأسود ونستمر في التقليب حتى يتجانس الخليط تماماً. بعد ‏ذلك نشكل خليط البطاطس على شكل الإصبع أو الشكل المرغوب به حسب ذوق كل شخص. ثم بعد ذلك في الخطوة التالية قومي بإحضار مقلاة مناسبة ونضع فيها الزيت ونتركها حتي يسخن ثم نضع الإصبع البطاطس في الدقيق ثم نضعه في المقلاة ثم قلبيها في الزيت واتركيه حتى يصبح لونها ذهبياً مائل إلى البني. ثم بعد ذلك في الخطوة التالية نقوم بإخراج كفتة البطاطس من الزيت ونضعها على ورق مطبخ لتخلص من الزيت ثم نضعها في طبق التقديم ورش فوقها بقدونس ونتناول بجانبها الكاتشب والسلطة وقدميها لأسرتك. طريقة التحضير:

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