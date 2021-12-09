5 فوايد للكاكاو ماكنتيش تعرفيها قبل كده هتغير حياتك للافضل

كتير مننا بيحب الكاكاو وبيستمتع بيه كمشروب سخن لذيذ ، لكن القليل يعرف الفوايد الصحية الكبيرة اللي بيوفرها الكاكاو للجسم ، واللي تم استخدامه في الثقافات القديمة كدواء ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوايد الكاكاو الصحية.

فوايد الكاكاو الصحية:

1- ممكن انه يساعد على تخفيف تقلصات الدورة الشهرية:

لو بتدوري على حاجة تساعدك على تسكين آلام الدورة الشهرية بشكل طبيعي ، اكل قطعة شوكولاتة غامقة هتكون هي الحل الامثل ليكي ، الشوكولاتة الغامقة بتحتوي على نسبة عالية من الكاكاو اللي بيحتوي على مادة مغذية وهي المغنيسيوم ، وجسمك بيحتاج للمغنيسيوم عشان يفضل في صحة جيدة ، ولو بتعاني من آلام في مناطق زي الوركين, الفخدين, البطن ، المغنيسيوم الموجود في الشوكولاتة الغامقة يعتبر حل سريع لتهدئة عضلات الرحم.

2- هيقلل من فرص الاصابة بالسمنة:

لو فاكرة ان الكاكاو بيسبب زيادة الوزن ، هتتفاجئي ان الحقيقة عكس كده ، الكميات الصحية من الشوكولاتة الغامقة في الواقع بتساعد على التحكم في الوزن.

الكاكاو بيحتوي على المغذيات النباتية ، وهي مادة من النباتات وبتكون صحية جدا ، كمان الكاكاو منخفض في الدهون والسكر ورائع جدا لزيادة مستويات الطاقة في الجسم وفي نفس الوقت هيخليكي تحسي بالشبع ، عشان كده لو انتي عايزة حل صحي لفقدان الوزن من غير ما تحسي بالجوع طول الوقت ، مسحوق الكاكاو هيكون علاج طبيعي لده.

3- ممكن انه يساعد المصابين بالربو والحساسية:

الربو ممكن يكون مرض مخيف ومهدد للحياة ، ولكن احنا بنقولك ماتقلقيش في حل ممكن تعمليه لتجنب نوبات الربو ، الكاكاو بيحتوي على مركبين مهمين هما الثيوبرومين والثيوفيلين ، والاتنين يعتبروا مضادين للربو ، الاول وهو الثيوبرومين بيساعد على تهدئة الممرات الهوائية في الرئتين والوقاية من سرطان الرئة لانه بيقلل من مخاطر الحساسية ، اما الثيوفيلين بيساعد المسالك الهوائية على الاسترخاء وليه خصائص مضادة للالتهابات.

4- بيساعد على تحسين المناعة:

يعتبر الكاكاو رائع لتحسين المناعة لانه بيحتوي على خصائص مضادة للاكسدة بتساعد عى تعزيز تدفق الدم ، وبتحافظ على الامعاء صحية ، وبتساعد على الاسترخاء ، ونتيجة لده هتحسي بتوتر اقل ، كمان الكاكاو بيحتوي على مركبات الفلافونول ، وهي السبب الرئيسي لتحسين وظيفة المناعة ، كمان بتساعد على خفض ضغط الدم, ومنع تجلط الدم, وتقليل الالتهاب.

5- ممكن انه يفيد الاسنان والجلد:

الكاكاو رائع جدا لحماية اللثة من المشاكل وتسوس الاسنان ، لانه بيحتوي على مادة البوليفينول اللي بتساعد على محاربة الحمض اللي بيهاجم مينا الاسنان (المادة البيضا اللي بتغطي الاسنان).

والكاكاو مش بيساعد بس في الحفاظ على صحة الاسنان ، ولكن هو مفيد كمان لبشرتك ، ممكن تكوني فاكرة ان الشوكولاتة بتسبب حب الشباب ، ولكن دي خرافة مثبتة واعتقاد غلط ، لانه في الواقع هي ممكن تفيد بشرتك ، بتساعد على حماية البشرة من اشعة الشمس وبترطب البشرة بشكل عام.

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