شيبسي التفاح.. وصفة لذيذة وصحية اعرفي ازاي تحضريها بسهولة بالفيديو والخطوات

التفاح فاكهة لذيذة منخفضة السعرات، بتشبع وفوايدها كتيرة جداً ومن أكتر الحاجات الصحية اللي ممكن تأكليها وأساسي في الدايت، وزي ما بنقول تفاحة واحدة في اليوم تبعد عنك الأمراض والمستشفيات وده لأنه غني جدا بفوايد لكل أجزاء الجسم، فلو زهقتي من الطرق التقليدية في اكله وبتدوري أو نفسك في طريقة جديدة، احنا جبنالك الحل.. في المقال ده هنقولك طريقة لذيذة ومبتكرة، اعرفي معانا بالفيديو والخطوات..اعرفي طريقة عمل شيبسي التفاح اللذيذ والصحي في خطوتين بس وبمنتهى السهولة

بالفيديو والخطوات..اعرفي طريقة عمل شيبسي التفاح اللذيذ والصحي

فوائد التفاح الصحية:

المساعدة في الهضم.

الوقاية من السرطان.

تقليل السكتات الدماغية.

علاج فقر الدم.

تعزيز نظام المناعة.

العناية بالأسنان.

انخفاض الكولسترول.

تحسين صحة العظام.

تحسين الرؤية.

فقدان الوزن.

العناية بالبشرة.

المقادير اللي هتحتاجيها لتحضير وصفة شيبسي التفاح:

كل اللي هتحتاجيه هو تفاحة متقطعة شرايح رفيعة جداً (أو أكتر حسب الكمية اللي عايزة تحضريها)، ومعاهم نص معلقة صغيرة قرفة مطحونة ورشة ملح.

Apple chips

طريقة التحضير:

سخني الفرن لدرجة حرارة 120 درجة مئوية، على ورقة زبدة في الصينية حطي شرائح التفاح ورشي عليها القرفة والملح، اخبزيها لمدة 40 دقيقة لحد ما يتحول لون التفاح إلى البني وسيبيهاتبرد تمامًا قبل التقديم، وبالهنا والشفا.

فيديو الوصفة: