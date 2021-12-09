طريقة عمل فطيرة الباباروتي المكسيكية ( فطائر القهوة) ألذ وأطيب فطائر ممكن تجربوها

تعتبر فطائر القهوة المكسيكية، من أشهر الوصفات العالمية التي يشتهر إعدادها في المطبخ المكسيكي، وتقدم في الكافيهات المشهورة والمعروفة، بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وهي عبارة عن عجينة أطري من القطن مغطاة بطبقة من القهوة مقرمشة بطعم الموكا، وهي من أنواع المخبوزات التي يتم تناولها بكثرة، ويقبل على تناولها الأطفال والكبار ويعشقها الجميع لمذاقها الرائع والمتميز، وهي من الوجبات السهلة والسريعة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطه لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، وتقديمها في جميع الأوقات لأفراد أسرتك وللضيوف والأصحاب مع كوب من الشاي أو القهوة لطعمها الشهي واللذيذ، سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، على أسهل طريقة لعمل فطائر الباباروتي أو فطائر القهوة المكسيكية.

هيا بنا نتعرف علي مقادير عمل هذه الفطائر الصحية وهي كما يلي:-

“العجينة”

3 اكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستخدام ٣٧٥ جرام.

4 ملاعق كبار سكر ٤٠ جرام.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة ١١ جرام.

بيضة كاملة + صفار بيضة.

كوب من الحليب الدافئ ٢٠٠ملل.

ربع كوب + ملعقة صغيرة زبده غير مملحة بدرجه حرارة الغرفة.

للحشوة قطع زبدة (إختياري).

” للتغطية “

٣ملاعق صغيرة قهوة سريعة الذوبان ٦جرام.

معلقة كبيرة من الماء الدافئ ١٠ جرام.

ربع كوب من الزبدة بدرجة حراره الغرفة ٦٠ جرام.

بياض بيضة + نصف بياض بيضة ٥٠ جرام.

٤ملاعق كبيرة من السكر ٥٠ جرام.

نصف كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدام ٧٠ جرام.

تعرفي من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير فطائر القهوة المكسيكية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

في طبق عميق نضع الحليب، والسكر، والخميرة والبيضة، وصفار البيض، ورشة الفانيليا ونعجن باليد، ثم نضع الزبدة ونعجن حتى نحصل على، عجينة لينة وطرية. ثم نقوم بوضعها في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ، لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. بعد ذلك نأخذ العجينة ونقسمها الي كور متوسطة الحجم، ثم نفرد كل كورة الي دائرة ونضع قطعة من الزبدة، ونلم الأطراف لتصبح على شكل كورة. ثم نرص الكور في صينية بها ورق زبدة، مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية، وتغطي وتترك لتختمر، في مكان دافئ، لمدة 30 ]دقيقة، قبل الخبز. بعد ذلك لعمل خليط التغطية، في طبق عميق نضع القهوة والماء، ونقلب جيداً حتى تذوب تماماً وتترك جانباً. ثم في طبق أخر نضع الزبدة والسكر البودرة ونقلب جيداً، لنحصل على قوام كريمي، ثم نضيف بياض البيض، وخليط القهوة السابق، ونقلب جيداً. ثم نقوم بإضافة الدقيق، بالتدريج ونقلب جيداً، حتي نحصل على قوام ناعم وكريمي،ثم توضع في كيس حلواني ونقوم بعمل دوران فوق العجينة لحد نصفها. تخبز في فرن ساخن مسبقاً، على درجة حرارة 180مئوية، في رف أوسط لمدة 18دقيقة، وعند تمام النضج تخرج وتترك قليلاً لتبرد، ثم تقدم بألف هنا وشفا.

أسرار مهمة لنجاح وصفة الفطائر

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لضمان نجاح الوصفة وهي كالاتي:-

قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية.

عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات.

السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة.

اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين.

من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم.

طريقة عمل بسكويت حبات القهوة في المنزل

سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا البسكويت اللذيذ والرائع وهي كما يلي:-