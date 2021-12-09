طريقة عمل البرجر بفول الصويا بوصفات مختلفة في البيت خطوة بخطوة

طريقة عمل البرجر بفول الصويا واحدة من الوصفات المميزة التي تبحث عنها كل سيدة. ويعد البرجر من الوجبات السريعة المفضلة للأطفال والشباب والفتيات والكثير من الأشخاص في كافة الفئات العمرية لذلك يهتم عدد كبير من السيدات بمعرفة طريقة عمل البرجر في المنزل. ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أفضل طريقة عمل البرجر بفول الصويا خطوة بخطوة في البيت.

طريقة عمل البرجر بفول الصويا

البرجر احد افضل الوجبات السريعة المنتشرة في كافة الدول حول العالم ولديها الكثير من العشاق فهو عبارة عن سندوتش لذيذ وشهي جداً. ولكن هذه الوجبات السريعة كما يعلم الجميع فإنها مليئة بالسعرات الحرارية لذلك لا ينصح بها لمن يتبع نظام غذائي أو يمكنك تناولها بشكل صحي وفي مقال اليوم سنتعرف علي طريقة عمل البرجر بالفول الصويا خطوة بخطوة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف كوب من فول الصويا او 120 جرام.

حبة واحدة من البصل كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من ثوم البودرة وبصل البودرة.

ملعقة واحدة صغيرة من الزعتر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة واحدة صغيرة من بالمستردة.

أولا قومي بنقع فول الصويا في ماء ملغي واتركية بها لمدة 30 دقيقة وعندما تتشرب قومي بإضافة المزيد من الماء وذلك حتي يصبح فول الصويا مغطي بالماء حتي ينقع تماما.

بعد ان يتم تنقيع فول الصويا قومي بتصفيته من الماء واحضري كبة او خلاط كهربائية وقومي بفرم فول الصويا به مع البصل واللحم المفروم وجميع التوابل الأخرى.

قومي بتغطية الخليط واتركية في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

بعد ذلك اخرجي هذا المزيج من الثلاجة وقومي بتشكيل الخليط علي هيئة أقراص دائرية ويمكنك تشكيلة باليد او عن طريق قطاعات دائرية تساعدك في تكوين هذه الأقراص.

يمكنك تشكيل أقراص أيضا من خلال وضع كيس دائري اعلي واسفل اللحم ويتم فرد مزيج اللحم علي هيئة قطاعات. يمكنك تخزين القطع أيضا من خلالها وضعها في أكياس بلاستيك وتكون متباعدة عن بعضها حتي لا تلتصق.

بعد ذلك احضري مقلاة بها القليل من الزبدة ونقوم بتحمير البرجر من جميع الجوانب ويمكنك استخدام الخس والطماطم وجبنة الشيدر لتزيين السندوتش.

مكونات عمل البرجر بفول الصوياطريقة تحضير وعمل البرجر بفول الصوياطريقة عمل البرجر بفول الصويا فاطمة أبو حاتي

يمكنك عمل البرجر بفول الصويا علي طريقة الشيف فاطمة ابو حاتي والتي تقدم افضل طريقة لعمل البرجر في المنزل بوصفة واسرار رائعة. فهي من افضل الشيفات التي يتابعها عدد كبير جداً من السيدات ويحبون الوصفات التي تقدمها.