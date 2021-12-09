كيكة السفن اب الاسفنجية الهشة حضريها في 10 دقايق

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كيكة السفن اب الاسفنجية الهشة، تعتبر كيكة السفن أب واحدة من أفضل أنواع الكيك التي يفضلها الكثير من الأشخاص فلديها مذاق مختلف وشهي للغاية، فهناك بعض الأمهات التي ترغب في تقديم وصفات جديدة لأفراد أسرتها ومن بين تلك الوصفات كيكة السفن أب ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير كيك السفن اب.طريقة تحضير كيكة السفن اب:
يتم تحضير كيك السفن اب بخطوات بسيطة للغاية مع العلم أن المقادير سهلة الشراء ويمكن أن تكون متوفرة في المنزل صورة دائمة وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير كيكة السفن أب:
- كأسان ونصف من الدقيق.
- أربعة بيضات.
- فانيليا.
- كأس من السكر.
- كأس من السفن أب.
- كأس من البيكنج بودر.
- كأس إلا ربع من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الخل.
يتم تحضير كيكة السفن اب بخطوات بسيطة، فطريقة التحضير سهلة ويمكن لكل ربة نزل أن تحضرها في المنزل دون أن يتم بذل أي جهد، فهذه الكيكة تعتبر مفضلة للكثير من الأشخاص خصوصًا الأطفال وإلييكم في السطور الآتية تلك الخطوات:
- أولًا يلزم تجهيز صينية الفرن من خلالها دهنها بالزيت من الجوانب والقاع.
- بعد ذلك يتم تشغيل الفرن.
- الحصول على بولة عميقة ويتم وضع فيها الدقيق مع البيكنج بودر والملح ويتم تقليبهم جيدًا مع بعضهم البعض.
- الحصول على الخلاط ويتم وضع فيه السكر مع السفن اب مع الزيت والخل والفانيليا ويتم ضربهم مع بعضهم البعض.
- القيام بوضع خليط السوائل في بولة حجمها كبير ثم يتم إضافة الدقيق بصورة تدريجية مع الاستمرار في التقليب بالاعتماد على مضرب السلك لحين أن يذوب الدقيق ويختفي بصورة نهائية.
- بعد ذلك يتم وضع عجينة الكيكة في الصينية.
- بعد ذلك يتم إدخال الصينية في الفرن وتركها لمدة ثلاثين دقيقة لحين أن ينضج بصورة نهائية.
- لا يتم فتح الفرن لحين أن يتم النضج وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتركها لحين أن تبرد بصورة نهائية.
- وهكذا يكون قد الانتهاء من طريقة تحضير كيكة السفن اب وبالهناء عليكم جميعًا.
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كيكة السفن اب الاسفنجية الهشة، تعتبر كيكة السفن أب واحدة من أفضل أنواع الكيك التي يفضلها الكثير من الأشخاص فلديها مذاق مختلف وشهي للغاية، فهناك بعض الأمهات التي ترغب في تقديم وصفات جديدة لأفراد أسرتها ومن بين تلك الوصفات كيكة السفن أب ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير كيك السفن اب.طريقة تحضير كيكة السفن اب:
يتم تحضير كيك السفن اب بخطوات بسيطة للغاية مع العلم أن المقادير سهلة الشراء ويمكن أن تكون متوفرة في المنزل صورة دائمة وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير كيكة السفن أب:
- كأسان ونصف من الدقيق.
- أربعة بيضات.
- فانيليا.
- كأس من السكر.
- كأس من السفن أب.
- كأس من البيكنج بودر.
- كأس إلا ربع من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الخل.
يتم تحضير كيكة السفن اب بخطوات بسيطة، فطريقة التحضير سهلة ويمكن لكل ربة نزل أن تحضرها في المنزل دون أن يتم بذل أي جهد، فهذه الكيكة تعتبر مفضلة للكثير من الأشخاص خصوصًا الأطفال وإلييكم في السطور الآتية تلك الخطوات:
- أولًا يلزم تجهيز صينية الفرن من خلالها دهنها بالزيت من الجوانب والقاع.
- بعد ذلك يتم تشغيل الفرن.
- الحصول على بولة عميقة ويتم وضع فيها الدقيق مع البيكنج بودر والملح ويتم تقليبهم جيدًا مع بعضهم البعض.
- الحصول على الخلاط ويتم وضع فيه السكر مع السفن اب مع الزيت والخل والفانيليا ويتم ضربهم مع بعضهم البعض.
- القيام بوضع خليط السوائل في بولة حجمها كبير ثم يتم إضافة الدقيق بصورة تدريجية مع الاستمرار في التقليب بالاعتماد على مضرب السلك لحين أن يذوب الدقيق ويختفي بصورة نهائية.
- بعد ذلك يتم وضع عجينة الكيكة في الصينية.
- بعد ذلك يتم إدخال الصينية في الفرن وتركها لمدة ثلاثين دقيقة لحين أن ينضج بصورة نهائية.
- لا يتم فتح الفرن لحين أن يتم النضج وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتركها لحين أن تبرد بصورة نهائية.
- وهكذا يكون قد الانتهاء من طريقة تحضير كيكة السفن اب وبالهناء عليكم جميعًا.
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