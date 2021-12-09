معجزة كريم القهوة والنشا السحري في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

كريم القهوة من أسهل الكريمات التي يمكن تحضيرها في المنزل، حيث أن حبوب القهوة من أشهر الزراعات في دولة البرازيل في قارة أمريكا الجنوبية، وتعد القهوة المشروب الرسمي لها، والنساء في البرازيل تعتمد على القهوة في إعداد الماسكات الطبيعية التي تفيد البشرة وتغذيتها، ولذلك يتم عمل ماسك لتقشير البشرة وتنقيتها من العيوب والشوائب والأتربة المتراكمة عليها، وتعد القهوة أنسب المقشرات الطبيعية للبشرة حيث أنها تزود البشرة بالبروتينات التي تحتاج لها من أجل لمعانها ونضارتها.

طريقة تحضير كريم القهوة والنشا السحري

من المعروف عن الماسكات الصناعية أنها تضر البشرة وتسبب التهابات سطحية للجلد، ولكن القهوة تتميز بالأمان التام لكل أنواع البشرة، فتقوم القهوة بالتخلص من البثور السوداء على الأنف وحول الفم، والقضاء على الهالات السوداء حول العينين، وذلك لأن القهوة تحتوي على مادة الكافيين الغني بمضادات الأكسدة، فيقوم بالتخلص من علامات الشيخوخة والتقدم في العمر، وتجديد خلايا البشرة، والتخلص من أثار أشعة الشمس الضارة على الوجه، ويمكن تحضير مقشر القهوة كالتالي:

المكونات

2 ملعقة قهوة

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من زيت الجوجوبا

ملعقة من نشا الذرة

كوب زبادي

نصف ملعقة من عصير الليمون

طريقة الاستخدام

تخلط المكونات جيدا في طبق صغير.

يوزع الخليط على البشرة لمدة ساعة.

يتم عمل حركات دائرية للبشرة لمدة 10 دقائق.

يغسل الوجه جيدا بالماء والغسول.

يتم تمرير قطع ثلج على البشرة لغلق المسام.

طريقة تحضير كريم القهوة والنشا السحري

تقوم القهوة بتنعيم البشرة وترطيبها، وجعل البشرة صافية ونقية مثل بشرة الأطفال، وتنشيط الدورة الدموية للبشرة ولجميع مسام الجلد، والتخلص من تجاعيد البشرة، وإزالة الخطوط البيضاء، وتجديد الخلايا باستمرار، والتخلص من خلايا الجلد الميت المتراكمة على الجلد، ويمكن تحضير مقشر القهوة كالتالي:

المكونات

2 ملعقة قهوة

ملعقتان من العسل

ملعقة من زيت اللوز

ملعقة من جيل الصبار

ملعقة من الدقيق الأبيض

طريقة الاستخدام

تخلط جميع المكونات جيدا، ثم نقوم بعد ذلك بوضع الماسك على البشرة والرقبة لمدة ساعة.

ثم يغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

يتم ترطيب البشرة بالمرطبات الغذائية.

هناك وصفة أخري يمكنك استخدامها في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا وهي عن طريق استخدام مكون السكر حيث يعمل السكر علي تقشير البشرة بشكل جيد ولتحضير الوصفة يمكنك خلط ملعقة من السكر مع ملعقة من زيت الزيتون وقومي بمزج الخليط جيدا ثم قومي بوضع الخليط علي البشرة وقومي بالتدليك برفق ثم اترك الخليط علي البشرة لمدة ربع ساعة ثم اغسلي.