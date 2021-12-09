أصابع التمر بالسمسم بطريقة سهلة واقتصادية وشهية ويذوب في الفم

أصابع التمر بالسمسم ، من المخبوزات اللذيذة والشهية، والمنتشرة بكثرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وخاصة في الخليج العربي كالسعودية، حيث يشتهر بالتمر، كما أنها من المخبوزات التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، حيث تحظى بإقبال الكثير، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على التمر المعروف بفوائده الكثيرة، والذي يمد الجسم بالطاقة، ويقوي جهاز المناعة أيضا، كما تحتوي على السمسم الغني بالزيوت الطبيعية، والذي يحتوي على الفيتامينات والبروتينات والألياف والمعادن المهمة لصحة الإنسان، وتقدم أصابع التمر على وجبة الفطور من أجل فطور صحي، وجسم مفعم بالحيوية والنشاط، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ولذيذ لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها، كما يمكنكم تجربة كعك السمسم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في من خلال موقع ثقفني طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات أصابع التمر بالسمسم

تتكون أصابع التمر بالسمسم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

2 بيضة.

نصف كوب سكر.

3 أرباع كوب زيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

3 أكواب دقيق.

ربع كوب حليب سائل إذا احتاجت العجينة.

مقادير الحشو

900 جم معجون تمر.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الهيل.

ربع كوب زيت.

2 كوب سمسم محمص.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير أصابع التمر بالسمسم بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والسكر والملح، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يفتح لون الخليط.

ثم نضيف الزيت والفانيليا ونقلب جيدا.

ثم نضيف الحليب البودر ونقلب جيدا.

بعد ذلك ننخل الدقيق على الوعاء والبيكنج بودر، ثم نعجن باليد قليلا حتى نلم العجينة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها جانبا لحين تحضير الحشو.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه معجون التمر والقرفة والهيل والزيت، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نشكل عجينة التمر إلى أصابع طويلة، ونشكل جزء منها إلى كرات في حالة الرغبة.

ثم نقسم العجينة إلى كرتين متساويتين في الحجم ونغطي الكرة الثانية لحين الانتهاء من فرد الكرة الأولى.

ثم نفرد الكرة الأولى بالشوبك على شكل مربع، ثم نتخلص من الزوائد.

بعد ذلك نضع عند طرف العجينة صباع من التمر، ثم نلف العجينة بالتمر رول مرتين.

بعد ذلك نقطع رول التمر، ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضيف إلى السمسم المحمص 4 ملاعق كبيرة من الماء ونخلطهم جيدا.

ثم نغمس رولات التمر في السمسم جيدا من جميع الجوانب.

بعد ذلك ندحرج رولات التمر لكي يلتصق بها السمسم.

ثم نقطع رولات التمر قطع صغيرة متساوية في الحجم.

في حالة الرغبة في صنع كرات التمر نأخذ قطعة صغيرة من العجين، ثم نفردها على اليد، ثم نضع فوقها كرة من التمر، ثم نغلق العجينة ونكورها، ثم نغمسها في السمسم أيضا.

ثم نرص أصابع وكرات التمر في الصينية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونقدم أصابع التمر بالسمسم في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

فوائد السمسم

يحتوي السمسم على فوائد عديدة هامة لصحة الجسم، ومن هذه الفوائد الآتي: