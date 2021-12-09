تعالى أقولك على أسرع وأسهل طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة بسرعه الصاروخ هتلفي كمية كبيرة من غير تعب ولا مجهود

أسرع وأسهل طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة، تبحث الكثير من السيدات عن أسهل الطرق التي يمكن من خلالها لف ورق العنب والكرنب لعمل أنواع مختلفة من المحشي، لكن كثيرين يجدون صعوبة في لف الورق لذلك باستخدام المسطرة يمكن لف محشي الكرنب وورق العنب بطريقه سهلة وبسيطة توفر الكثير من الوقت والجهد ممكن نخليها عمل كمية كبيرة من الورق الملفوف وتخزينها في الثلاجة لحين حاجتها. أسرع وأسهل طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة أسرع وأسهل طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة طريقة جديدة ومختلفة في لف ورق العنب والكرنب وهي :- تعد الخطوة الأولى في عمل المحشي هي تحضير حشوة ورق العنب الكرنب عن طريق خلط الأرز مع الطماطم والثوم المفروم والبصل وإضافة التوابل علي الخليط.

عن طريق خلط الأرز مع الطماطم والثوم المفروم والبصل وإضافة التوابل علي الخليط. بعد الانتهاء من عمل الخليط نتركه جانبا نسلق أوراق الكرنب أو ورق العنب عن طريق وضعها في ماء يغلي على النار حتى تكون الأوراق لينة وطرية. ثم نصفى الأوراق من ماء السلق، ثم نضعها على سطح مستوي حتى يتم تقطيعها باستخدام المسطرة غلي قطع صغيرة ونضع الحشوة بها.

نبدأ بتقسيم الورقة عن طريق وضع المسطرة في المنتصف ثم نقطع بالسكين على المقاس المرغوب الذي تكون المسطرة حدا له.

ثم نقطع بالسكين على المقاس المرغوب الذي تكون المسطرة حدا له. نكرر ذلك مع باقي أوراق الكرنب بحيث نضبط الحجم الذي نريد أن نقطع عنده بالمسطرة ثم نمرر السكين بجانبها.

بحيث نضبط الحجم الذي نريد أن نقطع عنده بالمسطرة ثم نمرر السكين بجانبها. تكون الأوراق المقطعة مستطيلة الشكل ثم نبدأ في وضع الحشوة باستخدام العقار حيث نضع كَمّيَّة صغيرة من الحشو ومناسبة لحجم الورقة بداخل أوراق العنب المقطعة.

نحضر الوعاء الذي سيتم فيه تسوية محشي ورق العنب والكرنب ونقوم بوضع الأصابع التي تم الانتهاء من حشو ها بداخله ونرصها جنب بعضها حتى ننتهي من رص كل الكَمّيَّة. طريقه تسوية المَحْشُوُّ ورق الكرنب أو ورق العنب محضر الوعاء الذي تم رص المحشي فيه ثم نضع فيه 2 كوب من المرقة بالإضافة إلى مكعب من المرقة.

وللحصول على محشي ورق عنب وكرنب المستوى ولكن قوامه متماسك يجب تسويته علي نار هادئة بحيث نقوم بتغطيته وتترك على النار لمده 40 دقيقه. طريقه تسوية المَحْشُوُّ ورق الكرنب أو ورق العنب نرفع حلة المحشي من على النار ثم يتم تقديمه وهو ساخن.

ويتم تحضير المحشي في مختلف الأوقات خاصة في فصل الشتاء وكذلك في المناسبات عند بداية شهر رمضان حيث يشتهر به المطبخ المصري. الوسوم

أسرع وأسهل طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة، تبحث الكثير من السيدات عن أسهل الطرق التي يمكن من خلالها لف ورق العنب والكرنب لعمل أنواع مختلفة من المحشي، لكن كثيرين يجدون صعوبة في لف الورق لذلك باستخدام المسطرة يمكن لف محشي الكرنب وورق العنب بطريقه سهلة وبسيطة توفر الكثير من الوقت والجهد ممكن نخليها عمل كمية كبيرة من الورق الملفوف وتخزينها في الثلاجة لحين حاجتها. أسرع وأسهل طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة أسرع وأسهل طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة طريقة جديدة ومختلفة في لف ورق العنب والكرنب وهي :- تعد الخطوة الأولى في عمل المحشي هي تحضير حشوة ورق العنب الكرنب عن طريق خلط الأرز مع الطماطم والثوم المفروم والبصل وإضافة التوابل علي الخليط.

عن طريق خلط الأرز مع الطماطم والثوم المفروم والبصل وإضافة التوابل علي الخليط. بعد الانتهاء من عمل الخليط نتركه جانبا نسلق أوراق الكرنب أو ورق العنب عن طريق وضعها في ماء يغلي على النار حتى تكون الأوراق لينة وطرية. ثم نصفى الأوراق من ماء السلق، ثم نضعها على سطح مستوي حتى يتم تقطيعها باستخدام المسطرة غلي قطع صغيرة ونضع الحشوة بها.

نبدأ بتقسيم الورقة عن طريق وضع المسطرة في المنتصف ثم نقطع بالسكين على المقاس المرغوب الذي تكون المسطرة حدا له.

ثم نقطع بالسكين على المقاس المرغوب الذي تكون المسطرة حدا له. نكرر ذلك مع باقي أوراق الكرنب بحيث نضبط الحجم الذي نريد أن نقطع عنده بالمسطرة ثم نمرر السكين بجانبها.

بحيث نضبط الحجم الذي نريد أن نقطع عنده بالمسطرة ثم نمرر السكين بجانبها. تكون الأوراق المقطعة مستطيلة الشكل ثم نبدأ في وضع الحشوة باستخدام العقار حيث نضع كَمّيَّة صغيرة من الحشو ومناسبة لحجم الورقة بداخل أوراق العنب المقطعة.

نحضر الوعاء الذي سيتم فيه تسوية محشي ورق العنب والكرنب ونقوم بوضع الأصابع التي تم الانتهاء من حشو ها بداخله ونرصها جنب بعضها حتى ننتهي من رص كل الكَمّيَّة. طريقه تسوية المَحْشُوُّ ورق الكرنب أو ورق العنب محضر الوعاء الذي تم رص المحشي فيه ثم نضع فيه 2 كوب من المرقة بالإضافة إلى مكعب من المرقة.

وللحصول على محشي ورق عنب وكرنب المستوى ولكن قوامه متماسك يجب تسويته علي نار هادئة بحيث نقوم بتغطيته وتترك على النار لمده 40 دقيقه. طريقه تسوية المَحْشُوُّ ورق الكرنب أو ورق العنب نرفع حلة المحشي من على النار ثم يتم تقديمه وهو ساخن.

ويتم تحضير المحشي في مختلف الأوقات خاصة في فصل الشتاء وكذلك في المناسبات عند بداية شهر رمضان حيث يشتهر به المطبخ المصري.

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