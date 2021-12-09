بكوب من الحليب اعملي أحلى بوريك بالجبن بمذاق رائع من المطبخ المصري

يعد البوريك بالجبن من المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً يتكون البوريك من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب والجبن ومكونات آخرى، وهي يمكن تناولها في جميع الأوقات ويمكن تحضيرها لأطفال المدارس حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم وتعطيهم الكثير من الطاقة والحيوية، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومذاق مختلف، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البوريك بالجبن اللذيذ في المنزل.

مقادير عمل البوريك بالجبن

يحتوي البوريك بالجبن على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقتان من السكر.

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة من الخميرة.

كوب إلا ربع من الحليب.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة من الخل.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل البوريك بالجبن في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر الحليب ونقوم بإضافة السكر والخميرة ونقلبهم جيداً، ثم نتركهم لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى تتفاعل. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت مع الصلصة والدقيق والخل على خليط الحليب مع العجن حتى نحصل على عجينة ملساء ومطاطة. ثم نغطيها ونتركها في مكان دافئ حتى تخمر، بعد ذلك نقطعها إلى كرات صغيرة ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ربع ساعة. بعد ذلك نفردها على شكل بيضاوي ونحشوها بالجبن ثم نغلقها من الأطراف ونرصها في صينية وندهنها بالحليب مع رشها بحبة البركة ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية، ثم ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تنضج. بعد ذلك نخرجها من الفرن ونرش عليها القليل من الماء ونغطيها حتى تبقي طرية. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى بوريك بالجبن لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة.

طريقة عمل القرص الطرية

سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل قرص طرية باللبن الرايب هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط كيلو من الدقيق مع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وملعقتين صغيرتين من السكر مع ملعقة من الملح ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بإضافة نصف كوب من السمن مع ملعقة من الخميرة الفورية. بعد ذلك نقوم بإضافة نصف لتر من اللبن الرايب بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم نتركها حتى تخمر لمدة ساعة كاملة. نقسم العجينة إلى كرات صغيرة ونفردها ووضعها على صينية مدهونة بالزيت ونتركها ساعة آخرى. ثم ندخلها الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الجبنة الفيتا مع الفلفل الأخضر والزيتون الأخضر والزعتر وملعقة من الزيت والجبنة الموتزاريلا ونقلبهم جيداً.

ثم نحضر السمبوسك ونحشوها بالخليط، نحضر القليل من الماء والدقيق لغلق السمبوسك، بعد ذلك نقلبها في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.

طريقة عمل سمبوسك بالجبنة