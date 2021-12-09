أسهل طريقة لعمل الفطائر البرتغالية بمكونات بسيطة

تعتبر الفطائر البرتغالية من الأكلات الشهية التي يشتهر بها المطبخ البرتغالي، وتتميز بمذاق طيب وشكل رائع، فهي تصلح كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة لأفراد أسرتك وخاصةً الأطفال، كما أنها وصفة سهلة يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ويمكن حشوها باللحوم أو الجبن أو أي حشوات مفضلة لديكم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل وصفة لعمل الفطائر البرتغالية بعجينة رائعة على طريقة آية حبيب.

الفطائر البرتغالية من المعجنات البسيطة التي يمكن تحضيرها بمكونات متوفرة في المطبخ، وهى كالتالي:-

4 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات (٥٠٠ جرام).

1 ملعقة كبيرة من السكر( 15 جرام).

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة ( 10 جرام).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب زيت نباتي ( 80 مللي).

كوب ونصف من الماء الدافئ.

الحشوة



صلصة الطماطم.

مكعبات طماطم.

شرائح جبن شيدر.

ربع كوب من الزيتون المخلي.

قطع من السجق أو أي لحوم حسب الرغبة.

للتزيين



صفار بيضة.

ملعقة كبيرة حليب.

ربع ملعقة صغيرة من الخل.

بقدونس مفروم.

حلقات من الطماطم.

طريقة التحضير

يتم تحضير الفطائر البرتغالية بمذاق شهي ومميز وأسهل طريقة تشكيل بالخطوات البسيطة التالية:-