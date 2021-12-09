أسهل طريقة لعمل الفطائر البرتغالية بمكونات بسيطة

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تعتبر الفطائر البرتغالية من الأكلات الشهية التي يشتهر بها المطبخ البرتغالي، وتتميز بمذاق طيب وشكل رائع، فهي تصلح كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة لأفراد أسرتك وخاصةً الأطفال، كما أنها وصفة سهلة يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ويمكن حشوها باللحوم أو الجبن أو أي حشوات مفضلة لديكم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل وصفة لعمل الفطائر البرتغالية بعجينة رائعة على طريقة آية حبيب.مكونات الفطائر البرتغالية
الفطائر البرتغالية من المعجنات البسيطة التي يمكن تحضيرها بمكونات متوفرة في المطبخ، وهى كالتالي:-
- 4 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات (٥٠٠ جرام).
- 1 ملعقة كبيرة من السكر( 15 جرام).
- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة ( 10 جرام).
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ثلث كوب زيت نباتي ( 80 مللي).
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
الحشوة
- صلصة الطماطم.
- مكعبات طماطم.
- شرائح جبن شيدر.
- ربع كوب من الزيتون المخلي.
- قطع من السجق أو أي لحوم حسب الرغبة.
للتزيين
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة حليب.
- ربع ملعقة صغيرة من الخل.
- بقدونس مفروم.
- حلقات من الطماطم.
يتم تحضير الفطائر البرتغالية بمذاق شهي ومميز وأسهل طريقة تشكيل بالخطوات البسيطة التالية:-
- نضع 4 أكواب من الدقيق، نصف ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة في العجان الكهربي، ونقلب المكونات مع بعضها جيداً.
- ثم نقوم بإضافة كوب ونصف من الماء الدافئ وثلث كوب من الزيت ونعجن على سرعة عالية حتى نحصل على عجينة طرية وخالية من أي تكتلات.
- توضع العجينة في إناء مدهون بقليل من الزيت، ثم تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- نفرد العجينة على شكل مستطيل كبير ثم نقوم بدهن ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم في منتصف العجينة، ثم نضيف شرائح الجبن الشيدر أو أي نوع جبن مفضل لديكم ثم نضع قطع السجق أو أي لحوم تفضلونها.
- ثم نضيف مكعبات الطماطم والزيتون المخلي وقليل من البقدونس المفروم.
- نطبق طرفي العجينة على بعض ثم نقطعها إلى أجزاء بحجم متساوي.
- ثم نضع الفطائر في صينية مدهونة بالزيت أومبطنة بورق الزبدة، ثم تغطي بفوطة نظيفة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها مع مراعاة أن وقت التخمير يختلف على حسب حرارة الجو.
- تدهن بخليط صفار البيض والحليب والخل، ثم تزين الفطائر بحلقة من الطماطم وقليل من البقدونس المفروم.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تنضج تماماً وتأخذ لون ذهبي.
- نخرجها من الفرن وتترك لتبرد قليلاً ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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تعتبر الفطائر البرتغالية من الأكلات الشهية التي يشتهر بها المطبخ البرتغالي، وتتميز بمذاق طيب وشكل رائع، فهي تصلح كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة لأفراد أسرتك وخاصةً الأطفال، كما أنها وصفة سهلة يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ويمكن حشوها باللحوم أو الجبن أو أي حشوات مفضلة لديكم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل وصفة لعمل الفطائر البرتغالية بعجينة رائعة على طريقة آية حبيب.مكونات الفطائر البرتغالية
الفطائر البرتغالية من المعجنات البسيطة التي يمكن تحضيرها بمكونات متوفرة في المطبخ، وهى كالتالي:-
- 4 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات (٥٠٠ جرام).
- 1 ملعقة كبيرة من السكر( 15 جرام).
- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة ( 10 جرام).
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ثلث كوب زيت نباتي ( 80 مللي).
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
الحشوة
- صلصة الطماطم.
- مكعبات طماطم.
- شرائح جبن شيدر.
- ربع كوب من الزيتون المخلي.
- قطع من السجق أو أي لحوم حسب الرغبة.
للتزيين
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة حليب.
- ربع ملعقة صغيرة من الخل.
- بقدونس مفروم.
- حلقات من الطماطم.
يتم تحضير الفطائر البرتغالية بمذاق شهي ومميز وأسهل طريقة تشكيل بالخطوات البسيطة التالية:-
- نضع 4 أكواب من الدقيق، نصف ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة في العجان الكهربي، ونقلب المكونات مع بعضها جيداً.
- ثم نقوم بإضافة كوب ونصف من الماء الدافئ وثلث كوب من الزيت ونعجن على سرعة عالية حتى نحصل على عجينة طرية وخالية من أي تكتلات.
- توضع العجينة في إناء مدهون بقليل من الزيت، ثم تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- نفرد العجينة على شكل مستطيل كبير ثم نقوم بدهن ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم في منتصف العجينة، ثم نضيف شرائح الجبن الشيدر أو أي نوع جبن مفضل لديكم ثم نضع قطع السجق أو أي لحوم تفضلونها.
- ثم نضيف مكعبات الطماطم والزيتون المخلي وقليل من البقدونس المفروم.
- نطبق طرفي العجينة على بعض ثم نقطعها إلى أجزاء بحجم متساوي.
- ثم نضع الفطائر في صينية مدهونة بالزيت أومبطنة بورق الزبدة، ثم تغطي بفوطة نظيفة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها مع مراعاة أن وقت التخمير يختلف على حسب حرارة الجو.
- تدهن بخليط صفار البيض والحليب والخل، ثم تزين الفطائر بحلقة من الطماطم وقليل من البقدونس المفروم.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تنضج تماماً وتأخذ لون ذهبي.
- نخرجها من الفرن وتترك لتبرد قليلاً ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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