اعملي بسكويت الزبدة الفاخر في البيت بمكونات اقتصادية جداً

طريقة عمل بسكويت الزبدة، البسكويت من أشهر المخبوزات الغربية السهلة التحضير ومتعددة الطرق فهناك البسكويت بالزبدة والبسكويت بالمربى والبسكويت بالشيكولاتة، ولكن سنتناول فى الآتي طريقة عمل بسكويت الزبدة اللذيذ الهش فى المنزل والذي يمكن أن تقديمه لأطفالك فى الفطور مع كوب من أحد المشروبات الساخنة، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة في المدارس، وبعد تجربة هذه الطريقة لن تحتاجي إلى شرائه من الخارج مجدداًُ. طريقة عمل بسكويت الزبدة في البيت طريقة عمل بسكويت الزبدة في البيت المقادير – 2 كوب ونصف دقيق.

– 1 كوب زبدة.

– 1 كوب سكر ناعم.

– 2 حبة بيض.

– ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

– نصف ملعقة صغيرة ملح.

– ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

– شوكلاتة مذابة. خطوات تحضير بسكويت الزبدة في البيت نقوم بنخل الدقيق أولا ثم وضعه فى إناء عميق ويتم خلطه مع الملح والبيكنج بودر.

فى وعاء أخر نضع الزبدة والسكر ثم نقوم بالخفق بواسطة المضرب الكهربائى على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط ناعم.

نضف البيض إلى الخليط ونستمر فى الخفق على سرعة متوسطة لعدة دقائق ثم نضف الفانيليا.

نضف الدقيق تدريجيا إلى الخليط ونستمر فى الخفق حتى نحصل على عجينة بسكويت متماسكة وناعمة.

ندخل العجينة إلى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ثم يتم وضعتها بين ورقتين زبدة ثم نقوم بفردها بالنشابة وهى بداخل الورقتين.

نشكل البسكوت بقطاعة مستديرة أو بشكل طولى حسب الرغبة.

ثم نضع البسكويت فى صينية فرن تكون مدهونة بالزبدة حتى لا يلتصق البسكويت بها.

نسخن الفرن على درجة 180 درجة مئوية ثم ندخل الصينية وتترك لمدة حوالى 10 دقائق حتى يأخذ اللون الذهبي.

نخرج الصينية ويمكن تزيين وجه البسكويت بالشوكلاتة المذابة أو الفواكه المجففة أو المكسرات حسب الرغبة.

يمكن عمل بسكويت الزبدة بالكاكاو عن طريق أخذ جزء من العجينة بعد خفقها كاملة ونضع عليها 3 ملاعق من الكاكاو ونخفقها جيدا، ثم نضفها مع العجينة السادة وندخلها إلى الثلاجة ثم بعد ذلك نستكمل باقي الخطوات. خطوات تحضير بسكويت الزبدة في البيت يراعى أن لا يتم تحريك البسكويت من داخل صينية الخبز حتى يبرد تماماً، حتى لا ينكسر أثناء النقل، ويتم الاحتفاظ به في عبوة لا يدخلها الهواء كي يحتفظ بالقرمشة. الوسوم

طريقة عمل بسكويت الزبدة، البسكويت من أشهر المخبوزات الغربية السهلة التحضير ومتعددة الطرق فهناك البسكويت بالزبدة والبسكويت بالمربى والبسكويت بالشيكولاتة، ولكن سنتناول فى الآتي طريقة عمل بسكويت الزبدة اللذيذ الهش فى المنزل والذي يمكن أن تقديمه لأطفالك فى الفطور مع كوب من أحد المشروبات الساخنة، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة في المدارس، وبعد تجربة هذه الطريقة لن تحتاجي إلى شرائه من الخارج مجدداًُ. طريقة عمل بسكويت الزبدة في البيت طريقة عمل بسكويت الزبدة في البيت المقادير – 2 كوب ونصف دقيق.

– 1 كوب زبدة.

– 1 كوب سكر ناعم.

– 2 حبة بيض.

– ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

– نصف ملعقة صغيرة ملح.

– ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

– شوكلاتة مذابة. خطوات تحضير بسكويت الزبدة في البيت نقوم بنخل الدقيق أولا ثم وضعه فى إناء عميق ويتم خلطه مع الملح والبيكنج بودر.

فى وعاء أخر نضع الزبدة والسكر ثم نقوم بالخفق بواسطة المضرب الكهربائى على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط ناعم.

نضف البيض إلى الخليط ونستمر فى الخفق على سرعة متوسطة لعدة دقائق ثم نضف الفانيليا.

نضف الدقيق تدريجيا إلى الخليط ونستمر فى الخفق حتى نحصل على عجينة بسكويت متماسكة وناعمة.

ندخل العجينة إلى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ثم يتم وضعتها بين ورقتين زبدة ثم نقوم بفردها بالنشابة وهى بداخل الورقتين.

نشكل البسكوت بقطاعة مستديرة أو بشكل طولى حسب الرغبة.

ثم نضع البسكويت فى صينية فرن تكون مدهونة بالزبدة حتى لا يلتصق البسكويت بها.

نسخن الفرن على درجة 180 درجة مئوية ثم ندخل الصينية وتترك لمدة حوالى 10 دقائق حتى يأخذ اللون الذهبي.

نخرج الصينية ويمكن تزيين وجه البسكويت بالشوكلاتة المذابة أو الفواكه المجففة أو المكسرات حسب الرغبة.

يمكن عمل بسكويت الزبدة بالكاكاو عن طريق أخذ جزء من العجينة بعد خفقها كاملة ونضع عليها 3 ملاعق من الكاكاو ونخفقها جيدا، ثم نضفها مع العجينة السادة وندخلها إلى الثلاجة ثم بعد ذلك نستكمل باقي الخطوات. خطوات تحضير بسكويت الزبدة في البيت يراعى أن لا يتم تحريك البسكويت من داخل صينية الخبز حتى يبرد تماماً، حتى لا ينكسر أثناء النقل، ويتم الاحتفاظ به في عبوة لا يدخلها الهواء كي يحتفظ بالقرمشة.

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