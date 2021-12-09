بسر المحلات.. أفضل طريقة لعمل الكريب الحادق والحلو في البيت

طريقة عمل الكريب السريعة، متداول الكريب في جميع أنحاء العالم وذلك يرجع إلى خطوات تحضيره السهلة، تتنوع وصفات الكريب حيث يوجد الكريب ذو المذاق الحادق و كريب الحلويات، عرف الكريب لأول مرة في دولة فرنسا، مدة تحضير الكريب لا تتعدى خمسة عشر دقيقة والمكونات يمكن أن تكفي عدد ستة أشخاص، ويذكر أنه يُباع بسعر مرتفع في المطاعم والمحلات لذلك سنوفر إليكي سيدتي خطوات عمله فى البيت وبمكونات سهلة ومتوفرة في كل بيت فقط اتبعي الخطوات التي سنوفرها إليكي عبر السطور التالية.

طريقة عمل الكريب في البيت

المكونات: مائتان غرام من الطحين.

مائتان غرام من الحليب.

ثلاثة ملاعق من الزبدة.

بيضتان.

ملعقة من الملح.

مائتان غرام من الماء الفاتر. طريقة عمل وصفة الكريب الحادق نضع في إناء كل من البيض والحليب والماء والطحين نخلط بصورة تدريجية.

نقوم بإضافة الزبدة ويمكن استبدالها بالزيت حسب الرغبة ونستمر في عملية الخلط.

نترك الخليط لمدة عشرين دقيقة.

نضع إناء التسوية به قليل من الزيت على النار ضعي في الوعاء أربعون جرام من الخليط وقومي بعملية توزيع الخليط جيداً في وعاء التسوية.

ننتظر حتى ينضج الكريب ثم نقوم بتقليبه ونستمر فى عمل الكريب حتى انتهاء الكمية.

يمكن أن تكون حشوة الكريب لحوم أو دجاج أو مكونات أخرى مثل أنواع الجبنة المختلفة حسب الرغبة. مكونات عمل كريب الحلويات مائتين جرام من الحليب.

مائتين جرام من الدقيق.

ثلاثة ملاعق من السكر البودرة.

مائة جرام من الزبدة.

بيضتان.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الفانيليا. طريقة عمل كريب الحلويات نمزج الحليب مع السكر البودرة والبيكنج بودر في وعاء جيداً.

نقوم بتحضير وعاء أخر ونضيف به الطحين والزبدة والملح ونخلط جيداً ثم نسكب خليط الحليب.

نضيف الفانيليا نخلط عجينة الكريب حتى تمتزج.

نرش وعاء التسوية بالزيت ونسكب قليل من عجينة الكريب وننتظر دقيقة ونقلب الكريب على الجانب الأخر حتى ينضج تماماً.



نضع حشوة كريب الحلويات مثل الشوكولاتة وبعض الفواكه، أو يمكن رشه بالقليل من السكر البودر أو عسل النحل” حسب رغبتك”.

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طريقة عمل الكريب السريعة، متداول الكريب في جميع أنحاء العالم وذلك يرجع إلى خطوات تحضيره السهلة، تتنوع وصفات الكريب حيث يوجد الكريب ذو المذاق الحادق و كريب الحلويات، عرف الكريب لأول مرة في دولة فرنسا، مدة تحضير الكريب لا تتعدى خمسة عشر دقيقة والمكونات يمكن أن تكفي عدد ستة أشخاص، ويذكر أنه يُباع بسعر مرتفع في المطاعم والمحلات لذلك سنوفر إليكي سيدتي خطوات عمله فى البيت وبمكونات سهلة ومتوفرة في كل بيت فقط اتبعي الخطوات التي سنوفرها إليكي عبر السطور التالية.

طريقة عمل الكريب في البيت

المكونات: مائتان غرام من الطحين.

مائتان غرام من الحليب.

ثلاثة ملاعق من الزبدة.

بيضتان.

ملعقة من الملح.

مائتان غرام من الماء الفاتر. طريقة عمل وصفة الكريب الحادق نضع في إناء كل من البيض والحليب والماء والطحين نخلط بصورة تدريجية.

نقوم بإضافة الزبدة ويمكن استبدالها بالزيت حسب الرغبة ونستمر في عملية الخلط.

نترك الخليط لمدة عشرين دقيقة.

نضع إناء التسوية به قليل من الزيت على النار ضعي في الوعاء أربعون جرام من الخليط وقومي بعملية توزيع الخليط جيداً في وعاء التسوية.

ننتظر حتى ينضج الكريب ثم نقوم بتقليبه ونستمر فى عمل الكريب حتى انتهاء الكمية.

يمكن أن تكون حشوة الكريب لحوم أو دجاج أو مكونات أخرى مثل أنواع الجبنة المختلفة حسب الرغبة. مكونات عمل كريب الحلويات مائتين جرام من الحليب.

مائتين جرام من الدقيق.

ثلاثة ملاعق من السكر البودرة.

مائة جرام من الزبدة.

بيضتان.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الفانيليا. طريقة عمل كريب الحلويات نمزج الحليب مع السكر البودرة والبيكنج بودر في وعاء جيداً.

نقوم بتحضير وعاء أخر ونضيف به الطحين والزبدة والملح ونخلط جيداً ثم نسكب خليط الحليب.

نضيف الفانيليا نخلط عجينة الكريب حتى تمتزج.

نرش وعاء التسوية بالزيت ونسكب قليل من عجينة الكريب وننتظر دقيقة ونقلب الكريب على الجانب الأخر حتى ينضج تماماً.



نضع حشوة كريب الحلويات مثل الشوكولاتة وبعض الفواكه، أو يمكن رشه بالقليل من السكر البودر أو عسل النحل” حسب رغبتك”.



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