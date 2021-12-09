بملعقة نشا اعملي اقوي مزيل عرق طبيعي في البيت يدوم طويلا ومبيض فوري للابطين

إن الخروج طوال اليوم من المنزل للذهاب إلى العمل أو الجامعات والمدارس يحتاج إلى مزيل عرق قوي وفعال وخاصةً في فصل الصيف، حيث إن انبعاث رائحة العرق الكريهة من الشخص من الأمور التي تسبب له حرج كبير ذلك بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى النفور من الشخص والابتعاد عنه، لذلك يجب بجانب الاستحمام استعمال مزيل عرق يدوم لفترات طويلة، ومن خلال هذا المقال سوف نشرح لكم بملعقة نشا طريقة عمل مزيل عرق طبيعي برائحة الورد يدوم طويلًا.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي برائحة الورد يدوم طويلًا

يوجد العديد من مزيلات العرق التي يمكن شراؤها من الصيدليات والمراكز التجارية ولكنها تكون في أغلب الأحيان مكلفة، ذلك بالإضافة إلى أن بعضًا منها قد يؤدي إلى تراكم البكتيريا والجراثيم تحت الجلد مما ينتج عنه الإصابة بالعديد من الأمراض كالتهاب الجلد والحساسية والحكة.

كما أن العديد من تلك المزيلات لا يدوم لفترات طويلة فأغلبهم يستمر مفعولة من ساعتين إلى 6 ساعات فقط، ولكن يمكن من خلال ملعقة نشا واحدة الحصول على مزيل عرق يستمر مفعوله اليوم بأكمله، وتتثمل مكونات عمله في الآتي:

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

عصير الليمون بمقدار ملعقة واحدة.

ملعقة صغيرة من زيت العود.

ملعقة كبيرة من زيت النعناع.

خطوات طريقة عمل مزيل عرق طبيعي

يمكنك الحصول على مزيل عرق طبيعي برائحة الورد يدوم طويلًا من خلال اتباع الخطوات التالية: