خطوات تحضير الجبنة الموزاريلا في المنزل وأفضل من الجاهزة

تعتبر الجبنة الموزاريلا من أكثر أنواع الجبن التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث أننا إعتدنا على طعمها وملمسها الناعم الذي يمط بشكل طولي مما يعطينا الأحساس بالسعادة والبهجة عند تناول الأطعمة التي تدخل الجبنة الموزاريلا في تحضيرها، كما أنها تدخل في تحضير الكثير من المأكولات كالبيتزا وكافة أنواع الفطائر والمعجنات، وتدخل أيضاً في صناعة بعض الحلويات كالكنافة، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير الجبنة الموزاريلا.

طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا في المنزل

يتم تحضير الجبنة الموازريلا بخطوات بسيطة وسهلة كما أن المقادير متوفرة في كل منزل وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الجبنة الموازريلا في المنزل.

كيلو من الحليب. كمية من الخل. ربع كأس من عصير الليمون. القليل من الملح.

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه الحليب ثم يتم رفعه على نار متوسطة. يتم تقليب الحليب وتركه لحين أن يسخن ويغلي ثم يتم إطفاء النار. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الخل وعصير الليمون ورشة من الملح مع التقليب المستمر. بعد ذلك بتم رفع الخليط على النار مرة أخرى ويتم ترك الحليب على نار هادئة لحين أن يصبح في شكل كتل مع تكون سائل شفاف أسفل الإناء. القيام إزالة الجزء المتماسك أعلى الإناء ثم يتم نقله إلى طبق وتركه لحين أن يتخلص من المياه الزائد. يتم تصفية الجزء المتكتل في قماشة من الشاش الخفيف لضمان التخلص من السائل تماماً. يتم نقل الجبن في الثلاجة وتركه لحين أن يتجمد. يتم إخراجه من الثلاجة مع برشه ثم يتم استخدامه في أي وقت على البيتزا والفطائر والمكرونة والعديد من الوجبات الأخرى.

مكونات عمل الجبنة الموزاريلا في البيتطريقة تحضير الجبنة الموزاريلا في المنزل