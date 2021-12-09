طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية الشرقية في البيت بكل أسرارها وتكاتها

البسبوسة بالمهلبية من أشهر الحلويات الشرقية اللذيذة الموجودة في محلات الحلوى بالإضافة إلى أن يعاني الكثير من السيدات من عدم نجاح البسبوسة في المنزل لأسباب غير معروفة ولكن اليوم سنوضح لكم طريقة تحضير هذه الحلوى في المنزل بنكهة المحلات وبطرق أشهر شيفات المطبخ مع تكاليف قليلة وبمكونات بسيطة وسهلة التحضير ويوجد الكثير من الحشوات المختلفة التي يمكن صنعها مع البسبوسة مثل القشطة والمكسرات الطازجة أو المهلبية المنزلية أو كريمة الشوكولاتة اللذيذة أو النوتيلا الجاهزة. البسبوسة بالمهلبية السريعة الشهية كوبان من دقيق السميد الناعم.

كوب واحد فقط من جوز الهند ناعم.

بيضتان.

ملعقة واحدة من خلاصة الفانيليا المركزة.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاثة أكواب من السكر الأبيض.

ربع كوب من زيت الزيتون الأصلي.

كيس واحد فقط من القشطة الطازجة. مقادير تحضير المهلبية. علبة واحدة من القشطة الصناعية.

ثلاثة ملاعق متوسطة من النشا.

ثمانية ملاعق من الحليب السائل.

ثمانية مكعبات من جبن الكيري.

ملعقتين فقط من السكر الأبيض. خطوات تحضير البسبوسة بالمهلبية في صحن كبير قومي بإضافة السميد وجوز الهند وزيت الزيتون وباقي المكونات الخاصة بعجينة البسبوسة.

استمري في الخفق حتى تحصلين على عجينة ناعمة تماما.

في صحن آخر قومي بإضافة النشا والقشطة مع السكر وأخيرا الماء.

استمري في تحريك المزيج إلى أن تحصلي على قوام مهلبية ناعم خالي من التكتلات.

في صينية الفرن ادهني القاع بقطعة من الزبدة ثم أضيفي نصف كمية عجينة البسبوسة مع توزيعها بالتساوي.

ضعي المهلبية على طبقة البسبوسة ومن ثم قومي بتغطية المهلبية بباقي نصف كمية عجينة البسبوسة.

ضعي الصينية على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة إلى أن تصبح ذهبية اللون من على سطح البسبوسة.

بعد أن تنضج البسبوسة قومي بوضع الشربات علي البسبوسة مع تغطيتها إلى أن تمتص الشربات تماما.

قومي برش كمية من الفستق المطحون على سطح البسبوسة لإعطاء شكل ونكهة لذيذة.

يتم تقطيع الصينية إلى مربعات متوسطة الحجم مع تقديمها بقطعة من الآيس كريم على حسب الرغبة.

البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها في جميع الأيام ولكن يكثر تقديمها في شهر رمضان المبارك بعد الإفطار.

كذلك البسبوسة حلوى مفضلة في أعياد الميلاد وحفلات الزفاف أيضا وغيرها من المناسبات. الوسوم

البسبوسة بالمهلبية من أشهر الحلويات الشرقية اللذيذة الموجودة في محلات الحلوى بالإضافة إلى أن يعاني الكثير من السيدات من عدم نجاح البسبوسة في المنزل لأسباب غير معروفة ولكن اليوم سنوضح لكم طريقة تحضير هذه الحلوى في المنزل بنكهة المحلات وبطرق أشهر شيفات المطبخ مع تكاليف قليلة وبمكونات بسيطة وسهلة التحضير ويوجد الكثير من الحشوات المختلفة التي يمكن صنعها مع البسبوسة مثل القشطة والمكسرات الطازجة أو المهلبية المنزلية أو كريمة الشوكولاتة اللذيذة أو النوتيلا الجاهزة. البسبوسة بالمهلبية السريعة الشهية كوبان من دقيق السميد الناعم.

كوب واحد فقط من جوز الهند ناعم.

بيضتان.

ملعقة واحدة من خلاصة الفانيليا المركزة.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاثة أكواب من السكر الأبيض.

ربع كوب من زيت الزيتون الأصلي.

كيس واحد فقط من القشطة الطازجة. مقادير تحضير المهلبية. علبة واحدة من القشطة الصناعية.

ثلاثة ملاعق متوسطة من النشا.

ثمانية ملاعق من الحليب السائل.

ثمانية مكعبات من جبن الكيري.

ملعقتين فقط من السكر الأبيض. خطوات تحضير البسبوسة بالمهلبية في صحن كبير قومي بإضافة السميد وجوز الهند وزيت الزيتون وباقي المكونات الخاصة بعجينة البسبوسة.

استمري في الخفق حتى تحصلين على عجينة ناعمة تماما.

في صحن آخر قومي بإضافة النشا والقشطة مع السكر وأخيرا الماء.

استمري في تحريك المزيج إلى أن تحصلي على قوام مهلبية ناعم خالي من التكتلات.

في صينية الفرن ادهني القاع بقطعة من الزبدة ثم أضيفي نصف كمية عجينة البسبوسة مع توزيعها بالتساوي.

ضعي المهلبية على طبقة البسبوسة ومن ثم قومي بتغطية المهلبية بباقي نصف كمية عجينة البسبوسة.

ضعي الصينية على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة إلى أن تصبح ذهبية اللون من على سطح البسبوسة.

بعد أن تنضج البسبوسة قومي بوضع الشربات علي البسبوسة مع تغطيتها إلى أن تمتص الشربات تماما.

قومي برش كمية من الفستق المطحون على سطح البسبوسة لإعطاء شكل ونكهة لذيذة.

يتم تقطيع الصينية إلى مربعات متوسطة الحجم مع تقديمها بقطعة من الآيس كريم على حسب الرغبة.

البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها في جميع الأيام ولكن يكثر تقديمها في شهر رمضان المبارك بعد الإفطار.

كذلك البسبوسة حلوى مفضلة في أعياد الميلاد وحفلات الزفاف أيضا وغيرها من المناسبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية الشرقية في البيت بكل أسرارها وتكاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.