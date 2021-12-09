سر طريقة عمل دونات دانكن الأصلية في البيت وعمل الدوناتس الهش المحشو بالشكولاتة

الطريقة الأصلية لعمل دونات دانكن في البيت وسر الوصفة وطريقة تحضيرها بوصفات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، أنتشر في الفترة الأخيرة نوع من الحلويات اللذيذة يعرف باسم دوناتس، وهو عبارة عن نوع من المعجنات يتم تحضيرها بطريقة مختلفة ويتم وضع صوصات عليها، ويعد الدونات من المعجنات التي يمكننا تناولها علي الفطار أو العشاء أو يمكننا تناولها كنوع من أنواع الحلويات، وذلك يرجع لأنها خفيفة ولذيذة ويحبها الجميع.

دونات دانكن

هناك الكثير من أنواع الدونات منها ما هو سادة ومنها ما هو يوضع عليه أنواع الصوصات المختلفة، وهناك أيضا الدوناتس المحشية سواء كانت شكولاتة أو كريمة أو أي نوع أخر.

مكونات الدوناتس المحشية

سنتعرف الآن علي المكونات التي سوف نحتاج إليها لعمل الدوناتس المحشة بالشكولاتة، لذلك يجب إحضار المكونات التالية:

ربع كوب من الحليب

كوبين من الدقيق

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ربع كوب من الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من السكر

رشه من الملح والفانيليا

ربع كوب من الزبدة

بيضة صغيرة الحجم

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

كاسترد أو نوتيلا للتزيين

طريقة عمل الدونات الاصلية

بعد أن قمنا بالتعرف علي المكونات التي سوف نحتاج إليها لعمل الدوناتس سنتعرف الآن علي طريقة إعدادها في الخطوات التالية:

نحضر كوب ونضعه فيه الماء الدافئ والسكر والخميرة ونقلبهم جيدا حتي تذوب الخميرة والسكر.

نجهز وعاء ونضع فيه الدقيق والزبدة والبيض وأيضا الحليب والفانيليا والملح.

نضع أيضا البيكنج بودر ثم نضع خليط الخميرة ونقوم بعد ذلك بعجن المكونات مع بعضها.

نستمر في عجن الخليط مع بعضه البعض جيدا حتي تصبح العجينة لينة ومتماسكة.

نترك العجينة جانبا في مكان دافئ لمدة ساعة ثم نقوم بفردها علي الدقيق، ثم نأخذ الحشوة ونضعها في المنتصف ثم نقوم بلف العجينة مثل شكل الدوناتس.

نقوم بعد ذلك بتركها لمدة نصف ساعة ثم نقوم بقليها في زيت غزير ونقوم بعد ذلك بتقديمها.

طريقة عمل حشوة الدوناتس

سنتعرف علي طريقة عمل حشوة النوتيلا في البيت واستخدامها في حشو الدونات أو الكب كيك أو أي نوع من الحلويات.