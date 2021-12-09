طريقة عمل ام علي في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

يعتبر طبق حلي ام علي من أشهر الوصفات التي جاءت من المطبخ المصري. وانتشرت في مختلف البلدان لطعمها اللذيذ حيث تتكون حلويات ام على بشكل اساسي من رقاقات العجين المصنوع. بطريقة معينة والحليب والمكسرات المختلفة ولأتأخذ الكثير من الوقت لأعدادها. وفي هذا المقال سنقوم بتحضير ام علي بعدة طرق مختلفة بطريقة سهلة ومميزة. عمل ام على السريعة المكونات وضع ثماني ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

خمسمئة غرام من عجينة الباف.

اضافة كوب من السكر.

ستة اكواب ونصف من الماء.

مئة وثلاثون غراما من الزبدة.

وضع علبة ونصف من القشطة.

ربع كوب من الكاجو.

اضافة ربع كوب من اللوز المقشر والمقسم لأنصاف.

ربع كوب من الصنوبر المقشر.

وضع ربع كوب من الفستق الحلبي المقشر. طريقة التحضير نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة.

فرد عجينة الباف ومدها وتقطيعها لمكعبات ذات حجم متوسط.

وضع قطع الباف في صينية الفرن الي ان تتحمر لما يقارب الثلاثين دقيقة.

اخراج الصينية من الفرن وترك القطع جانبا حتى تبرد قليلا.

وضع الكاجو واللوز والصنوبر والفستق الحلبي في الصينية وادخالها للفرن الي تتحمص ويتغير لونها وتركها جانبا.

تذويب الحليب مع الماء بشكل جيد في وعاء.

وضع الحليب المذوب والقشطة والسكر والزبدة في وعاء وتحريك المكونات على نار تكون خفيفة الي ان يغلي مزيج القشطة وتركه جانبا.

نقوم بوضع صينية البايركس طبقة من المكسرات وتليها طبقة من رقائق الباف.

سكب مزيج القشطة في صينية البايركس وادخالها للفرن الي ان يشتد قوام ام علي قليلا وتصبح بعدها جاهزة للتقديم مع امكانية تزيين سطح الصينية بالمزيد من المكسرات. ام علي مع المكسرات عمل ام على السريعة المكوناتطريقة التحضيرام علي مع المكسرات تعد ام علي بالمكسرات من الاكلات السهلة والخفيفة وسريعة التحضير. بجانب طعمها الشهي واللذيذ حيث انها من الاكلات المحببة والمفصلة لدي كلا من الكبار والصغار لذلك سوف نقوم بتحضيرها لكم من خلال هذا المقال. المكونات وضع ست شرائح من البف باستري المحمصة في الفرن.

ملعقة كبيرة من الزبيب.

لتر من الحليب الساخن والمحلي.

اضافة مئتان وخمسون غراما من المكسرات المحمصة.

ثلاث ملاعق من السكر.

ملعقة كبيرة من الكريمة الطازجة.

اضافة ملعقة من القرفة. طريقة التحضير تكسير رقائق البف باستري ووضعها في صينية خبز.

خلط السكر مع المكسرات واضافة القرفة والزبيب الي الخليط والخلط جيدا واضافته الي صينية البف باستري.

سكب الحليب الساخن على خليط البف باستري حتى يغمره ثم ادحاله الي فرن ساخن درجة حرارته 180 درجة مئوية وتركه في الفرن حتى يبدا بالغليان.

اخراجه من الفرن ووضع مقدار ملعقة من الكريمة عليه ورشة بكمية قليلة من السكر ثم وضعه أسفل الشواية مدة خمس دقائق حتى يتحمر الوجه ثم تقديمة. ام علي بالتوست المكونات احضار كيس من خبز التوست.

خمسون غرام من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من الفانيلا السائلة.

خمسة اكواب من الحليب السائل.

كوبان من المكسرات.

وضع ملعقتان كبيرتان من القرفة الناعمة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة لتلميع الوجه. طريقة التحضير وضع قطع التوست على لوح التقطيع والتخلص من الحواف باستخدام سكين.

تحضير صينية بايركس ورص قطع التوست في قعرها.

وضع في وعاء كل من الحليب والسكر والفانيلا والزبدة وترك الوعاء على النار حتى يغلي ثم صبه فوق التوست.

توزيع القرفة على الوجه ثم توزيع المكسرات.

تذويب ملعقة الزبدة وتوزيعها فوق المكسرات ثم ادخال البايركس الي الفرن الساخن وتركها مدة عشر دقائق حتى يصبح لونها ذهبيا ثم تقديمها ساخنا. ام علي بالكرواسون المكونات وضع خمس حبات من الكرواسون.

خمسة اكواب من الحليب.

نصف كوب من السكر.

كوب من الكريمة السائلة.

نصف كوب من الزبيب.

ربع كوب من البندق المطحون بشكل خشن.

نصف كوب من الفول السوداني.

وضع ربع كوب من جوز الهند.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

اضافة ملعقة صغيرة من القرفة. طريقة التحضير تقطيع كل حبة كرواسون الي أربع قطع بشكل عرضي.

وضع الكرواسون المقطع في قاع صينية الخبز.

اضافة الزبيب والبندق والفول السوداني وجوز الهند فوق الكرواسون بشكل متساو.

وضع الزبدة والسكر والحليب والفانيلا والقرفة والكريمة في قدر ثم وضعه على النار ونتركه حتى يغلي تماما.

سكب الحليب على قطع الكرواسون.

وضع الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة حتى يصبح لون الحلي ذهبيا.

تقطيع ام علي وتقديمها مباشرة وهي ساخنة. المكوناتطريقة التحضيرام علي بالتوست المكوناتطريقة التحضيرام علي بالكرواسون المكوناتطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل ام علي في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.