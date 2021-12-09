طريقة عمل العيش الفينو في البيت بمكونات قطنية وهشة وطعم زي المخابز

المخبوزات من أكثر الأشياء التي لا يستغني عنها اي بيت خاصة العيش، حيث يعتبر العيش من أهم الأساسيات التي يجب أن تتواجد في المنزل نظرا لأهميته الصحية، حيث يعمل علي عملية إشباع المعدة إشباع تام، ويدخل في العديد من المأكولات ومنها فتة الشاورما التي لا يجب ولايصح عملها بغياب العيش وكذلك فتة اللحمة، وكذلك بعتبر العيش الأساسي في عمل الساندوتشات، حيث يمكن عمل جميع الساندوتشات به مثل ساندوتشات اللحمة وساندوتشات الفراخ والشاورما والجبنة والكثير من الحشوات الأخرى، وتوجد أنواع عديدة من العيش منها العيش البلدي والعيش المصري والعيش الفينو والتوست وغيرها من الأنواع الأخرى، ويعتبر كل نوع من هذه الأنواع خاص بعمل بعض الحشوات والطرق. طريقة عمل العيش الفينو في البيت طريقة عمل العيش الفينو في البيت المكونات كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب ونصف من الحليب السائل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة ونصف كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من محسن الخبز.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

كمية من الماء تناسب كمية الدقيق. طريقة التحضير أحضري طبق أو إناء صغير وقومي بإضافة ربع كوب من الماء وضيفي إليه ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة وثلاث ملاعق كبيرة من السكر وقومي بتقليب هذين المكونين مع بعضهما جيدا بعد ذلك قومي بتغطيتها واتركيها حتي تتضاعف الكمية.

ثم أحضري وعاء كبير وضيفي به كوبان من الدقيق الأبيض المنخول، وملعقة واحدة ونصف كبيرة من البيكنج بودر ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا وربع ملعقة صغيرة من الملح ومصف ملعقة كبيرة من محسن الخبز وقومي بتقليب هذه المكونات الجافة اولا ببعضها حتي تتجانس تماما.

بعد خلط هذه المكونات الجافة ببعضها قومي بإضافة كوب ونصف من الحليب السائل وكمية من الماء وقومي بعجنها جيدا حتى أن تحصلين علي عجينة متماسكة وطرية ولينة.

بعد الحصول علي هذا القوام في العجينة، قومي بإضافة خليط الخميرة والسكر بغد أن تضاعف حجمه، وقومي بعجن هذه العجينة مرة أخرى.

بعد العجن الجيد الذي يستمر حوالي عشرة دقائق قومي بتغطية الوعاء بكيس بلاستيكي وأتركيه في درجة حرارة دافئة حتي تتضاعف الكمية.

بعد مرور الوقت وتضاعف الكمية قومي بعمل كرات من العجين، ثم قومي بوضع كورة واحدة من العجين على يدك بعد دهنها بكمية كبيرة من السمنة وبعد ذلك قومي بالضغط عليها وعليكي بتشكيلها على شكل أصابع متوسطة في الطول.

كرري نفس هذه العملية في باقي كرات العجين حتي ان تنفذ الكمية.

ثم قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بكمية من السمنة وقومي برص أصابع العيش فيها.

ثم عليكي بتشغيل الفرن علي حرارة عالية واتركيها حتي تسخن.

بعد سخونة الفرن جيدا، قومي بإدخال صينية العيش الفينو في الفرن واتركيها حتي تلاخظي انتفاخ وعلو العيش ووصوله إلى اللون الذهبي الفاتح، وهذا ياخد وقت من خمسة وعشرون دقيقة إلى ثلاثون دقيقة، بعد ذلك قومي بإخراجه وأتركيه حتى يبرد وبذلك تحصلين علي عيش فينو ذات طعم ونكهة رائعة. طريقة التحضير الوسوم

المخبوزات من أكثر الأشياء التي لا يستغني عنها اي بيت خاصة العيش، حيث يعتبر العيش من أهم الأساسيات التي يجب أن تتواجد في المنزل نظرا لأهميته الصحية، حيث يعمل علي عملية إشباع المعدة إشباع تام، ويدخل في العديد من المأكولات ومنها فتة الشاورما التي لا يجب ولايصح عملها بغياب العيش وكذلك فتة اللحمة، وكذلك بعتبر العيش الأساسي في عمل الساندوتشات، حيث يمكن عمل جميع الساندوتشات به مثل ساندوتشات اللحمة وساندوتشات الفراخ والشاورما والجبنة والكثير من الحشوات الأخرى، وتوجد أنواع عديدة من العيش منها العيش البلدي والعيش المصري والعيش الفينو والتوست وغيرها من الأنواع الأخرى، ويعتبر كل نوع من هذه الأنواع خاص بعمل بعض الحشوات والطرق. طريقة عمل العيش الفينو في البيت طريقة عمل العيش الفينو في البيت المكونات كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب ونصف من الحليب السائل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة ونصف كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من محسن الخبز.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

كمية من الماء تناسب كمية الدقيق. طريقة التحضير أحضري طبق أو إناء صغير وقومي بإضافة ربع كوب من الماء وضيفي إليه ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة وثلاث ملاعق كبيرة من السكر وقومي بتقليب هذين المكونين مع بعضهما جيدا بعد ذلك قومي بتغطيتها واتركيها حتي تتضاعف الكمية.

ثم أحضري وعاء كبير وضيفي به كوبان من الدقيق الأبيض المنخول، وملعقة واحدة ونصف كبيرة من البيكنج بودر ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا وربع ملعقة صغيرة من الملح ومصف ملعقة كبيرة من محسن الخبز وقومي بتقليب هذه المكونات الجافة اولا ببعضها حتي تتجانس تماما.

بعد خلط هذه المكونات الجافة ببعضها قومي بإضافة كوب ونصف من الحليب السائل وكمية من الماء وقومي بعجنها جيدا حتى أن تحصلين علي عجينة متماسكة وطرية ولينة.

بعد الحصول علي هذا القوام في العجينة، قومي بإضافة خليط الخميرة والسكر بغد أن تضاعف حجمه، وقومي بعجن هذه العجينة مرة أخرى.

بعد العجن الجيد الذي يستمر حوالي عشرة دقائق قومي بتغطية الوعاء بكيس بلاستيكي وأتركيه في درجة حرارة دافئة حتي تتضاعف الكمية.

بعد مرور الوقت وتضاعف الكمية قومي بعمل كرات من العجين، ثم قومي بوضع كورة واحدة من العجين على يدك بعد دهنها بكمية كبيرة من السمنة وبعد ذلك قومي بالضغط عليها وعليكي بتشكيلها على شكل أصابع متوسطة في الطول.

كرري نفس هذه العملية في باقي كرات العجين حتي ان تنفذ الكمية.

ثم قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بكمية من السمنة وقومي برص أصابع العيش فيها.

ثم عليكي بتشغيل الفرن علي حرارة عالية واتركيها حتي تسخن.

بعد سخونة الفرن جيدا، قومي بإدخال صينية العيش الفينو في الفرن واتركيها حتي تلاخظي انتفاخ وعلو العيش ووصوله إلى اللون الذهبي الفاتح، وهذا ياخد وقت من خمسة وعشرون دقيقة إلى ثلاثون دقيقة، بعد ذلك قومي بإخراجه وأتركيه حتى يبرد وبذلك تحصلين علي عيش فينو ذات طعم ونكهة رائعة. طريقة التحضير

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