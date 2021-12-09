ألذ شاورما فراخ ممكن تعملها بأحلي تتبيلة سوري خلال دقائق والطعم جنان

تعتبر الشاورما من الأكلات المحببة لدي الكثير من الناس وخصوصا صغار السن فهي من ضمن الأكلات المشهورة والمعروفة في جميع البلدان العربية وبالتحديد سوريا، حيث أنها من أكثر الدول التي تشتهر بعمل الشاورما لذلك يرغب الجميع في تناولها بالطريقة السورية فأساس هذه الأكلة هي التتبيلة وهي التي تعطيها المعط الشهي والجميل والذي يعشقه الجميع، فقد تحتوي الشاورما علي كميات كبيرة من العناصر الغذائية ومنها الفتيامينات والبروتينات. مكونات شاورما الفراخ نصف كيلو من صدور الفراخ.

حبتان من البصل.

ثلاث ثمرات من الطماطم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ربع كوب صغير من الزيت.

كوب واحد كبير من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من بهارات شاورما الفراخ.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري والكركم.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا. طريقة عمل شاورما الفراخ قومي بتجهيز نصف كيلو من صدور الفراخ وبعد ذلك يتم غسل الفراخ جيدا ثم قومي بتقطيعها علي شكل مكعبات متوسطة الحجم ويتم تحضير طبق عميق مناسب ونضع به كوب كبير من الزبادي، ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ونضيف نصف ملعقة صغيرة من الملح ورشة بسيطة من الفلفل الأسود ملعقتان كبيرتان من بهارات شاورما الفراخ.

ثم قومي بتقليب كل هذه المكونات وبعد ذلك يتم وضع مكعبات الفراخ في هذه التتبيلة ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

وبعد ذلك قومي بتجهيز حبتان من البصل وثلاث ثمرات من الطماطم وثمرتان من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعهم علي شكل مكعبات تشبه مكعبات الفراخ ونضعهم في طبق مناسب.

ثم قومي بتجهيز طاسة عميقة ونضعها علي النار وبعد ذلك يتم وضع ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ونتركها علي النار حتي يتم تسخينها جيدا.

وبعد ذلك قومي بوضع الفراخ الذي تم وضعه في التتبيلة ثم يتم تقليبه حتي يتغير لون الفراخ ويتم إضافة البصل والطماطم والفلفل الأخضر، وقومي بتقليبهم لمدة عشر قائق ونضع الملح والفلفل الأسود و الكاري والكركم والبابريكا ثم قومي بتقليب المكونات جيدا ونتركهم علي النار حوالي ربع ساعة.

ثم يتم تجهيز طبق مناسب للتقديم ونضع به الشاورما ويتم تقديمه مباشرة. مكونات شاورما الفراخطريقة عمل شاورما الفراخ الوسوم

تعتبر الشاورما من الأكلات المحببة لدي الكثير من الناس وخصوصا صغار السن فهي من ضمن الأكلات المشهورة والمعروفة في جميع البلدان العربية وبالتحديد سوريا، حيث أنها من أكثر الدول التي تشتهر بعمل الشاورما لذلك يرغب الجميع في تناولها بالطريقة السورية فأساس هذه الأكلة هي التتبيلة وهي التي تعطيها المعط الشهي والجميل والذي يعشقه الجميع، فقد تحتوي الشاورما علي كميات كبيرة من العناصر الغذائية ومنها الفتيامينات والبروتينات. مكونات شاورما الفراخ نصف كيلو من صدور الفراخ.

حبتان من البصل.

ثلاث ثمرات من الطماطم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ربع كوب صغير من الزيت.

كوب واحد كبير من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من بهارات شاورما الفراخ.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري والكركم.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا. طريقة عمل شاورما الفراخ قومي بتجهيز نصف كيلو من صدور الفراخ وبعد ذلك يتم غسل الفراخ جيدا ثم قومي بتقطيعها علي شكل مكعبات متوسطة الحجم ويتم تحضير طبق عميق مناسب ونضع به كوب كبير من الزبادي، ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ونضيف نصف ملعقة صغيرة من الملح ورشة بسيطة من الفلفل الأسود ملعقتان كبيرتان من بهارات شاورما الفراخ.

ثم قومي بتقليب كل هذه المكونات وبعد ذلك يتم وضع مكعبات الفراخ في هذه التتبيلة ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

وبعد ذلك قومي بتجهيز حبتان من البصل وثلاث ثمرات من الطماطم وثمرتان من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعهم علي شكل مكعبات تشبه مكعبات الفراخ ونضعهم في طبق مناسب.

ثم قومي بتجهيز طاسة عميقة ونضعها علي النار وبعد ذلك يتم وضع ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ونتركها علي النار حتي يتم تسخينها جيدا.

وبعد ذلك قومي بوضع الفراخ الذي تم وضعه في التتبيلة ثم يتم تقليبه حتي يتغير لون الفراخ ويتم إضافة البصل والطماطم والفلفل الأخضر، وقومي بتقليبهم لمدة عشر قائق ونضع الملح والفلفل الأسود و الكاري والكركم والبابريكا ثم قومي بتقليب المكونات جيدا ونتركهم علي النار حوالي ربع ساعة.

ثم يتم تجهيز طبق مناسب للتقديم ونضع به الشاورما ويتم تقديمه مباشرة. مكونات شاورما الفراخطريقة عمل شاورما الفراخ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ شاورما فراخ ممكن تعملها بأحلي تتبيلة سوري خلال دقائق والطعم جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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