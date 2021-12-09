اصنعي البسكوت الاقتصادي بالخلاط بألذ طعم بسكوت سهل وسريع جداً

البسكوت الاقتصادي بالخلاط ، هو بسكوت سهل وسريع له طعم هش ومقرمش يمكننا تحضيره بالمنزل بدون استخدام الماكينة، ويمكن تشكيله بأكثر من طريقة يمكن استخدام قمع الحلواني أو يمكن فرد العجينة بين ورقتين من ورق الزبدة وتشكيلها باستخدام قطاعات البسكوت، فهو سهل وسريع ولا يحتاج إلي أي تكلفة، ويعد البسكويت من أكثر المخبوزات المحببة لدي الأطفال وله عشاقه أيضاً من الكبار، ويعد له مذاقه الخاص مع كوب من الشاي أو الحليب في الإفطار أو بين الوجبات كما يعتاده الكثير من الأشخاص، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البسكوت الاقتصادي بالخلاط سهل جداً وسريع.

مكونات عمل البسكوت الاقتصادي بالخلاط

يتكون البسكوت من مكونات اقتصادية تعطي له مذاق رائع ولذيذ وهي كما يلي:ـ

كيلو من دقيق المخبوزات.

2 كوب من الزيت نوع جيد.

كوب ونصف سكر.

3 بيضات.

ملعقة كبيرة خل.

نصف كوب من الحليب.

ربع كوب نشا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

بخطوات سهل وسريع يمكننا إعداد البسكوت الاقتصادي بالخلاط والخطوات كما يلي:ـ

في الخلاط الكهربائي نضيف الحليب مع الزيت ثم نضيف البيض والخل وملعقة من الفانيليا. ثم نضيف السكر ونخلط المكونات حتي يذوب السكر ويتجانس الخليط تماماً. نستخدم وعاء كبير نقوم بخلط الدقيق مع النشا والبيكنج بودر ورشة من الملح داخله ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف الخليط السائل إلي خليط الدقيق. ثم نقلب المكونات بالملعقة حتي تختلط تماماً ثم نشكل المكونات باليد حتي تتشكل العجينة فقط دون العجن الكثير. نقوم بأخذ جزء من العجينة وتوضع داخل كيس الحلواني مع اختيار قمع مناسب للبسكوت أو يمكن استخدام الماكينة حسب الرغبة. ثم نشكل البسكوت في صواني مدهونة بالزيت، حتي ننتهي من الكمية وبمجرد أن نشكل البسكوت يدخل الفرن مباشرة.

طريقة التسوية