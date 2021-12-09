خلية النحل هي من المعجنات الهاشة الإسفنجية على هيئة كرات عجينة صغيرة مجمعة ومرصوصة بجانب بعضها لتعطي شكل خلية النحل تتميز بلونها الذهبي الشهي الذي يخطف الأنظار قبل أكله ومن مميزاتها تقدم بكل الحشوات سواء كانت حلو أو حاق يتهافت عليها الجميع ويقومن بشرائها من من المخابز ومحلات الحلويات الجاهزة. طريقة عمل خلية النحل الشهية بألذ الوصفات وبخطوات الأفران العالمية طريقة عمل خلية النحل الشهية بألذ الوصفات وبخطوات الأفران العالمية وكثير من الأطفال يفضلون تناول جميع المعجنات بكل أشكالها سواء كانت سادة أو محشية تتميز بوجود أهم العناصر الغذائية التي يحتجاها لجسم من كالسيوم وبروتين وتتوافر مكوناتها بكل منزل ولا تكلفك الكثير من الأموال حضريها كوجبة عشاء خفيفة وفاجئ الجميع ومطبخ ثقفني يقدك لكٍ عزيزتي أسهل الخطوات في تحضيراها بكل سهولة. طريقة عمل خلية النحل بحشوة الجبن طريقة عمل خلية النحل بحشوة الجبن مكونات العجينة خمس كوب دقيق أبيض.

كوب حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقتان كبيرة سكر ناعم.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ست ملاعق كبيرة حليب بودر.

كوب حليب دافئ.

ربع كوب زيت نباتي.

جبنة كيري. لدهن الوجه بيضتان.

نص ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب لبن.

ربع كوب سمسم محمص.

ربع كوب حبة البركة. طريقة التحضير نضع الخميرة والسكر على كوب اللبن الدافئ ونقلبهم جيداً حتي يذوب السكر ونتركهم جنباً حتي يختمروا.

نضع الدقيق في وعاء عميق ونضيف المواد الجافة والزيت ونقلبهم ونضيف الخميرة بالتدريج مع الفرك بأصابع اليد.

نضيف ماء دافئ عندما تحتاج العجينة ونعجنها جيداً حتي نحصل على عجينة متماسكة تماماً.

نترك العجينة في فرن البوتاجاز لمدة ساعة على الأقل حتي تعطينا القوام الهش الإسفنجي المطلوب.

نقطع العجين قطع متساوية ونكورها ونرصها في صينية ونتركها لمدة نص ساعة أخري حتي تختمر.

نحضر مربعات الجبن الكيري ونأخذ قطعة من العجين ونصنع فجوة بالنص ونضع الجبن ونكورها.

نرص في صينية مدهونة بالزيت قطع العجين بالتساوي جبناً بجنب حتي نحصل على شكل خلية النحل.

نضع البيض والملح والفلفل الأسود على اللبن ونخفقهم جيداً.

ندهن الوجه بأكمله بالبيض واللبن الممزوج بالملح والفلفل الأسود.

رش الوجه بالسمسم وحبة البركة وضعيها ف الفرن على الرف الأوسط.

أتركيها لمدة نصف ساعة حتي تحمر من جميع الجوانب أتركيها حتي تبرد وقدميها باردة. الوسوم

خلية النحل هي من المعجنات الهاشة الإسفنجية على هيئة كرات عجينة صغيرة مجمعة ومرصوصة بجانب بعضها لتعطي شكل خلية النحل تتميز بلونها الذهبي الشهي الذي يخطف الأنظار قبل أكله ومن مميزاتها تقدم بكل الحشوات سواء كانت حلو أو حاق يتهافت عليها الجميع ويقومن بشرائها من من المخابز ومحلات الحلويات الجاهزة. طريقة عمل خلية النحل الشهية بألذ الوصفات وبخطوات الأفران العالمية طريقة عمل خلية النحل الشهية بألذ الوصفات وبخطوات الأفران العالمية وكثير من الأطفال يفضلون تناول جميع المعجنات بكل أشكالها سواء كانت سادة أو محشية تتميز بوجود أهم العناصر الغذائية التي يحتجاها لجسم من كالسيوم وبروتين وتتوافر مكوناتها بكل منزل ولا تكلفك الكثير من الأموال حضريها كوجبة عشاء خفيفة وفاجئ الجميع ومطبخ ثقفني يقدك لكٍ عزيزتي أسهل الخطوات في تحضيراها بكل سهولة. طريقة عمل خلية النحل بحشوة الجبن طريقة عمل خلية النحل بحشوة الجبن مكونات العجينة خمس كوب دقيق أبيض.

كوب حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقتان كبيرة سكر ناعم.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ست ملاعق كبيرة حليب بودر.

كوب حليب دافئ.

ربع كوب زيت نباتي.

جبنة كيري. لدهن الوجه بيضتان.

نص ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب لبن.

ربع كوب سمسم محمص.

ربع كوب حبة البركة. طريقة التحضير نضع الخميرة والسكر على كوب اللبن الدافئ ونقلبهم جيداً حتي يذوب السكر ونتركهم جنباً حتي يختمروا.

نضع الدقيق في وعاء عميق ونضيف المواد الجافة والزيت ونقلبهم ونضيف الخميرة بالتدريج مع الفرك بأصابع اليد.

نضيف ماء دافئ عندما تحتاج العجينة ونعجنها جيداً حتي نحصل على عجينة متماسكة تماماً.

نترك العجينة في فرن البوتاجاز لمدة ساعة على الأقل حتي تعطينا القوام الهش الإسفنجي المطلوب.

نقطع العجين قطع متساوية ونكورها ونرصها في صينية ونتركها لمدة نص ساعة أخري حتي تختمر.

نحضر مربعات الجبن الكيري ونأخذ قطعة من العجين ونصنع فجوة بالنص ونضع الجبن ونكورها.

نرص في صينية مدهونة بالزيت قطع العجين بالتساوي جبناً بجنب حتي نحصل على شكل خلية النحل.

نضع البيض والملح والفلفل الأسود على اللبن ونخفقهم جيداً.

ندهن الوجه بأكمله بالبيض واللبن الممزوج بالملح والفلفل الأسود.

رش الوجه بالسمسم وحبة البركة وضعيها ف الفرن على الرف الأوسط.

أتركيها لمدة نصف ساعة حتي تحمر من جميع الجوانب أتركيها حتي تبرد وقدميها باردة.

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