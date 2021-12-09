نسعد بأن نقدم لكم طعم وقرمشة ولا أروع “شرائح الشيبسي” اللذيذة بدون مواد حافظة، حيث تعتبر ضمن أشهر السناكس التي يتناولها الجميع بشكل شبة يومي، ومن المعروف إن تلك البطاطس التي يتم تحضيرها في المصانع والشركات، يتم إضافة كميات كبيرة من المواد الحافظة من أجل ضمان بقاءها عمر أطول، وتلك المواد الحافظة شديدة الخطورة علي صحة وحياة الإنسان، ونتيجة ضعف المناعة بشكل عام، وانتشار العديد من الأمراض المزمنة والاوبئة في زمننا الحالي، أصبح حرص الإنسان علي تناول طعام متوازن يحتوي علي عناصر غذائية متوازنة من أهم ما يبحث عنة الأفراد، وأيضا اصبح إعداد الطعام في المنزل ضرورة مؤكدة تجنبا لانتقال العدوي.

طعم وقرمشة ولا أروع “شرائح الشيبسي” اللذيذة بدون مواد حافظة

نقدم لكم بطاطس مقلية بطعم وقرمشة ولا أروع “شرائح الشيبسي” اللذيذة بدون مواد حافظة، حيث إن العديد منا يبحث عن أسرار الطعم الشهي والنكهة المميزة للبطاطس المقرمشة، والتي يمكنكم تحضيرها في المنزل بمكونات متاحة في كل بيت، وهي بسيطة وغير مكلفة علي الإطلاق، ومن أهم مكونات تلك الوصفة

بطاطس.

ملح.

خل.

طماطم.

ليمون.

شطة.

جبن رومي.

كاري.

خطوات تحضير البطاطس الشيبسي في البيت

ونعرض لحضراتكم الآن الخطوات اللازمة لتحضير شيبسي بنكهات واطعم مختلفة ومميزة، ونبدأ بعرض الوصفات الآن

شيبسي بنكهة وطعم الطماطم

قومي بتقشير وتقطيع البطاطس شرائح رقيقة. في وعاء عميق قومي بوضع البطاطس واغسليها جيدا بالماء. اضيفي بعض الملح وعصير الطماطم، واتركيها في الثلاجة لمدة 12 ساعة. حمري البطاطس في زيت غزير.

شيبسي بنكهة وطعم الكباب

اولا قشري وقطيعي البطاطس شرائح رقيقة. ثانيا قومي بوضع البطاطس في وعاء بة ملح وماء وخل. اخيرا اقلي البطاطس وقومي بوضع مرقة دجاج مفرومة اعلي البطاطس.

شيبسي بنكهة وطعم الخل والملح

عليكي إتباع نفس الخطوات السابقة. قومي بوضع ملح وخل لشرائح البطاطس. اخيرا انزلي بها في زيت غزير.

شيبسي بنكهة وطعم الشطة والليمون