الخبز المغربي الهش بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وشهي

الخبز المغربي الهش ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم أيضاً، حيث يحظى بإقبال الجميع، لذا يقبل الكثير على شرائه من المخابز لكي يتناولونه مع الوجبات اليومية مع شكشوكة الباذنجان أو المسقعة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل لأفراد أسرتها بكل سهولة، كما يتميز بقيمته الغذائية فهو مفيد وصحي لجسم الإنسان، بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ والشهي، وبقوامه الطري الذي لا مثيل له، كما يمكنكم تجربة العيش الفينو وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الخبز المغربي الهش بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات الخبز المغربي الهش

يتكون الخبز المغربي الهش من مكونات بيسطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز وقوامه الطري، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من الدقيق.

كوب من السميد الناعم.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.

للتزيين

سميد خشن أو سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الخبز المغربي الهش بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية وصحية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والسميد وزيت الزيتون والملح والسكر والخميرة الفورية.

ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة طرية.

ثم نلم العجينة ونضعها في وعاء، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

بعد ذلك ندهن اليد بالزيت ونلم العجينة بعد اختمارها ونخرج منها الهواء.

ثم نقسم العجينة إلى كور متوسطة ومتساوية في الحجم.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها الكرات ونباعد بينهم.

بعد ذلك نفرد كل كرة باليد قليلا.