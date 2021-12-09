اصنعي بنفسك فطيرة التفاح الشهية بطعم حكاية أحلي من الجاهزة

فطيرة التفاح ، من الحلويات الجميلة التي يقبل على تناولها عدد كبير من الناس والمحبوبة لدي الكبار والصغار، وهى تشتهر في جميع أنحاء العالم، ويمكن صنعها بأكثر من طريقة، ولكن تبقي حشوة التفاح هي الحشوة الأساسية لها، كما تحتوي على بعض النكهات الجميلة مثل القرفة، والقرنفل، وجوزة الطيب التي تجعل رائحتها جميلة وشهية، وهى من الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية هائلة لصحة الجسم بفضل احتوائها على التفاح، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطيرة التفاح وأسرار نجاحها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وبأقل تكلفة.

وهى واحدة من أفضل أنواع الفطائر التي تحافظ على صحة القلب، لأن الألياف الموجودة بها تساعد على تقليل نسبة الكرسترول في الدم، مما يساعد على خطر الأصابة بأمراض القلب، وتناول التفاح بشكل يومي يساعد على حياة بدون تعب ولا ألم، كما يساعد على وصول الأكسيجين إلي الرئتين بشكل أفضل، وهى من الوجبات الخفيفة التي تساعد على إنقاص الوزن الزائد، وخفض السعرات الحرارية بالجسم التي تسبب الدهون المفرطة.

مكونات فطيرة التفاح الشهية

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

كوب زبدة.

٧ ملاعق ماء مثلج.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

٧ تفاحات.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع كوب سكر أبيض.

كوب من السكر البني.

عصرة لليمونة.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة التفاح اللذيذة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع الدقيق، الملح، وملعقة السكر، والزبدة ونخفق جيداً مع بعض حتى يتجانس الخليط. نقوم بإضافة الماء المثلج العجين حتى يتجانس الخليط جيداً ويصبح متفتت. ندخل العجين في بعض بواسطة اليد، مع مراعاة عدم العجن المستمر حتى لا تصبح صلبة. نقسم العجينة الي نصفين، ونضعها في كيس بلاستيك، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

طريقة حشو فطيرة التفاح اللذيذة

توجد بعض الخطوات البسيطة عند حشو الفطيرة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نقوم بتقطيع التفاح إلي شرائح رقيقة، ثم نضع حلة كبيرة على النار، ونضع بها السكر الأبيض، والسكر البني، والقرفة والليمون، والزبدة ونقلبهم مع بعض جيداً.

نستمر بالتقليب حتى يزبل التفاح تماماً، ثم نضع النشا على الخليط ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً، نرفع الحلة من على النار ونضعها جانباً حتى تبرد.

نحضر العجينة ونقوم بفردها جيداً بواسطة النشابة حتى تصبح رقيقة، ثم نحضر صينية كبيرة ونضع العجينة داخل الصينية.

نقوم بوضع الحشوة التفاح في منتصف الصينية ونفردها على الصينية كلها، نقوم بفرد نصف العجينة الآخر بواسطة النشابة حتى تصبح سميكة القوام.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلي شرائح طويلة الحجم، ثم نضع شرائح العجين على الصينية على شكل مربعات، ثم ندهن الوجه بالزبدة ونضع عليه القليل من السكر حتى نحصل على اللون المناسب.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تستوي وتنضج تماماً ويصبح لونها ذهبي جميل، نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليل، ثم نقوم بتقديمها بالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل فطيرة التفاح بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:-

تسخين الفرن جيداً قبل وضع الفطيرة داخلها. عدم عجن العجينة جيداً حتى لا تصبح قاسية وصلبة أثناء التشكيل. ترك العجينة داخل الثلاجة لمدة ساعة كاملة. يفضل أن تكون الحشوة باردة قبل وضعها على العجينة. وضع القليل من القرفة على وجه العجينة حتى تفوح منها رائحة جميلة أثناء الطهي.

فوائد فطيرة التفاح للجسم

تتميز الفطيرة بعدة فوائد صحية رائعة لصحة الجسم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-