طريقة عمل مموش ربيان بالجمبري الطازج أسهل وألذ مموش ربيان طري بالخطوات

طريقة عمل مموش ربيان، واحدة من من أسهل طرق طهي الروبيان أو الجمبري، وهي وجبة شعبية أصيلة من مطبخنا الخليجي، حيث تشتهر الكويت والبحرين والإمارات بالمموش، وهو وجبة تشبه الزربيان العدني، إجابة على تساؤل العديد من السيدات “ماهو المموش”، ولكن بدلا من استخدام اللحم مثل طريقة عمل مموش كويتي، نقوم هنا بعمل طريقة عمل مموش ربيان، خاصة وأن المأكولات البحرية تحظى بقدر طيب، من العناصر الغذائية ولها شعبية كبيرة بين عشاق الزربيان أو المموش، ونجد من أشهر طرق عمل المموش، طريقة عمل المموش الكويتي الاصلي، وطريقة عمل مموش بحريني، ومن أنواعه أيضًا مموش ربيان مجفف، ومموش ربيان طري، وهناك طرق مختلفة لتحضير ماش الجمبري مثل؛ طريقة مموش ربيان القصار، ومموش ربيان دبي، ومموش دجاج على الطريقة الكويتية.

الجمبري من أكثر الكائنات الحية البحرية، ذخرًا بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، خاصة أوميجا ثري، التي تساعد على بناء ذاكرة قوية، ومعادن وفيتامينات، تساعد على إفراز كولاجين البشرة والشعر، والحفاظ عليهما بشكل كبير، وكل ذلك عن طريق تناول الروبيان أو الجمري، والذي يدخل في العديد من الوصفات، وليس وصفة مموش جمبري مجفف، أو مموش ربيان طري فقط، بل أيضًا طريقة عمل الجمبري بالكاري، وبرياني الروبيان منال العالم، وطريقة عمل الجمبري المشوي بالفرن، وطريقة عمل كبسة الجمبري، وكلها طرق مختلفة وبها العديد من المكونات التي تجعل من وجيتك، في كل مرة وجبة شهية ولذيذة بأبسط الطرق.

3 أكواب أرز بسمتي.

كوب ماش مغسول جيدا ومنقوع.

2 كيلو ربيان طري منظف وحجم وسط.

حبتان بصل مفرومتان ناعمًا.

حبة بندورة مقشرة ومفرومة ناعمًا.

5 فصوص ثوم مهروسة.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

¼ ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة بهارات روبيان جاهزة.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

زيت زيتون.

ملعقة صغيرة كركم.

حبة لومي واحدة.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

قرن فلفل أخضر حار (يمكنك الاستغناء عنه).