كيفية صنع الزنجر بالمنزل المقرمش

يعتبر الزنجر حالياً من أكثر المأكولات التي تحظي بشهره شعبية كبيرة, حيث يستخدم الكثير من المطاعم ومحلات المأكولات الزنجر في عمل الكثير من الوصفات مثل الكريب بالزنجر والكثير من المأكولات الأخري التي يتم استخدام الزنجر فيها ليكون من اشهي الأصناف علي مائدة الطعام, ويمكن عمل الزنجر من خلال مكونات بسيطة وسهلة شراءها من المحلات, ويتم عمله في المنزل بطريقة آمنة ومعروف مصدرها.

خطوات عمل الزنجر في المنزل

يمكن الذهاب إلي المجالات التجارية والقيام بشراء مكونات عمل الزنجر والتي لن تكلف الشخص أي مبالغ مالية كبيرة, والمميز في هذه الوصفة أنها وصفة تستطيع أي سيدة عملها بحيث تقدم لأولادها الزنجر المضمون بعرفة طريقة عمله ومصدره.

المكونات

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح.

نصف كوب من الدقيق.

صدور دجاج مخلي علي حسب رغبت الشخص.

بيضة.

عدد اثنين كوب من رقائق الذرة.

مقدار نصف كوب من الكاتشب.

زيت.

ملعقة من الصلصة.

طريقة العمل

يتم إحضار وعاء ويتم وضع فيه الدقيق ثم الفلفل الأسود والملح. يتم خفق البيضة ووضعها في وعاء آخر غير الباقين. يتم وضع رقائق الذرة في طبق منفصل. يتم تتبيل صدور الدجاج المخلي في الدقيق ثم يتم إسقاطه في وعاء البيض ثم وضعه في وعاء رقائق الذرة. يتم بعد ذلك إحضار مقلاة ووضع بها الزيت, ثم بعد ذلك يتم وضع صدور الدجاج المخلي والذي قمنا بتتبيله سابقاً. يتم تقليب الدجاج جيداً في المقلاة حتي تحصلي علي اللون الذهبي له. يتم إخراج الزنجر وتقديم في طبق مع الكاتشب والصلصة.

المكونات

كوب من ( اللبن والدقيق والبقسماط)

ملعقة صغيرة من ( الباكينغ باودر والفلفل الحار والملح)

صدور دجاج مخلي من العظم.

بقدونس.

ملعقة كبيرة من ثوم البودرة.

بيضة.

طريقة العمل

يتم إحضار وعاء ووضعه فيه البيضة بعد خففها جيداً ثم يتم وضع الثوم واللبن. بعد ذلك يتم إضافة لهم الدجاج. يتم تغطية المكونات السابقة ووضعها في الثلاجة لمدة أربع ساعات. يتم إخراج الدجاج وتصفيته من اللبن والثوم, ويتم وضع مكانها الدقيق والملح والباكينغ باودر والفلفل الحار. يتم تسخين الزيت ووضع الزنجر به ويتم تقليبه حتي يصبح لونه ذهبي.

طريقة عمل الزنجر الحار