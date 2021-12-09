وداعاً لفشل البسبوسة.. طريقة عمل البسبوسة الطرية والمرملة بمكونات بسيطة بطعم احلي من المطاعم

البسبوسة من أشهر الحلويات والتي من الممكن أن يتم تحضيرها وبمنتهى السرعة من خلال الاستعانة بمكنات بسيطة، وتلك المكونات التي نحن بصدد العرض لها تعتبر مكونات أساسية من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها لتحضير أشهى أصناف الحلويات، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نوضح الطريقة الأساسية والتي يكون عمل البسبوسة من خلالها أفضل، وفيما يلي بيان بالمقادير كاملة مع الطريقة المتبعة للتحضير.

طريقة عمل البسبوسة الطرية والمرملة

البسبوسة أشهى الحلويات الشرقية والعربية، والتي من خلالها من الممكن أن نستمتع بأطيب مذاق لواحدة من أصناف الحلى الشرقي الغنية بالنكهة القوية والتي تعزز بأفضل المقادير وأبسطها، وفيما يأتي أهم مكونات خليط عمل البسبوسة:

ثلاث أكواب دقيق بسبوسة.

نصف كوب من مكون السمن البلدي.

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من عسل الجلوكوز.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

كوب من الحليب.

شربات خفيف.

من الممكن أن يتم التحضير لوصفة البسبوسة من خلال الخلط ما بين كل المقادير واتي قد سبق التعرف عليها.

ولا بد وأن يكون الخلط بسيط، ومجرد التقليب الخفيف فقط لتداخل المكونات، حيث أن التقليب الكثير يعطي الوصفة احتمالية فشل كبيرة.

حيث أننا بالتقليب المستمر نقوم بعمل سمك للعجين وتحرير لنسبة الجلوتين الموجودة في مكون دقيق السميد أو دقيق البسبوسة، ومع التقليب يكون الخليط جاهز للتسوية.

ومن ثم يتم وضع الخليط في قالب مناسب ويكون مدهون بالقليل من السمن البلدي، ويوضع بالفرن على درجة حرارة مائة وثمانين

أو درجة الحرارة المتوسطة، والتسوية تكون بعد حمالي خمسة وأربعين دقيقة من إدخالها الفرن.

الخطوة التالية بعد أن تتم التسوية للخليط لا بد من سرعة إضافة مكون الشربات على صينية البسبوسة.

والشربات لا بد وأن يكون ساخن وخفيف، حيث أن أهم عوامل نجاح الوصفة هي أن يكون الشربات ساخن.

ومن الممكن بعد ذلك أن نقوم بالتغطية للبسبوسة حتى تكون محتفظة بطراوتها، وتلك من بين أهم العوامل التي تساعد في الإنجاح للوصفة.

ومن ثم يكون التحضير للبسبوسة في المنزل بتلك الطريقة هو أقرب وصفة للتي يتم إحضارها من المحلات.

طريقة تحضير البسبوسة في البيتتحضير شربات البسبوسة